Konec odštevanja za Slovence, Zorman po nasvet k Deniču

S sredino zmago Francije nad Poljsko se je tudi uradno začelo letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bosta do 29. januarja gostili Poljska in Švedska. Parket v Katovicah bodo danes prvič preizkusili tudi slovenski rokometaši, ki bodo po zaslugi posebnega povabila ena izmed 32 reprezentanc na letošnjem svetovnem prvenstvu. Slovenci so namreč v kvalifikacijah za mundial izgubili proti Srbiji, a jih je nato Svetovna rokometna zveza skupaj z Nizozemsko uvrstila med povabljence na turnir.

V slovenski izbrani vrsti so zato odločeni, da dodobra izkoristijo ponujeno priložnost. "Na to tekmo se je tudi najtežje pripraviti, ker ne poznaš osebnih karakteristik igralcev. Moram pa priznati, da smo se veliko več ukvarjali sami s sabo kot z nasprotniki. Savdijci na tistih dveh pripravljalnih tekmah Danski niso bili dorasli, a vsi vemo, kakšna reprezentanca je Danska, ki je najboljša ekipa na svetu. Savdsko Arabijo moramo spoštovati, imajo svoje prednosti, vsi pa se zavedamo, da vse drugo kot zmaga sploh ne pride v poštev," je prepričan kapetan Jure Dolenec.

Kapetanski trak bo nosil Jure Dolenec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Denič z nasveti o prvem nasprotniku

Prvega slovenskega nasprotnika dodobra pozna svetovalec slovenske reprezentance Boris Denič, ki je med letoma 2016 in 2021 opravljal vlogo selektorja prvih slovenskih tekmecev. "Z Borisom sva se pogovorila in mi je dal zelo koristne informacije," je pred tekmo v Katovicah dejal Zorman. "Na četrtkovi tekmi smo papirnati favoriti. Tekmo nameravamo odigrati resno in odgovorno ter z dobro voljo začeti našo drugo tekmo proti Poljski," je napovedal slovenski selektor.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Savdijci bodo tako kot Slovenci desetič nastopili na svetovnem prvenstvu, a vidnejših uspehov še nimajo. Savdijci tekmovanje vedno zaključili med 19. in 23. mestom. Uvrstitev na zadnje svetovno prvenstvo v Egiptu jim je spodletela, so pa nato na zadnjem azijskem prvenstvu v preteklem letu osvojili bron in se tako znova vrnili na veliki oder. Slog igre arabskih rokometnih držav se precej razlikuje od evropskih, a Zorman pravi, da je vse bolj primerljiv. "V njihovi igri se pozna, da so jih v zadnjih letih vodili evropski trenerji. Igrajo precej bolj umirjeno, ni več tistih 'divjih' obramb kot v preteklosti. Gre za ekipo, ki goji obrambo 6-0, občasno 5-1, a mi smo pripravljeni," je dodal Zorman.

"Če bomo na tekmi proti Savdijcem pokazali obraz z nedavnih tekem proti Madžarom, potem se nimamo česa bati," je prepričan Horžen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci so odločeni, da tako prvenstvo odprejo na najboljši možen način, na obeh dozdajšnjih medsebojnih obračunih so slavili slovenski rokometaši, ki se nadejajo da bodo v žep pospravili še tretjo zmago proti azijski izbrani vrsti. Na prvem v Franciji 2001 je pod vodstvom Matjaža Tominca zmagala s 35:22, na drugem v Španiji 2013 pa pod taktirko Borisa Deniča z 32:22.

"Vsi vemo, kaj pomeni prva tekma na prvenstvu. Veliko tekmovanje želimo odpreti z zmago," je odločno dejal 23-letni krožni napadalec Kristjan Horžen. "Če bomo na tekmi proti Savdijcem pokazali obraz z nedavnih tekem proti Madžarom, potem se nimamo česa bati."

Slovenci si pred tem prvenstvom konkretnih ciljev niso postavljali, je pa zagotovo primarna želja in cilj uvrstitev v drugi del prvenstva, kamor bodo napredovale najboljše tri reprezentance skupinskega dela. Slovenska skupina B se bo v nadaljevanju prvenstva v Krakovu križala s skupino A, kjer bodo igrale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana.

