Slovenski rokometaši bodo danes lovili svojo tretjo zmago na tem svetovnem prvenstvu. Potem ko so bili varovanci Uroša Zormana boljši od Savdske Arabije in Poljske ter poraženi proti Franciji, bodo novi zelo pomembni dve točki lovili proti Iranu, ki ga vodi prekaljeni maček Veselin Vujović. Iranci so pod vodstvom Vujovića, ki ravno danes praznuje 62. rojstni dan, v prvem delu premagali Čile s 25:24 ter izgubili proti Črni gori z 31:34 in Španiji z 22:35. Črnogorec, ki je s Slovenijo leta 2017 osvojil bron na svetovnem prvenstvu, do obisti pozna slovenske rokometaše, kar bo zagotovo prednost iranske reprezentance.

"Slovenska reprezentanca je veliko boljša od iranske. Ima boljši igralski kader, tudi tekaško je bolj sposobna, kot trener ne morem niti pomisliti, da bi jo lahko presenetili v kakšnem segmentu igre. Za moje varovance bo sredina tekma proti Slovencem velik praznik in šola rokometa," je o današnjem srečanju za STA v Krakovu dejal Vujović, ki je Irance na dvoboju proti Čilencem popeljal do prve zmage na svetovnih prvenstvih.

Vujović je prepričan, da njegova vrsta nima nobene možnosti proti Sloveniji. Foto: Guliverimage

Vujović spregovoril o Zormanu

Vujović se je ob tem dotaknil tudi dela Uroša Zormana, ki je bil v kratkem obdobju leta 2019 tudi pomočnik Črnogorca, ko je bil ta še selektor Slovenije. "Urošu moj slog vodenja ekipe nikoli ni bil všeč, zdaj pa vidim, da mi je čedalje bolj podoben in me v celoti posnema," je v šaljivem tonu dejal Vujović in priznal, da se občasno sliši z Zormanom. "Iz slovenskega rokometnega rodu pod mojim vodstvom je Zorman edini igralec, ki ima karakter za trenersko delo. Njegovo rokometno znanje je ogromno, potrebuje le čas, da postane zares velik trener," je o Zormanu dejal Vujović, ki ga ceni tudi zaradi uvajanja določenih novosti v igri.

"Čas bo najboljši pokazatelj Zormanovih novosti na taktičnem področju. Zelo spoštujem takšne poskuse, že dolgo časa jih ni bilo na rokometnem področju. Uroš je pokazal, da gre za resnega trenerja," je še na koncu dodal Vujović. Iranci sicer drugič v zgodovini nastopajo na svetovnem prvenstvu, leta 2015 so v Katarju turnir končali na 21. mestu.

"Uroš je pokazal, da gre za resnega trenerja," je dejal Vujović. Foto: Guliverimage

Zorman: Naša osnovna naloga je zmaga

S spoštovanjem pa je o novem slovenskem nasprotniku spregovoril Zorman, ki pa se zaveda, da je cilj povsem jasen − dve točki. "Na tekmi proti Irancem bo treba biti maksimalno osredotočen. Od prve sekunde dvoboja želimo zadeve postaviti na pravo mesto. Gre za telesno zelo močno reprezentanco, ki goji hitro igro. Proti Iranu bo treba biti zelo pazljiv, a glede na vse prikazano v prvem delu tekmovanja je naša osnovna naloga zmaga," je dejal Zorman.

Sloveniji je na pomoč priskočil Matej Gaber. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovencem se je v torek v Katarju pridružil tudi Matej Gaber, kot zamenjava za Boruta Mačkovška, ki je zaradi poškodbe izpustil že obračun s Francijo, kar se je močno poznalo predvsem v obrambi slovenske reprezentance. "V zadnjem času sem imel težave s tetivo. Nisem še stoodstotno pripravljen, glede na vse okoliščine pa nisem niti za trenutek pomislil, da ne bi prišel v Krakov in pomagal ekipi. Vesel sem, da sem tukaj, dal bom svoj maksimum," je dejal 31-letni krožni napadalec, ki se je z avtomobilom odpravil iz Szegeda in se po osemurni vožnji reprezentantom pridružil soigralcem v Krakovu, kjer bo morda že danes zabeležil prvi nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu.

