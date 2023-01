Znano, kdaj se bodo Slovenci borili za četrtfinale

Mednarodna rokometna zveza in Rokometna zveza Slovenije sta sporočili termine tekem drugega dela svetovnega prvenstva, ki ga gostita Poljska in Švedska. Med 18. in 22. januarjem se bodo slovenski rokometaši v Krakovu merili z Iranci, Španci in Črnogorci. Vse tri tekme izbrance selektorja Uroša Zormana čakajo ob 15.30.

Kot so sporočili iz RZS, slovenske rokometaše uvodoma v sredo čaka srečanje z Iranom, ki si je napredovanje v drugi del zagotovil s tesno zmago nad Čilom (25:24), nato pa klonil pred Črnogorci (34:31) in Španci (35:22). Četrtouvrščeno reprezentanco zadnjega azijskega prvenstva vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

Petek bo nato v dvorani Tauron v Krakovu prinesel obračun s Španci, ki so v prvem delu zanesljivo dobili vse tri preizkuse - Črnogorce so odpravili s 30:25, Čile s 34:26, Iran pa z že omenjenih 35:22. Zadnji dvoboj s Slovenijo sega v leto 2020, ko sta se reprezentanci srečali v polfinalu evropskega prvenstva na Švedskem. Španci so bili tedaj boljši s 34:32.

Na zadnjem preizkusu v boju za četrtfinale bodo slovensko vrsto pričakali še Črnogorci, ki so v zadnjem obdobju redni tekmeci Slovenije. Spomin na poraz (33:32) na odločilni tekmi prvega dela lanskega evropskega prvenstva za napredovanje je še kako živ. Črnogorci so slovenski tekmeci tudi v kvalifikacijah za EP 2024, a bosta obe tekmi na sporedu šele marca.

Slovenci so v prvem delu ugnali Savdsko Arabijo in Poljsko ter izgubili s Francijo. Foto: Reuters

Danes na pot v Krakov

Slovenija bo v drugem delu svetovne smetane nastopala v skupini I v Krakovu, enem najstarejših in drugem največjem poljskem mestu. Dvorana Tauron sprejme okoli 15 tisoč gledalcev. Ekipe se bodo borile za eno izmed prvih dveh mest, ki prinašata mesto v četrtfinalu, 25. januarja v Gdansku. Tam bo prvi dve ekipi pričakal tekmec iz skupine III, v katero so se že uvrstile reprezentance Nemčije, Srbije, Katarja, Norveške in Nizozemskem, zadnja ekipa pa bo znana po torkovem dvoboju med Argentino in Severno Makedonijo.

Pred tremi tekmami v drugem delu tekmovanja sta v skupini I v najboljšem položaju Francija in Španija. Obe reprezentanci že več desetletij krojita vrh svetovnega rokometa, boje v Krakovu pa bosta začeli s štirimi točkami, Slovenija in Črna gora z dvema, Poljska in Iran pa sta brez njih.

Slovenski rokometaši se bodo v torkovih dopoldanskih urah iz Katovic z avtobusom odpravili v približno 80 kilometrov oddaljeni Krakov. Ob 13.10 bodo imeli medijski dogodek pred prvo tekmo z Iranci, sredi popoldneva pa opravili prvi trening.

