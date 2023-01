Pred slovenskimi rokometaši je danes druga tekma na svetovnem prvenstvu. Zasedba Uroša Zormana se bo ob 20.30 v dvorani Spodek v Katovicah pomerila z gostiteljico prvenstva Poljsko, ki bo imela dodatnega igralca v podpori domačih navijačev. Kljub temu so v slovenski reprezentanci prepričani, da so lahko kos prvemu pravemu izzivu na mundialu.

Slovenci so v četrtek suvereno odprli letošnje svetovno prvenstvo, potem ko so brez večjih naporov s 33:19 ugnali Savdsko Arabijo in se zanesljivo veselili prvi dveh točk na tem prvenstvu. Drugače se je prvenstvo začelo za domačine, ki so v sredo na prvi tekmi prvenstva po hudem boju s 24:26 morali priznati premoč Franciji. Slovenski rokometaši so Poljake na zadnji medsebojni tekmi na velikih tekmovanjih premagali na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 v Göteborgu zmagali s 26:23, njuna kvalifikacijska obračuna za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem 2022 pa sta se končala s po eno zmago na obeh straneh.

Uroš Zorman podrobno pozna poljski rokomet. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru imajo s Poljaki in rokometom na Poljskem veliko izkušenj, slovenski selektor Uroš Zorman je med letoma 2011 in 2018 igral za Kielce, v naslednjih dveh letih pa bil pri tem velikanu evropskega klubskega rokometa tudi pomočnik trenerju Talantu Dušebajevu. "Mentaliteto poljskih rokometašev dobro poznam in vem, da je polna dvorana za njih lahko tudi veliko breme. Mi smo neobremenjeni, na letošnjem svetovnem prvenstvu nam rezultat ni imperativ. Ne iščem nobenih izgovorov v primeru poraza, a moramo se zavedati, da je naša ekipa precej prenovljena s številnimi novinci na največjih tekmovanjih ter le štirimi izkušenimi in prekaljenimi igralci na reprezentančni sceni. A tudi to je lahko naša prednost na sobotni tekmi, na njej bomo zagotovo dali vse od sebe," je prepričan Zorman.

Reprezentanci se je pridružil Tadej Mazej. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski selektor je vlogo favorita postavil na stran Poljske, ki je od leta 2007 izpustila le eno svetovno prvenstvo, največje uspehe pa so na dosedanjih svetovnih prvenstvih dosegli v letih 2007, 2009 in 2015, ko so tekmovanja zaključili z dvema srebrnima in bronasto medaljo.

"Favoriti so predvsem zaradi tega, ker igrajo doma," je še dejal prvi mož slovenske izbrane vrste, ki bo imel tokrat ob sebi tudi pomočnika Luko Žvižeja, ki se je po okužbi s koronavirusom že vrnil v zasedbo Slovenije. Ob njem je na Poljsko pripotoval tudi Tadej Mazej, ki bo po poškodbi zamenjal najmlajšega člana slovenske izbrane vrste Staša Slatinka Jovičića.

Poljsko je v dresu Kielc dodobra spoznal tudi Blaž Janc, ki si je na tekmi proti Savdski Arabiji s šestimi zadetki prislužil tudi naziv igralca tekme. "V dvorani Spodek želim videti bojevito Slovenijo, ki se bo borila od prve do zadnje minute za vsako žogo. Skušali bomo doseči čim več lahkih golov, kot vselej na tovrstnih tekmah pa bo ključ do uspeha igra v obrambi. Poljska ekipa nima nobenega zvezdnika, ki bi lahko prevzel zadeve v svoje roke in odločil tekmo. Bolj so močni kot ekipa, a ne smemo pozabiti, da jih veliko igra za Kielce. Zaustaviti jih moramo na vseh pozicijah," je prepričan Janc.

Blaž Janc od leta 2020 nosi dres Barcelone, pred tem pa je v letih 2017–2020 nosil dres poljskih Kielc. Foto: Guliverimage

Zgodovina na strani Slovenije

Slovenija je na dosedanjih svetovnih prvenstvih odigrala dve tekmi s Poljsko, v Nemčiji 2007 je izgubila s 27:38, šest let kasneje v Španiji pa tesno zmagala s 25:24. Na velikih tekmovanjih je sicer slovenska vrsta na medsebojnih tekmah vpisala štiri zmage, neodločen izid ter dva poraza. Najbolj zvezdniška igralca poljske izbrane vrste sta levi zunanji Szymon Sićko in krilni igralec Arkadiusz Moryto, selektor Patryk Rombel pa najbolj pogreša poškodovanega in kar 207 centimetrov visokega krožnega napadalca francoskega PSG Kamila Syprzaka.

