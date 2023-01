Slovenski selektor po uvodni zmagi znova opozoril na isto težavo

Slovenska rokometna reprezentanca je v prvem krogu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem premagala Savdsko Arabijo s 33:19 (16:8) in tako na najboljši mogoč način prebila let mundiala. "Dandanes večina reprezentanc zna igrati rokomet, in če v tekmo vstopiš s podcenjevanjem, se lahko res hitro opečeš," je po tekmi poudaril slovenski selektor Uroš Zorman, ki je bil v večini zadovoljen s prikazano igro svojih varovancev, ob tem pa je imel Ljubljančan še en razlog za zadovoljstvo, saj je z zmago debitiral na selektorskem stolčku Slovenije na velikih tekmovanjih.

Slovenski rokometaši so na najboljši mogoč način vstopili v letošnje svetovno prvenstvo. Savdska Arabija Sloveniji ni bila dorasel nasprotnik, selektor Uroš Zorman pa je bil po tekmi lahko zadovoljen, saj je minutažo lahko enakomerno razporedil med vseh 16 izbrancev, od osemnajsterice, ki je odpotovala v Katovice, pa sta prvo tekmo s tribune spremljala Gašper Horvat in Dean Bombač, ki ima nekaj težav z bolečinami v hrbtu.

Slovenci so svoj deseti nastop na svetovnih prvenstvih odprli s suvereno igro in so praktično že po uvodnih minutah rešili vprašanje o zmagovalcu. Četudi so na začetku drugega polčasa nastopile krizne minute, pa je bila prednost ves čas zanesljivo v rokah Zormanovih varovancev. Ti so si z zanesljivo osvojenima točkama na obračunu s Savdsko Arabijo praktično že izborili nastop v glavnem delu v Krakovu, kjer jih čakajo najboljši trije iz skupine A. V njej nastopajo Španija, Črna gora, Čile in Iran.

Prva tekma na prvenstvu in dve točki. Foto: Guliverimage

Zorman jezen na začetek drugega polčasa

Slovenci ob tem po treh medsebojnih obračunih s Savdijci ostajajo s stoodstotnim izkupičkom. V kultni dvorani Spodek so jih na svetovnih prvenstvih po turnirjih v Franciji 2001 in Španiji 2013 premagali še tretjič. "Dosegli smo zanesljivo zmago in dve točki, tako da lahko to prvo tekmo označimo za več kot uspešno. Fantom čestitam za angažirano igro. Na prvenstvo smo prišli s šestimi debitanti, tudi oni so morali občutiti turnir, zaradi tega je bilo nekaj napetosti v naši igri. S prvim polčasom sem izjemno zadovoljen, v tekmo smo vstopili zbrani , seveda pa se dogajajo tudi napake," je v prvem komentarju po tekmi za TV Slovenija dejal Zorman.

"Malce sem lahko jezen na začetek drugega polčasa, kjer smo potrebovali deset minut, da smo se znova ogreli, čeprav smo se v garderobi dogovorili, da tudi v drugi del vstopimo na isti način kot v prvega. To se nam je zgodilo tudi na prvi pripravljalni tekmi z Madžarsko. Danes to na srečo ni bilo ključno, zatem pa smo dvajset minut odigrali zelo kakovostno in z visoko stopnjo zbranosti. Dandanes večina reprezentanc zna igrati rokomet, in če v tekmo vstopiš s podcenjevanjem, se lahko res hitro opečeš. Fantje so danes tekmo vzeli resno in razen tistih deset, dvanajst minut drugega polčasa nimam pripomb," je tekmo ocenil slovenski selektor.

"Osvojili smo obe točki, a že čez dva dni nas čaka povsem drugačen tekmec. Za vse moje igralce bo nastop proti Poljakom v polni dvorani dodaten motiv, močno upam, da bomo naredili korak naprej v našem sistemu igre," je še sklenil Zorman.

Slovenci so imeli nekaj kriznih minut na začetku drugega polčasa. Foto: Guliverimage

Poudarek na pravem pristopu

V slovenski izbrani vrsti sta bila na koncu s po šestimi zadetki najučinkovitejša Blaž Janc in Rok Ovniček. "Pomembno je, da smo s številnimi kadrovskimi rotacijami osvojili načrtovani točki in da se nihče od nas ni poškodoval. Vsi igralci so lahko začutili duh velikega tekmovanja, lahko rečem, da smo pripravljeni na Poljsko," je prvo tekmo za STA pokomentiral Ovniček.

Pomembnost pravega pristopa je po tekmi poudaril tudi Tilen Kodrin, ki je dosegel štiri zadetke. "Vse je bilo odvisno od našega pristopa. V začetku je bil pravi, odlično smo igrali v napadu in obrambi, dosegali številne lahke zadetke. Priložnost za igro so dobili vsi igralci. Lahko rečem, da je za nami dobra otvoritvena tekma," je bil zadovoljen slovenski krilni igralec.

Rok Ovniček je bil ob Blažu Jancu prvi slovenski strelec. Foto: Guliverimage

Debi na velikem tekmovanju pa je dočakal Aleks Vlah. "Zaslužena zmaga. Bili smo favoriti, to vlogo smo tudi upravičili na igrišču. V prvem polčasu smo prikazali dobro predstavo, v začetku drugega pa naredili nekaj nepotrebnih napak. V končnici tekme smo se znova dvignili, sedem ali osem minut sploh nismo prejeli gola in na koncu tudi zasluženo zmagali."

Slovenija bo po uspešno opravljenem prvem testu drugo tekmo v skupini B igrala v soboto, ko se bo ob 20.30 pomerila z gostiteljico Poljsko.

