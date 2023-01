Francozi previsoka ovira za Slovence

Slovenska rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi v prvem delu svetovnega prvenstva v Katovicah zabeležila prvi poraz. Zasedba Uroša Zormana je morala z 31:35 (14:16) priznati premoč Franciji. Slovenci, ki so danes storili kar 14 tehničnih napak, bodo tako v drugi del prvenstva v Krakov potovali z drugega mesta z dvema točkama. Zormanovi varovanci se bodo v Krakovu pomerili s Španijo, Črno goro in Iranom, prvo tekmo pa bo Slovenija igrala 18. januarja proti tretjeuvrščeni reprezentanci iz skupine A.

SP v rokometu 2023, 3. krog:

Šestkratni svetovni ter po trikratni olimpijski in evropski prvaki iz Francije so na tekmi s Slovenci upravičili vlogo favorita. Slovenski rokometaši imajo proti njim izrazito negativno statistiko na velikih tekmovanjih, dosegli so le eno zmago na domačem evropskem prvenstvu 2004. Na šesti medsebojni tekmi na svetovnih prvenstvih so doživeli še peti poraz, le enkrat so remizirali, in sicer v Tuniziji 2005. Slovenija kljub današnjemu porazu zadovoljna zapušča Katovice, kjer je v uvodnem krogu premagala Savdsko Arabijo s 33:19, v drugem pa Poljsko z 32:23.

V Krakov, ki bo med 18. in 22. januarjem gostil glavni del tekmovanja, se bo odpravila z dvema točkama, ob tem pa ima realne možnosti, da se v primeru prvega ali drugega mesta prebije v četrtfinale. Slovenija in Francija, ki bo po po treh zmagah v Katovicah v glavni del prenesla štiri točke, sta si že po dveh tekmah zagotovili nastop v Krakovu, tretji udeleženec pa bo znan po današnjem obračunu med Poljsko in Savdsko Arabijo, ki se bo v dvorani Spodek začel ob 20.30. Najboljše tri izbrane vrste iz skupine B se bodo v Krakovu pomerile s Španijo, Črno goro in Iranom, z najboljšimi tremi iz skupine A. Po nepopolnem krogu imata Španija (tekma manj) in Črna gora po štiri točke, Iran (tekma manj) dve, Čile pa ni osvojil nobene točke.

Uroš Zorman je doživel svoj prvi poraz v vlogi selektorja na velikem tekmovanju. Foto: Guliverimage

Slovenci brez Mačkovška

Že dan pred tekmo s Francozi je Uroš Zorman namignil, da je zaradi poškodbe pod vprašajem nastop Boruta Mačkovška, pred srečanjem pa je bil slovenski selektor primoran Slovenca dokončno prečrtati s seznama. Je pa prve minute na prvenstvu dočakal Gašper Horvat, v kadru pa ni bilo Aleksa Kavčiča in tudi ne Grege Krečiča, ki je po okužbi z novim koronavirusom konec tedna pripotoval na Poljsko.

Boruta Mačkovška zaradi poškodbe ni v kadru. Foto: Guliverimage

Blesteči predstavi vratarjev na uvodu

Slovenci so tekmo proti Franciji v napadu odprli v zdaj že standardni postavi Dean Bombač, Aleks Vlah, Jure Dolenec, Tilen Kodrin, Blaž Janc, Blaž Blagotinšek in v vratih Urban Lesjak. Medtem ko so francoski rokometaši ekspresno dosegli prvi gol na srečanju, so Slovenci, ki so bili v prvem polčasu nekoliko v krču, prvič zadeli šele v tretji minuti, ko je bil natančen Dolenec, ki je pred tem zapravil tudi sedemmetrovko. V prvih minutah sta blestela oba vratarja, pri Slovencih Lesjak in pri Francozih izkušeni 36-letni Vincent Gerard, ob tem pa sta obe strani zapravljali napade. V izenačenem začetku je v 8. minuti s tretjo slovensko najstrožjo kaznijo na 4:4 poravnal Bombač.

Francozi so nato ob nekaj napakah Slovencev v enajsti minuti po golu Nikole Karabatića prvič na tekmi povedli z dvema zadetkoma prednosti, ob tem pa je bil izključen še Stefan Žabić. Na začetku 15. minute pa je prednost Francozov prvič znašala tri zadetke (9:6), kar je bil prvi alarm za slovenskega selektorja Zormana, ki je ukrepal z minuto odmora. A tudi zatem so bili Francozi pretrd oreh, ob tem so slovenski rokometaši delali tehnične napake, ki so jih Francozi uspešno kaznovali, in po protinapadu v začetku 24. minute prvič povedli s +5 (15:10).

Urban Lesjak je bil v prvem polčasu zelo razpoložen. Foto: Guliverimage

Zasedba Uroša Zormana, ki je spet veliko menjal in iskal razpoloženo postavo, je v zaključku prvega polčasa znova strnila svoje vrste in ob dveh izključitvah Francozov našla zalet ter z dvema zaporednima zadetkoma ujela priključek in postavila izid polčasa (16:14). Slovenci so sicer v prvem polčasu storili kar osem tehničnih napak, na drugi strani pa so Francozi naredili le eno. Najbolj razpoložen v slovenski zasedbi je bil v prvem polčasu Vlah s petimi goli, toliko jih je na drugi strani dosegel Nedim Remili.

Bombač zapravil možnost za vrnitev na −1

Takoj na začetku drugega polčasa je imel Bombač na voljo strel s sedmih metrov, s katerim bi Slovenijo približal le na gol zaostanka, a mu je Gerard strel ubranil, zatem pa so Francozi svojo prednost znova povišali na štiri zadetke (19:15). V sedmi minuti nadaljevanja je prednost Francije po zadetku Nikole Karabatića prvič na obračunu znašala šest zadetkov (22:16). Slovenci se kljub temu niso predali, pri zaostanku z 18:24 so z delnim izidom 3:0 vrnili nekaj upanja v slovensko vrsto, a so Francozi znova odgovorili. Prednost je nato spet narastla, dobrih 12 minut pred koncem je Francija vodila z 29:22.

Aleks Vlah je dosegel devet zadetkov. Foto: Guliverimage

V zaključku so Slovenci tako kot v prvem polčasu znova zaigrali bolje, točno tri minute pred koncem je Vlah s sedmih metrov zaostanek znižal na 30:33, a bližje od tega ni šlo. Na koncu je Francija slavila s 35:31 in v drugi del prvenstva odnesla štiri točke. Slovenci so danes storili kar 14 tehničnih napak, ob tem pa je šepala še igra v obrambi, saj so Francozi dosegli kar 35 zadetkov. V slovenski izbrani vrsti je bil z devetimi goli na koncu najbolj razpoložen Vlah, Bombač je dodal pet zadetkov. Pri Francozih sta po sedem zadetkov prispevala Kentin Mahe in Remili, ki je bil izbran za igralca tekme.

