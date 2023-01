Hrvati po velikem polomu pod plazom kritik: "Zdaj si moramo pogledati v oči"

Za največje presenečenje prvega kroga svetovnega rokometnega prvenstva so zagotovo poskrbeli Egipčani, ki so v petek zvečer s kar 31:22 na kolena spravili reprezentanco Hrvaške. Ta je bila od prve minute naprej povsem nemočna, hrvaški mediji in javnost pa so prvi nastop na letošnjem velikem tekmovanju že označili za velikanski polom.

Že prvi krog letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Poljska in Švedska je postregel u nekaj nepredvidljivimi rezultati, za največjega je poskrbela reprezentanca Egipta, ki je s kar 31:22 nadigrala Hrvaško. Ta si je s prvim porazom že precej zmanjšala možnosti za napredovanje v četrtfinale. Skozi celotno tekmo so prevladovali Egipčani, hrvaška reprezentanca pa je bila slaba predvsem v obrambi.

"Obramba že od začetka ni bila dobra, gole smo prejeli prelahko. Ko se ekipa kot je Egipt razleti po igrišču, jim steče prav vse, kar poskusijo. Ves čas smo zamujali, nismo pravočasno odgovorili. Morali bi jih prisiliti, da bi akcije zaključevali z zunanjega desnega položaja, ob tem bi nam lahko pomagali še vratarji, a to ni funkcioniralo. Ko nismo dobri v obrambi, se pojavi nervoza tudi v napadu," je v prvem komentarju na novinarski konferenci po koncu tekme dejal hrvaški selektor Hrvoje Horvat.

Egipčani so dosegli veliko zmago. Foto: Reuters

"Zdaj imamo na voljo dan, dva, da se povsem resetiramo. Smo v težkem položaju, vendar še ni vse izgubljeno. To je bila pomembna tekma, ki bi nam lahko olajšala delo. Zdaj bomo morali stopiti še korak dlje in na vsaki tekmi dodati še nekaj več. Izgubili smo z visoko razliko in čaka nas težko in krvavo prvenstvo," je povedal Horvat. "Težko je izpostaviti posameznike po takšni tekmi. Zagotovo na veseli vsaj tolikšno število hrvaških navijačev. Zdaj si moramo pogledati v oči. Vsak mora najprej počistiti svoje dvorišče," je še dodal hrvaški selektor.

Duvnjak: To je res šokanten poraz

Sklonjenih glav so parket zapustili tudi hrvaški rokometaši, med njimi tudi eden izmed najizkušenejših kapetan Domagoj Duvnjak. "V obrambi nam preprosto ni uspelo napraviti prekrška, ob tem smo zgrešili še ogromno strelov. To je res šokanten poraz in zdaj smo res daleč od četrtfinala. Ne vem, zakaj smo izgubili, mogoče smo pregoreli v preveliki želji. Imeli smo občutek, da smo dobro pripravljeni, a so nas nadigrali. Razloge za to je težko najti, saj smo šele na začetku turnirja," je dejal Duvnjak, ki je dosegel dva zadetka.

Domagoj Duvnjak ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

Igor Karačić je tekmo končal pri štirih zadetkih. "Nimam pojma, kaj se je zgodilo. Enostavno so nas nadigrali. V napadu nismo pokazali ničesar. Dali smo vse od sebe, a izgleda, da več nismo mogli narediti. V drugem polčasu smo imeli priložnost, da se vrnemo, a napad Egipta je bil zelo razpoložen. To ni bila Hrvaška, ki so jo vsi pričakovali," je dejal hrvaški rokometaš.

Pogrom rokometnih strokovnjakov

Ob polomu hrvaških rokometašev razočaranja in jeze ni skrivala niti hrvaška javnost. Nekdanji hrvaški rokometaš in zdaj strokovni komentator Goran Šprem je dejal, da je hrvaška reprezentanca delovala, kot da "se je skupaj zbrala šele predvčerajšnjim". "Ta tekma mogoče napoveduje stanje hrvaškega rokometa za naslednjih pet let, saj bi lahko zaznamovala naše možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, četrtfinale … Imeli smo že slaba prvenstva, a to je bilo še veliko bolj slabo. V obrambi so fantje v celi tekmi naredili tri prekrške, vratarji so zbrali dve obrambi," je med drugim dejal Šprem.

Hrvate naslednja tekma čaka v nedeljo, ko se bodo pomerili z rokometaši ZDA. Foto: Guliverimage

Podobno je bil razočaran še en nekdanji hrvaški rokometaš Petar Metličić, ki je med drugim med letoma 2010-2012 nosil tudi dres Celja Pivovarne Laško. "To je realno stanje. Na žalost je hrvaški rokomet v prostem padu in ne samo od danes naprej. Tega se moramo zavedati. Lahko se zgodi, da se izgubi tekme, prvenstva, a kar me najbolj moti je to, da se izgublja izgled, prepoznavnost pri nasprotnikih, ki smo jo prej gradili leta, zdaj pa to izgubljamo. Nismo bili na olimpijskih igrah, naš rokomet se je nekje izgubil. Nimamo kvalitete za osvajanje medalj, to je treba priznati. Boli me, ker smo imeli nekoč borbeno identiteto," pa je dejal Metličić.

Hrvaško v skupini G do konca prvega dela čakata še tekmi z Marokom in ZDA, nato pa se bodo najboljše tri reprezentance v skupini križale s skupino H, kjer v prvem delu nastopajo Danska, Bahrajn, Tunizija in Belgija.

