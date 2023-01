Izkušeni kapetan, ki ga negativni komentarji Slovencev ne ganejo

Slovensko rokometno reprezentanco v četrtek čaka prvi obračun letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Poljska in Švedska. Slovenci so željni z obema rokama zagrabiti priložnost, ki jim jo je s posebnim povabilom na prvenstvo ponudila Mednarodna rokometna zveza. "Želimo si vrniti žar in željo v reprezentanco," pred prvenstvom poudarja kapetan slovenske izbrane vrste Jure Dolenec.

Čeprav je dolgo časa kazalo, da bo letošnje januarsko svetovno prvenstvo minilo brez prisotnosti slovenske izbrane vrste, pa je Slovenija konec lanskega junija prejela "wild-card", ki jo je vrnil med žive. Slovenijo tako v prihodnjih dneh čaka jubilejni deseti nastop na mundialu, kjer je največji uspeh dosegla leta 2017, ko je osvojila bronasto odličje. A od tistega brona z zlatim leskom je v zadnjem času zavladalo težko obdobje s slabimi rezultati, za katere si slovenski rokometaši želijo, da bodo kmalu samo še slab spomin.

"Sam bi rad videl, da napredujemo, da na prvenstvo pridemo kot ekipa in da s prvenstva tudi odidemo kot ekipa," pred začetkom SP poudarja slovenski kapetan Jure Dolenec, ki je pred torkovo potjo v Katovice spregovoril o prihajajočem svetovnem prvenstvu, slovenskih nasprotnikih, pa tudi o sodelovanju s selektorjem Urošem Zormanom ter stanju rokometnega duha v Sloveniji.

Slovenci so na pripravah na SP po enkrat izgubili in zmagali proti Madžarski. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Jure, pred vami je novo prvenstvo. S kakšnimi cilji se odpravljate na Poljsko?

Imamo neki dogovor, da ne bomo postavljali nekih javnih, uradnih ciljev. Moramo vedeti, da smo v težkem položaju. Glede na to, na kakšen način smo prišli na prvenstvo, je logično, da nam ni enostavno, tudi skupina je izredno zahtevna in tudi v nadaljnjih bojih, če se tja uvrstimo, nas čakajo močni nasprotniki. Predvsem si želimo dvigniti naše igre glede na prejšnje turnirje in tekme. Mislim, da je bil proti Madžarski že viden neki napredek, zares slabih je bilo tistih zadnjih deset minut prve tekme v Ljutomeru, ko smo po izključitvi Blagotinška in Žabića ostali brez centralnega bloka.

Druga tekma je bila boljša. Seveda smo obe tekmi analizirali in je še ogromno zadev, ki jih lahko popravimo in ki jih lahko naredimo bolje. Imamo tudi trenerja, ki ves čas stremi k izboljšavam in napredku. Uroš v vsaki akciji najde, kaj bi lahko naredili še bolje, in na ta način poskušamo napredovati.

Želimo si vrniti žar in željo v reprezentanco. Prepričan sem, da na obeh kvalifikacijskih tekmah s Srbijo ni bila težava motivacija ali želja, bila pa je težava ročne zavore, ko nam enostavno ni steklo. Pomembno je, da gremo na parket kot 16 prijateljev, ki se borijo za svojo državo, potem pa se bo zgodilo, kar se bo. Vsakemu se zgodi, da nima najboljšega dne, a ob tem mora vedno dati svoj maksimum.

Negativni komentarji ga ne ganejo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Trenutno res ne moremo reči, da je rokomet v Sloveniji po priljubljenosti šport številka ena. Navijači in športna javnost v zadnjem času zaradi slabših rezultatov nekoliko bolj negativno gledajo na dogajanje v reprezentanci. Se s tem obremenjujete, vam takšne stvari pridejo do živega?

Jaz osebno se zadnja leta s tem več ne obremenjujem, pri mlajših pa je to zagotovo prisotno. Ko sem bil mlajši in sem začel reprezentančno kariero, sem tudi jaz prebral marsikateri članek in komentar o sebi. Ko postaneš starejši, dobiš trdo kožo in to odmisliš. Ko zmaguješ, si najboljši, ko izgubljaš, pa daleč najslabši, če si med starejšimi, si pa še toliko bolj na udaru. A to je nekaj običajnega, tako pač deluje slovenska športna javnost. A to se ne dogaja le pri nas, to se dogaja pri vseh športih.

Sam bi si želel, da javnost pripeljemo do neke stopnje evforije, kot je ob reprezentanci vladala še pred nekaj leti, da bi nas vsi spremljali in se z nami veselili, tako kot so se leta 2017 ob vrnitvi s svetovnega prvenstva. Zame je to glavni cilj kariere in zaradi tega se udeležim vsake reprezentančne akcije. Dvakrat sem bil zraven na pripravah, tudi ko sem bil poškodovan, na ta način želim kot kapetan tudi drugim pokazati, kako je treba dojemati reprezentanco in da je to na koncu nekaj več od kluba ter da je ta mesec januar morda tudi najpomembnejši mesec v sezoni.

Slovenski rokometaši se bodo za uvod v SP v četrtek pomerili s Savdsko Arabijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V reprezentanci ste pri 34 letih zdaj najstarejši. V preteklosti ste imeli kar nekaj težav s poškodbami, tudi na zadnjem prvenstvu. Kakšno je stanje zdaj? Vemo, da si tekme na takšnih turnirjih sledijo ena za drugo, je vaše koleno še pripravljeno na takšne napore?

