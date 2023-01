Pred francoskim izzivom nove preglavice, a tudi nova moč za Slovence

Pred slovenskimi rokometaši je danes še zadnja preizkušnja v prvem delu letošnjega svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo po suverenih zmagah nad Savdsko Arabijo in tudi Poljsko spopadli z največjim izzivom do zdaj. Zasedbi Uroša Zormana bo namreč ob 18. uri nasproti stala reprezentanca Francije. Nekaj težav Slovencem povzroča poškodba Boruta Mačkovška, se je pa ekipi na Poljskem po okužbi s koronavirusom pridružil Grega Krečič.

Svetovno prvenstvo, ki ga letos gostita Švedska in Poljska, se je za slovenske rokometaše začelo sanjsko. Po visoki zmagi nad Savdsko Arabijo (33:19) in sanjski predstavi proti Poljski (32:23) se bodo Slovenci za prvo mesto in najboljše izhodišče v drugem delu prvenstva pomerili še s Francozi, ki so prav tako kot slovenska izbrana vrsta po dveh krogih pri dveh zmagah. Najprej so s 26:24 odpravili poljsko vrsto, nato pa še Savdijce z 41:23.

V slovenskem taboru se zavedajo, da jih čaka daleč najtežja preizkušnja do zdaj, a so obenem povsem mirni, saj pred obračunom pred rokometno velesilo nimajo česa izgubiti. V vsakem primeru imajo pred odhodom v Krakov v žepu že zagotovljeni dve točki, ki bi v drugem delu prvenstva lahko imeli še kako pomembno vlogo.

Slovenci so v soboto nadigrali Poljake. Foto: Guliverimage

Vrnitev Krečiča, težave Mačkovška

Kljub odlični predstavi proti Poljski v slovenskem taboru še zdaleč ni čutiti evforije, temveč se zasedba Uroša Zormana pospešeno pripravlja na obračun s Francozi. Ob tem so Slovenci v svoje vrste pozdravili še Grego Krečiča, ki je po okužbi s koronavirusom dopotoval v Katovice. "Francozi niso le favoriti na ponedeljkovi medsebojni tekmi, temveč tudi na svetovnem prvenstvu, a tako je že v zadnjih 20 letih. Po telesni moči so daleč pred vsemi. V vsakem trenutku vedo, kaj bodo naredili z žogo, v primeru 'šuma' pa vse rešujejo v igri ena na ena ter tudi s streli z 12 metrov," je današnjega tekmeca opisal Zorman, ki je do zdaj s strokovnim štabom pri pripravi na oba dozdajšnja tekmeca opravil odlično delo.

"V tekmo ne gremo z belo zastavo. Na njej bomo dali vse od sebe in se borili po svojih najboljših močeh. Pod vprašajem je nastop Mačkovška, a vsi drugi bodo s srcem in željo po dokazovanju na tej tekmi," je nekaj dvomov še zasejal Zorman. Borut Mačkovšek ima sicer že nekaj časa težave s poškodbo, zato na tem prvenstvu večinoma igra samo v obrambi, kjer pa prispeva levji delež.

Slovenija do zdaj le z eno zmago

Da je Francija nesporen favorit ponedeljkove tekme, pričajo tudi rezultati iz preteklosti. Reprezentanci sta na največjih tekmovanjih odigrali 12 tekem, le enkrat se je zmage veselila Slovenija, in še to pred skoraj dvema desetletjema, na domačem evropskem prvenstvu (27:22). Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so Francozi prepričljivo osvojili štiri izmed petih tekem, v Tuniziji leta 2005 pa sta ekipi remizirali (26:26). Ob tem imajo galski petelini s svetovnih prvenstev kar šest naslovov prvaka, enkrat so bili srebrni, štirikrat pa bronasti.

" Vsi se zavedamo moči Francozov, a oboji moramo odigrati 60 minut," pravi Kodrin. Foto: Guliverimage

"Z doslej opravljenim delom v Katovicah smo zadovoljni, a že v ponedeljek je nov dan in nova priložnost. Vsi se zavedamo moči Francozov, a oboji moramo odigrati 60 minut. Francozi so smetana mednarodnega rokometa, mi pa jih lahko napademo povsem neobremenjeni. Znova bomo naredili svoj načrt in se danes poskušali čim bolje regenerirati za telesno izjemno zahteven obračun, naslednji dan pa prikazati čim boljšo predstavo," je dan pred tekmo poudaril slovenski krilni igralec Tilen Kodrin.

Osemintridesetletni Nikola Karabatić je eden izmed glavnih zvezdnikov Francije. Foto: Guliverimage

Francozi imajo tako kot na vsakem prvenstvu tudi letos pravo "zasedbo all-star" s številnimi največjimi zvezdniki svetovnega rokometa. Med izstopajočimi imeni sta zagotovo člana Barcelone desni zunanji igralec Dika Mem in krožni napadalec Ludovic Fabregas, pa seveda Nikola Karabatić in tudi izjemni vratar Vincent Gerard, pa Nedim Remili, ob tem pa Francozi lahko računajo tudi na dolgo in kakovostno klop.

"Francija je vedno v krogu favoritov. Gre za izjemno močno ekipo s samimi zvezdniškimi igralci. Mi se bomo usedli in pripravili taktiko, upam, da bo čim bolj uspešna. V vsakem primeru se bomo borili, kot smo se proti Poljski. Z energijo, ki smo jo imeli na svoji zadnji tekmi, smo lahko enakovredni vsaki ekipi na svetu," pa je pred tekmo prepričan Domen Makuc.

Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva združila s skupino A, kjer je trenutno na vrhu Španija z dvema zmagama, sledijo ji Črna gora in Iran, oba z zmago in porazom, ter Čile, ki je še brez uspeha. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši reprezentanci drugega dela.

