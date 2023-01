Novi veliki finale za Slovence

"Vsi dobro vemo, kdo in kaj so Španci v rokometu. Borili se bomo od prve minute, ničesar ne moremo izgubiti," pred današnjo tekmo slovenske rokometne reprezentance (15.30) poudarja slovenski selektor Uroš Zorman, ki bo z varovanci lovil nujno zmago za ohranitev upov na četrtfinale.

"Pred mesecem dni sta bili že tekmi proti Iranu in Savdski Arabiji za nas ključni, zdaj pa …" je na druženju z novinarji v Krakovu za STA uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki se je s tem ozrl na obdobje zadnjega leta oziroma dveh v reprezentanci, v katerih so Slovenci dosegli dno. A letošnje prvenstvo je Slovencem prineslo že nekaj veselja, še več pa optimizma in volje za delo v prihodnosti. Zasedbo Uroša Zormana po zmagi nad Iranom čakata še zahtevni preizkušnji proti Španiji in v nedeljo Črni gori, dve zmagi pa bi Slovence ponesli pred vrata četrtfinala, čeprav je nekaj odvisno tudi od razpleta preostalih tekem. V primeru današnjega poraza bo sanj o četrtfinalu konec.

Kljub temu je pred obračunom z močnimi Španci Zorman znova malce umiril velike apetite. "Po štirih tekmah na Poljskem so nekateri postali evforični, a zame je najpomembneje, da moji varovanci ostajajo z obema nogama na trdnih tleh. Uživam ob njihovih igrah, priča sem njihovemu garanju na treningih. Pridejo tudi trenutki, ko mi dvignejo pritisk, a to je sestavni del trenerskega posla. Potrebujemo čas za izboljšave v igri, a reprezentanca na tem turnirju kaže nov obraz in napreduje iz tekme v tekmo, tega sem najbolj vesel," je dozdajšnje tekme na Poljskem ocenil Zorman.

Slovenci so na tem prvenstvu dosegli tri zmage in doživeli en poraz. Foto: Reuters

Boj od prve minute

Slovenci imajo kljub temu danes jasen cilj – zmago in dve točki. "Vsi dobro vemo, kdo in kaj so Španci v rokometu. Borili se bomo od prve minute, ničesar ne moremo izgubiti. Dali bomo vse od sebe, pred nami je tekma za četrtfinale," je pred petkovim dvobojem v Krakovu dejal Zorman, ki ima izkušnje s španskim rokometom. Med igralsko kariero je bil član Ademarja iz Leona in Ciudad Reala, po odhodu v strokovne rokometne vode pa tudi asistent španskega strokovnjaka kirgiškega rodu Talanta Dušebajeva pri poljskem velikanu Kielce.

Priložnosti se zaveda tudi slovenski kapetan Jure Dolenec. "Španija je v zadnjem obdobju naredila velike stvari na reprezentančni sceni, postavil bi jo ob bok Francije in Danske. Če se želimo uvrstiti v četrtfinale, moramo premagati eno od favoriziranih reprezentanc. Proti Franciji nam to ni uspelo, novo priložnost za to imamo proti Španiji. Na petkovi tekmi ne bomo odstopili od svoje strategije. Španci so favoriti, a mi bomo dali vse od sebe," je pred tekmo s Španijo odločno dejal Škofjeločan, ki je bil med letoma 2017 in 2021 član slovite Barcelone.

"Ne bomo odstopili od svoje strategije," pravi kapetan Dolenec. Foto: Guliverimage

Španci so sicer na tem prvenstvu še brez poraza, v prvem delu so ugnali Črno goro (30:25), Čile (34:26) in Iran (35:22), na prvi tekmi drugega dela pa so imeli veliko dela z gostitelji Poljaki, ki so Špancem dolgo časa dihali za ovratnik, na koncu pa je španska izbrana vrsta slavila s 27:23.

Zgodovina govori v prid Špancem

A pred dvobojem je statistika z največjih tekmovanj močno na strani Špancev. Slovenci so na trinajstih tekmah dosegli le eno zmago in neodločen izid ter doživeli enajst porazov. Na zadnjem medsebojnem dvoboju na velikih tekmovanjih so v polfinalu EP 2020 v Stockholmu klonili z 32:34, eno najslajših zmag nad Španci pa dosegli na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Riu de Janeiru 2016, ko so v Malmöju zmagali s 24:21.

Blaž Janc se je pred tekmo s Španci ozrl tudi proti tekmi s Poljsko. Foto: Guliverimage

Španski rokomet sta v zadnjih letih dodobra spoznala tudi člana Barcelone Blaž Janc in Domen Makuc. "Tudi na tekmi proti gostiteljem v Katovicah smo morali zmagati, če smo hoteli kaj resnega narediti na turnirju, kar nam je tudi uspelo. V petek nas čaka identična zgodba. Če se želimo uvrstiti v četrtfinale, moramo premagati Špance," je dejal Janc in dodal: "Na tekmi bomo vsi dali svoj maksimum. Prepričan sem, da se lahko kosamo s Španci."

"Vemo, kaj prinaša tekma s Španijo. Za našega naslednjega tekmeca ne bi rekel, da je rokometna velesila, na vsakem turnirju pa se uvrsti med najboljših osem ali najboljše štiri. Španci igrajo dober rokomet, taktično so izjemno dobro podkovani, a verjamem v našega selektorja. Prepričan sem, da nas bo dobro pripravil, tako kot nas je na vseh dozdajšnjih tekmah na Poljskem," pa je pred srečanjem dejal Makuc, ki je bil s šestimi zadetki prvi strelec Slovencev proti Iranu.

Preberite še: