Težave s posteljami na SP

Skandinavski mediji so se razpisali o težavah s posteljami na rokometnem svetovnem prvenstvu, ki ga te dni gostita Poljska in Švedska. Norveški tabor so zmotile pretrde vzmetnice, ki so jim v prvih nočeh kratile spanec.

"Postelje v našem hotelu so sicer široke, a težave so nam povzročale pretrde vzmetnice. Seveda je trdost teh stvar presoje in navade, a večina nas je prosila za posebej mehke vzmetnice," je za enega največjih norveških časopisov Dagbladet povedal norveški reprezentant Tobias Groendahl. Tudi njegov rojak Sander Sagosen je imel v Krakovu, kjer so igrali prvi del SP, podobne težave: "Vzmetnice so bile pretrde in samo upamo lahko, da bodo v Katovicah vzmetnice v novem hotelu bolj udobne in da se bomo lahko dobro naspali."

Norvežani so prvi del v Krakovu končali s stoodstotnim izkupičkom, premagali so Severno Makedonijo, Nizozemsko in Argentino ter napredovali s štirimi točkami. Prvenstvo nadaljujejo v Katovicah, kjer jim bodo nasproti stali Srbi, Katarci in Nemci.

Postelje so se pod težo rokometašev Zelenortskih otokov sesedle

Norveške težave pa v primerjavi s tem, kar se je zgodilo rokometašem Zelenortskih otokov, niso bile prav velike. Afriška zasedba je v hotelu v Göteborgu naletela na lesene postelje, tudi pograde, ki niso bili le prekratki, pač pa so se pod njihovo težo že prvo noč sesedli.

Pod težo šestih rokometašev Zelenortskih otokov so se postelje na Švedskem sesedle. Premestili so jih v drugi hotel. Foto: Guliverimage

"Takoj smo jih premestili, a slab priokus je ostal," je za švedski Aftonbladet dejal Nilton Delgado, ki novincem z Zelenortskih otokov pomaga na svetovnem prvenstvu. Kot je dodal, so se zrušile postelje šestih rokometašev.

"Res je, da nimamo velikega proračuna in hotel je med cenejšimi, a to, kar se je zgodilo, je bilo sramotno. Ne vem, kaj je razmišljalo hotelsko osebje, da je gostom, visokim dva metra in težkim sto kilogramov, ponudilo postelje, namenjene starejšim otrokom."

Člani Zelenortskih otokov so uspešno prestali krst na SP, v prvem delu so pričakovano izgubili proti Švedski in Braziliji, premagali pa Urugvaj in napredovali v drugi del. Tudi v tem bodo igrali v Göteborgu, kjer se bodo srečali z Madžari, Islandci in Portugalci