Letos imam glede tega res dobro sezono. En del mojega kolena od operacije pri 28 letih nima več hrustanca, zato nikoli več ne bo v stanju, kot je bilo. A v tej sezoni sem bil že pred začetkom na posebnih terapijah in za zdaj vse deluje super, veliko bolje kot v prejšnjih sezonah. Upam, da bom tudi na prvenstvu lahko to pokazal in da se bom počutil boljše kot na zadnjem, ko sem moral zaradi bolečin tudi izpustiti eno tekmo. Res si želim spet dati nekaj več za Slovenijo in našo ekipo.

V prvem delu vas čakajo obračuni s Savdsko Arabijo, Poljsko in Francijo. Sploh Savdska Arabija je v rokometnem prostoru kar velika neznanka. Za kakšno ekipo gre?

Na to tekmo se je tudi najtežje pripraviti, ker ne poznaš osebnih karakteristik igralcev. Moram pa priznati, da smo se veliko več ukvarjali sami s sabo kot z nasprotniki. Savdijci na tistih dveh pripravljalnih tekmah Danski niso bili dorasli, a vsi vemo, kakšna reprezentanca je Danska, ki je najboljša ekipa na svetu. Savdsko Arabijo moramo spoštovati, imajo svoje prednosti, vsi pa se zavedamo, da vse drugo kot zmaga sploh ne pride v poštev.

Vemo, da ne bo lahko, smo pa na prvenstvih sploh v prvih krogih že videli ogromno presenečenj in tudi težkih tekem. Ves čas moramo biti skoncentrirani in biti pri stvari od prve do zadnje sekunde. Res si želimo dobrega začetka prvenstva, ker je potem vse lažje.

Zorman bo ekipo prvič od februarskega prevzema selektorskega stolčka Slovenijo vodil na velikem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi po stavnicah in mnenju strokovne javnosti Slovenija letos nikakor ne spada v krog favoritov, kar glede na zadnje tekme in tudi dejstvo, da ste se na svetovno prvenstvo prebili s povabilom Mednarodne rokometne zveze, ni presenečenje. Je morda tudi to lahko vaša prednost?

Odkar sem jaz v reprezentanci, smo vsake tri, štiri leta dosegli dober rezultat. Žal nam teh rezultatov ni uspelo dosegati v kontinuiteti, saj se je vedno zgodil kakšen padec, potem pa smo se dvignili, ko so to ljudje najmanj pričakovali. Super bi bilo, da bi se nam to zgodilo tudi na tem prvenstvu, a imamo dobre nasprotnike in tudi mi v zadnjem času nismo kazali dobrih predstav, zato je povsem logično, da nismo del kroga favoritov.

Tudi selektor je dobro povedal, da drugače kot ponižno na to prvenstvo ne moremo iti. A to nikakor ne pomeni, da se ne zavedamo svojih kakovosti in k temu tudi stremimo. Zato smo tudi prišli v reprezentanco, mislim, da smo na pripravah delali dobro, zdaj pa bomo morali to dokazati še na igrišču. Rad bi videl, da napredujemo in da v vsakem primeru pridemo na prvenstvo kot ekipa in da tudi s prvenstva odidemo kot ekipa.

"Po imenih je ogromno reprezentanc z boljšo zasedbo, v a reprezentančnem rokometu to ni vedno odločitveni dejavnik, veliko je odvisno tudi od patriotizma, želje." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Trenutno nimamo ekipe, ki bi se lahko ves čas konstantno uvrščala v ospredje, mislim, da je tudi nikoli nismo imeli. Po imenih je ogromno reprezentanc z boljšo zasedbo, a v reprezentančnem rokometu to ni vedno odločujoči dejavnik, veliko je odvisno tudi od patriotizma, želje.

Sami ste že nekaj let kapetan izbrane vrste, vidite kakšno razliko od te ekipe s tistimi z zadnjih turnirjev? Nekaj je tudi novih obrazov.

Tudi če ne bi bilo novih obrazov, je vsako leto drugače, ker se spreminja forma posameznikov, spreminjajo se njihove vloge v klubih. Konec koncev se lahko zamenja le selektor, pa je vseh 16 igralcev istih, na igrišču pa se vse zamenja. Menim, da je stvar videti dobro. Ko nas je bilo še 22, je bilo res veliko mlajših igralcev, a smo dobro delovali tako na igrišču kot zunaj njega. Na koncu pa vedno rezultat pogojuje to, kako vse skupaj izpade. Lahko je super kemija v moštvu, pa na koncu na igrišču zadeva ne deluje. A to je sestavni del ekipnega športa, pomembno bo, da iz tekme v tekmo še gradimo naš timski duh.

To je bilo tudi prvo obdobje, ko ste v daljšem časovnem obdobju trenirali pod vodstvom selektorja Zormana. Kako Foto: Blaž Weindorfer/Sportida deluje vse skupaj?

Nekateri smo z njim trenirali od 26. decembra, spet drugi so se nam zaradi klubskih obveznosti pridružili šele po novem letu, potem smo odigrali še dve tekmi, tako da ne moremo reči, da smo imeli ogromno časa, a s tem se spopadajo vse ekipe. Mislim, da smo dobro delali, res smo ogromno trenirali. Kot sem rekel, se je že na obeh tekmah z Madžarsko pokazal določen napredek. Verjamemo, da nam bo Uroš dal nekaj več, da se bomo vrnili tja, kjer smo nekoč že bili.

Uroš je v karieri ogromno prestal, potem je bil dolgo časa pomočnik Talanta Dušebajeva, ki je konec koncev eden najboljših trenerjev na svetu. Zdaj dobro vodi svoj klub in tudi v reprezentanci sem prepričan, da se že poznajo obrisi njegovega dela. Verjamem, da smo napredovali in da tudi rezultati sčasoma ne bodo izostali. Koliko časa pa bo potrebnega, da se podpišemo pod nov uspeh, pa bomo videli.

Preberite še: