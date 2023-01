Sijajni Slovenci do velike zmage nad Poljsko!

SP v rokometu 2023, 2. krog:

Slovenski rokometaši so v svojem drugem nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu z odliko opravili svoje delo in povsem ustavili Poljsko. Slovenci so v kultni dvorani Spodek, ki je bila povsem razprodana, leteli po igrišču od prve do zadnje sekunde. Že v prvem polčasu so utišali skoraj deset tisoč poljskih navijačev in navdušili okoli dvesto glasnih slovenskih navijačev v Katovicah, v drugem delu pa so svoje delo le še nadgradili in prišli do več kot zasluženega novega para točk na tem prvenstvu. Slovenci so z veliko zmago tudi zadržali možnosti za preboj v četrtfinale. Po dveh tekmah v skupini B sta v vodstvu Slovenija in Francija s po štirimi točkami, Poljska in Savdska Arabija pa sta brez njih. Slovenija in Francija sta si že izborili nastop v glavnem delu tekmovanja, tretji udeleženec pa bo zna po obračunu med Poljsko in Savdsko Arabijo.

Najboljše tri izbrane vrste se bodo med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A. Po dveh tekmah najbolje kaže Španiji, ki je zbrala štiri točke, Črna gora in Iran jih imata po dve, Čile pa je brez točk.

Poljska : Slovenija 23:32 (11:17) Dvorana Spodek, gledalcev 9999, sodnika: Horaček in Novotny (oba Češka). Poljska: Pietrasik 2, Skrzyniarz, Morawski, Daszek 2, Jedraszczyk, Olejniczak 3, Walczak 2, Bis, Sićko 2, Czuwara 1, Moryto 6 (4), Krajewski 1, M. Gebala 1, Dzialakiewicz 2, T. Gebala 1, Chrapkowski. Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 3, Janc 5, Dolenec 7 (5), Cehte, Kodrin 3, Žabić 1, Horžen, Mazej, Ovniček 2, Makuc, Bombač 2, Mačkovšek 2, Novak 1, Vlah 6.

Sedemmetrovke: Poljska 4 (4), Slovenija 5 (5).

Izključitve: Poljska 10, Slovenija 12 minut.

Rdeči karton: /.

Enakovreden boj le v uvodu

Uroš Zorman je pred tekmo odločil, da bosta tokrat zunaj slovenske zasedbe ostala Gašper Horvat in Aleks Kavčič, ob poškodbi Staša Slatinka Jovičića je priložnost dobil Tadej Mazej. Po težavah s hrbtom pa je v slovenski zasedbi tudi Dean Bombač. Ta je dobil tudi priložnost od prve minute, ob njem so tekmo v prvi postavi v napadu odprli še Jure Dolenec, Aleks Vlah, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Blaž Blagotinšek ter v vratih Urban Lesjak.

Poljaki so bili enakovreden tekmecev Sloveniji le v uvodnih minutah. Za Slovence se je na začetku srečanja ekspresno med strelce vpisal Vlah, a so na drugi strani z zadetkom iz sedmih metrov hitro odgovorili Poljaki, ob tem pa je bil že v prvi minuti izključen Blagotinšek. Zatem so pobudo prevzeli gostitelji, ki so v šesti minuti prvič povedli z dvema zadetkoma prednosti (4:2), a je sledil izjemen odgovorov Slovencev. Izid je najprej na 4:4 z dvema zadetkoma poravnal kapetan Dolenec, nato pa sta za vodstvo Slovenije in delni izid 4:0 zadela še Mačkovšek in Bombač (6:4).

Slovenci so povsem zaustavili Poljake. Foto: Guliverimage

Delni izid 5:0 za sanjski polčas

Nekaj težav je Slovencem v 12. minuti povzročila že druga izključitev Blagotinška, po kateri so gostitelji izid znova poravnali. Slovenci so tudi v nadaljevanju prvega polčasa igrali preudarno in potrpežljivo, z res malo napakami in granitno obrambo, kar se jim je obrestovalo. Od vodstva z 11:10 so v zaključku prvega polčasa napravili delni izid kar 5:0. V 23. minuti so ob dveh izključenih igralcev Poljske po zadetku Janca prvič na tekmi povedli s +3, nato pa sta izid še povišala Dolenec in z dvema goloma Rok Ovniček, ki je dobro minuto pred koncem polčasa zadel za vodstvo s 16:10 in utišal dvorano v Katovicah. Slovenci so se na odmor podali z vodstvom 17:11.

Kapetan Dolenec je v prvem polčasu dosegel pet zadetkov, Janc je dodal tri. Pri Poljakih je bil razpoložen le Arkadiusz Moryto s šestimi zadetki, štiri od teh je zadel s sedmih metrov.

Slovenci so naravnost navdušili s svojo predstavo. Foto: Guliverimage

Slovenci leteli po igrišču

Slovenci so imeli na zadnjih tekmah nekaj težav z uvodom v druge polčase tekem, a je bil tokrat strah povsem odveč, čeprav so Slovenci prvi zadetek v drugem polčasu dosegli šele po slabih petih minutah igre, ko je bil za 18:12 uspešen Vlah. Zatem pa so se varovanci Uroša Zormana znova razleteli po igrišču, v osmi minuti nadaljevanja je Mačkovšek iz protinapada iz obrata atraktivno zadel za prvo vodstvo Slovenije s sedmimi goli razlike, vajo pa je po naslednji odlični obrambi ponovil še Janc (21:13). Poljakom nato ni pomagala niti minuta odmora, Dolenec je slabih dvajset minut pred koncem povišal na 23:14, enosmerni promet pa je z zadetkom za vodstvo s kar desetimi goli razlike kronal Janc. Gostje so nato ob navdušenju slovenskih navijačev brez težav držali visoko prednost, svoje je dodal še vratar Jože Baznik, Slovenci pa so tekmo mirno pripeljali v svojo korist z 32:23.

Slovenija : Poljska, foto: Guliverimage:

Vsi slovenski rokometaši, ki so stopili na igrišče, so si s svojo predstavo zaslužili izjemno oceno. Na koncu je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec Dolenec, šest jih je prispeval Vlah, pet pa Janc, ki je bil še drugič zapored izbran za igralca tekme.

