Hrvati pred misijo nemogoče: Pokazali bomo naš značaj

Dan po zmagi nad Iranom ima slovenska rokometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu prost dan. Bodo pa danes prvič v drugem delu na igrišču reprezentance v skupinah 3 in 4. Med drugim se zvečer obeta izjemno zanimiv obračun med branilko naslova Dansko in Hrvaško, ki je prvenstvo začela z visokim porazom proti Egiptu, nato pa je nanizala zmagi nad ZDA in Marokom.

Danska je na tem prvenstvu za zdaj suverena, vse tri tekme prvega dela je dobila z več kot desetimi goli razlike. Najprej je ugnala Belgijo (43:28), nato Bahrajn (36:21) in v tretjem krogu prvega dela še Tunizijo (34:21).

Zdaj je pred branilci naslova, ki med glavne favorite za končni uspeh spadajo tudi letos, prva zahtevnejša naloga, saj se bodo pomerili s Hrvaško. "Čaka nas težka tekma. Vsi poznamo kakovost, ki jo premore Hrvaška. Trenutni položaj zanje ni rožnat, ker če ne zmagajo, izgubijo skoraj vse možnosti za preboj naprej. Čeprav so zabeležili težek poraz proti Egiptu, imajo veliko kakovosti in dobre igralce, ki igrajo v najboljših evropskih klubih. Pričakujemo težko tekmo proti reprezentanci, ki na velikih tekmovanjih vedno odigra najbolje, ko je to najbolj potrebno. Hkrati se te tekme tudi veselimo," je dejal eden prvih zvezdnikov prvenstva Danes Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen je opozoril na hrvaške prednosti. Foto: Reuters

Horvat razkril recept za uspeh

Hrvati morajo za ohranitev upov na četrtfinale premagati Dansko, a tudi v tem primeru bi bilo njihovo napredovanje odvisno od razpleta preostalih tekem. "Danska ne dovoli slabega dneva in kriznih minut. Od začetka moramo začeti zbrano in vsiliti naš ritem. Danci držijo visok tempo, so nevarni iz vseh položajev, hitri v tranziciji s fantastičnim vratarjem. Ne smemo jim dovoliti hitrih protinapadov, vnesti moramo čim večjo igro na postavljeno obrambo in biti zelo agresivni, ves čas na meji izključitve, to je recept za zmago," je pred srečanjem dejal hrvaški strateg Hrvoje Horvat.

Domagoj Duvnjak je kapetan Hrvaške. Foto: Guliverimage

"Vsi poznamo moč Danske, a če smo pravi, če smo to, kar znamo biti, potem imamo priložnost. Proti Egiptu nam ni šlo, bolje pa je steklo proti ZDA in Maroku, zato upam, da bomo odigrali popolno tekmo, predvsem v obrambi," je dodal kapetan Domagoj Duvnjak. Danska, ki je osvojila zadnja dva naslova svetovnih prvakov, ima v Malmöju ves čas veliko podporo s tribun. "Na tribunah bo deset tisoč Dancev in to bi moral biti za nas dodaten motiv. Mogoče nam bo pomagalo, ko bodo vsi proti nam in bomo pokazali hrvaški značaj in odpor," je sklenil Duvnjak.

Hrvaška in Danska sta se do zdaj na velikih tekmovanjih pomerili 18-krat in sta povsem izenačeni. Vsaka reprezentanca ima po devet zmag. Na zadnjih dveh nastopih je slavila Danska, na svetovnem prvenstvu v Egiptu leta 2021 z 38:26, na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem pa s 27:25. Zadnja hrvaška zmaga je bila tista z olimpijskih iger v Riu de Janeiru leta 2016 (27:24).

SP v rokometu 2023, drugi del, 1. krog:

Lestvica:

