V živo: Slovenci slavili za 17 golov, Francija igra s Črno goro

Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem z 38:21 (20:9) visoko nadigrala Iran in osvojila pomembnih dvi točki v skupini I. Slovenske rokometaše naslednja tekma v dvorani Tauron čaka v petek ob 15.30, ko bo njihov nasprotnik Španija. Danes bosta v Krakovu še dve tekmi v skupini I. Ob 18. uri se je začela med Francijo in Črno goro, ob 20.30 pa bo še med Španijo in Poljsko.

Slovenska rokometna reprezentanca je z odliko odprla drugi del svetovnega prvenstva v Krakovu. Slovenci so s pol moči z 38:21 (20:9) ugnali reprezentanco Irana in osvojili nujno potrebni dve točki v boju za četrtfinale. Četa Uroša Zormana si je pot do zmage tlakovala že v uvodu v tekmo, ko so Slovenci dokazali, da so vsaj za dva razreda boljši nasprotnik od Irana, ki ga vodi Veselin Vujović in šele drugič nastopa na svetovnem prvenstvu. V prvem delu je iranska reprezentanca prvič zmagala na svetovnih prvenstvih, potem ko je bila boljša od Čila, proti Sloveniji pa je doživela najvišji poraz na prvenstvu do zdaj.

A ključni tekmi za preboj na izločilne tekme so šele pred Slovenci, v petek se bodo pomerili s Španci, v nedeljo pa še s Črnogorci.

Gaber zbolel, Mačkovšek stisnil zobe

Slovenci so tekmo z Iranom začeli v postavi Roka Ovnička, Jureta Dolenca in Aleksa Vlaha, Blaža Janca, Tilna Kodrina in Blaža Blagotinška ter v vratih z Urbanom Lesjakom. Slovenski selektor Uroš Zorman je pred začetkom drugega dela na svoj seznam naknadno uvrstil Mateja Gabra, ki pa zaradi blažje viroze danes ni kandidiral za nastop. Proti Iranu je zobe stisnil izkušeni Borut Mačkovšek, ki je izpustil zadnjo tekmo prvega dela proti Franciji. Med gledalci sta tudi tokrat bila Aleks Kavčič in Gašper Horvat.

Veselin Vujović, ki danes praznuje 62. rojstni dan, je lahko le nemočno opazoval igro mačke z mišjo. Foto: Reuters

Slovenski rokometaši so tekmo odprli z borbeno igro in zelo visoko postavitvijo v obrambi, na katero Iranci niso imeli odgovora, nekaj težav so imeli slovenski rokometaši le v napadu, ob koncu tretje minute pa je ob tretjem napadu Slovenijo vendarle v vodstvo z 1:0 popeljal prvi strelec slovenske izbrane vrste na tem prvenstvu Vlah, zatem je bil za 2:0 uspešen še Janc. Varovanci Uroša Zormana so v sedmi minuti prvič na srečanju povedli s tremi zadetki prednosti (5:2).

Na začetku 13. minute je Slovenija po zadetku Janca v prazno mrežo povedla že z 9:3, Vujović pa je nato ukrepal z minuto odmora, ki ni obrodila sadov. Slovenski rokometaši so bili tudi v nadaljevanju vsaj za razred boljši nasprotnik, Zorman pa je lahko ob tem priložnost ponudil tudi nekaterim igralcem, ki si do zdaj na prvenstvu niso nabrali veliko igralnih minut. V 22. minuti je z bombo z devetih metrov na 15:6 povišal Mačkovšek, v 28. minuti pa je Slovenija po golu Bombača prvič na tekmi povedla z dvomestno razliko (18:8). Tik pred koncem prvega polčasa je izid prvih 30 minut (20:9) z natančnim strelom postavil Nejc Cehte.

Za slovensko izbrano vrsto se je med strelce vpisalo sedem rokometašev, Janc je dosegel pet zadetkov, Vlah štiri, Mačkovšek pa tri.

Na slovenski klopi je bilo ogromno razlogov za zadovoljstvo. Foto: Reuters

Drugi polčas dober trening za nadaljevanje prvenstva

Tekma je bila tako praktično odločena že v prvem polčasu, v drugem delu se ni več čutilo pravega tekmovalnega naboja. Zorman je drugih 30 minut izkoristil za uigravanje, ob tem pa je odpočil tudi nekaj nosilcev igre. Prednost Slovenije se je v prvi polovici drugega polčasa ves čas gibala okoli 12 oziroma 13 zadetkov, nato pa se je slovenska prednost še povišala. Dobrih 12 minut pred koncem je Cehte zadel za vodstvo z 32:17, Slovenci pa so na koncu zmagali z 38:21.

V slovenski izbrani vrsti se na koncu med strelce nista vpisala le Ovniček, ki je igral le na začetku tekme, in Stefan Žabić. Najboljši strelec je bil s šestimi zadetki Makuc, ki so ga razglasili tudi za igralca tekme, po pet zadetkov so prispevali Janc, Cehte in Vlah, po trikrat so bili uspešni Bombač, Dolenec in Mačkovšek.

Slovenija : Iran, foto: Reuters:

Zorman pred tekmo o Vujoviću in Iranu:

Najboljši izbrani vrsti iz Krakova se bosta prebili v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku.

Slovenci so v prvem delu prvenstva ugnali Savdsko Arabijo in Poljsko, zatem so izgubili proti Franciji.

Lestvica skupine I: 1. Slovenija 3 tekme - 4 točke

2. Španija 2 - 4

3. Francija 2 - 4

4. Črna gora 2 - 2

5. Poljska 2 - 0

6. Iran 3 - 0

