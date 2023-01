To so največji rokometni zaslužkarji, blizu vrha tudi dva Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše reprezentance sveta se trenutno merijo na svetovnem prvenstvu v rokometu, ob tem pa so pri hrvaškem Indexu objavili seznam najbolj plačanih rokometašev na svetu. Na prvem mestu je francoski rokometaš Nikola Karabatić, ki zasluži okoli 1,8 milijona evrov na sezono, od Slovencev sta najvišje Blaž Janc in Miha Zarabec, ki pa ga ni na prvenstvu.

V senci tekem na prvenstvu je v javnost izšla tudi novica o največjih rokometnih zaslužkarjih na planetu. Številke se nikakor ne morejo primerjati z nogometaši, na prvem mestu pa se je znašel Francoz Nikola Karabatić. 38-letni član PSG zasluži 1,8 milijona evrov na sezono. Med petimi najbolje plačani rokometaši so pričakovano kar trije člani zvezdniškega pariškega kluba.

Za Nikolo se je na seznamu zvrstil njegov brat Luka Karabatić z 1,5 milijona evrov na sezono. S takšnim zneskom se lahko pohvali tudi član Kiela Sander Sagosen. Danski zvezdnik Mikkel Hansen na četrtem mestu v dresu Aalborga zasluži 1,2 milijona evrov na sezono, enak znesek so pripisali tudi članu PSG Ferranu Soleju na petem mestu.

Od Slovencev sta na seznamu najvišje, na enajstem in dvanajstem mestu, Blaž Janc (Barcelona) in Miha Zarabec (Kiel), ki ga ni prvenstvu. Slovenska rokometaša naj bi na sezono prejela okoli 850 tisoč evrov. Janc in Zarabec sta sicer tudi edina Slovenca med najboljšo trideseterico.

Seznam najbolje plačanih rokometašev: 1. Nikola Karabatić: 1,8 milijona evrov, PSG, 2024

2. Luka Karabatić: 1,5 milijona evrov, PSG, 2024

3. Sander Sagosen: 1,5 milijona evrov, THW Kiel, 2025

4. Mikkel Hansen: 1,2 milijona evrov, Aalborg, 2024

5. Ferran Solé: 1,2 milijona evrov, PSG, 2024

6. Melvyn Richardson: 1 milijon evrov, Barcelona, 2024

7. Dika Mem: 1 milijon evrov, Barcelona, 2024

8. Niclas Ekberg: 1 milijon evrov, THW Kiel, 2024

9. Kauldi Odriozola: 1 milijon evrov, HBC Nantes, 2024

10. Yanis Lenne: 1 milijon evrov, Montpellier Handball, 2024

11. Blaž Janc: 850 tisoč evrov, Barcelona, 2024

12. Miha Zarabec: 850 tisoč evrov, THW Kiel, 2024

13. Haniel Langaro: 800 tisoč evrov, Barcelona, 2024

14. Kristian Björnsen: 800 tisoč evrov, Aalborg Håndbold, 2024

15. Jonathan Carlsbogard: 750 tisoč evrov, Barcelona, 2024

...

Preberite še: