Španci zapečatili usodo Slovencev, napredovali še Francozi in Švedi

Slovenska rokometna reprezentanca je v Tauron Areni v Krakovu na tekmi drugega kroga drugega dela svetovnega prvenstva s 26:31 (15:15) klonila proti Španiji in ostala brez možnosti za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Slovenci se bodo za slovo od turnirja v nedeljo pomerili še s Črno goro. Ob Špancih so si četrtfinale zagotovili še Francozi, ki so zanesljivo premagali Iran, in Švedi, ki so bili boljši od Islandcev.

SP v rokometu 2023, drugi del, 2. krog:

Slovenija : Španija 26:31 (15:15) Tauron Arena, gledalcev 2100, sodnika: Kurtagić in Wetterwik (oba Švedska). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 1, Janc 5, Dolenec 7 (4), Cehte, Kodrin 2, Gaber 1, Horžen, Mazej, Ovniček 2, Makuc, Bombač 3 (1), Mačkovšek 3, Novak 1, Vlah 1 (1). Španija: Perez de Vargas, Corrales, Pecina, Maqueda 1, A. Fernandez 1, A. Dušebajev 3, Sole 4 (1), Figueras 4, Canellas 1, Casado 3, Guardiola 1, Valera 2, Sanchez, D. Dušebajev 5, Odriozola 6 (2), D. Fernandez.

Sedemmetrovke: Slovenija 8 (6), Španija 4 (3).

Izključitve: Slovenija 8, Španija 6 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenski rokometaši so bili na ključni tekmi za uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva po približno 40 minutah tekme v dobrem položaju, nato pa so Španci izkoristili slovenske napake ter s kakovostjo in izkušnjami tehtnico prevesili na svojo stran in zmagali z 31:26. Slovencem tako ni uspelo izboljšati izrazito slabe statistike proti Špancem na svetovnih in evropskih prvenstvih. Na 14 tekmah so dosegli le eno zmago in neodločen izid ter doživeli 12 porazov.

Izbranci Uroša Zormana so na svoji peti tekmi na tem prvenstvu zabeležili drugi poraz, Španci pa tudi po svojem petem nastopu ostajajo stoodstotni in so si že zagotovili mesto v četrtfinalu. Slovence v nedeljo čaka zadnja tekma proti Črnogorcem. V primeru zmage in osvojitve tretjega mesta v skupini I bodo naredili velik korak proti uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Slovenija je tekmo proti Španiji odigrala z žalnimi trakovi v spomin na umrlega nekdanjega predsednika RZS Franca Plaskana, ki je med letoma 1985 in 1987 vodil slovensko krovno zvezo. Zorman je spopad s Španijo začel brez presenečenj, z zdaj že standardno postavo Dean Bombač, Aleks Vlah, Jure Dolenec, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Blaž Blagotinšek ter v vratih Urban Lesjak.

Proti Špancem na desnicah z žalnimi trakovi v spomin na nekdanjega predsednika RZS Franca Plaskana (1941-2023). Naj počiva v miru!⚫️ pic.twitter.com/EUjB2KjoNe — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 20, 2023

Prvi zadetek na tekmi je v tretji minuti za Španijo dosegel Adria Figueras, potem ko je v prvem napadu Slovenije poskus Dolenca ubranil Gonzalo Perez de Vargas. Španci so zatem hitro povedli z 2:0, za Slovenijo pa je prvi zadetek na tekmi v peti minuti dosegel Kodrin. Slovenski rokometaši v prvih minutah niso našli pravega ritma, v osmi minuti so imeli Španci, ki so s hitrimi izvajanji s sredine ob živce spravljali tekmeca, na voljo kar tri strele za vodstvo že s 5:2, a je izjemni Lesjak zaklenil svoja vrata, so pa Španci zatem izkoristili novo napako Slovenije v napadu in prvič na tekmi povedli s +3. Strelski post Slovenije se je še nadaljeval, v deseti minuti so Španci s sedmih metrov zadeli že za 6:2.

Španci so po desetih minutah vodili že s 6:2, a je nato zablestel Urban Lesjak, ki je v prvem polčasu ustavil deset strelov. Foto: Reuters

Od –4 do prvega vodstva

Selektor Zorman je nato v igro prvič poslal tudi zadnjo okrepitev Mateja Gabra, ki je srečanje z Iranom zaradi viroze izpustil. Gaber je zamenjal Stefana Žabića, ki je tokrat poleg Gašperja Horvata in Aleksa Kavčiča ostal zunaj šestnajsterice. Začetni krči Slovenije so nato vendarle popustili, v vratih je blestel Lesjak, na krilih tega pa so Slovenci s tremi zaporednimi zadetki ujeli priključek (6:7).

Španski selektor se je nato odzval z minuto odmora, a so Slovenci kljub temu z zadetkom Bombača v 16. minuti izenačili na 7:7. Reprezentanci sta nadaljevali s trdim bojem, še naprej je navduševal Lesjak, a so Španci kot po tekočem traku lovili odbite žoge in kaznovali vsako napako Slovencev. Nekajkrat so spet pobegnili na +2, a so Slovenci vselej odgovorili, v 24. minuti je Slovenija po zadetku Mačkovška izenačila na 12:12, tri minute kasneje pa je po cepelinu Janca in razigranega Mačkovška prvič na tekmi povedla (14:13).

Za Slovenijo je prvič na prvenstvu zaigral tudi Matej Gaber. Foto: Reuters

Reprezentanci sta se na odmor podali z izenačenjem na 15:15, pri Sloveniji, ki je v prvem polčasu zapravila dva meta iz sedmih metrov, sta Mačkovšek in Bombač dosegla po tri zadetke, Lesjak pa je v prvem polčasu zbral kar deset obramb.

Ob dveh izključitvah znova na -4

Tako kot v prvem polčasu je takoj na začetku drugega polčasa z ubranjeno sedemmetrovko zablestel nezaustavljivi Lesjak. Ekipi sta zatem dosegali zadetek za zadetkom, v sedmi minuti nadaljevanja je Slovenija po zadetku Blagotinška povedla z 19:18. Ob naslednjem napadu Špancev je bil nato izključen Dolenec, Španci so to izkoristili in dosegli tri zaporedne zadetke, dva na prazna vrata Slovencev, in povedli z 21:19. V 44. minuti je bil izključen še Mazej, Španci pa so ob napakah Slovenije dobrih trinajst minut pred koncem pobegnili na 24:20, prednost pa je nato narasla že na pet zadetkov. Ob zaostanku z 22:26 je Zorman dobrih sedem minut pred koncem še zadnjič na srečanju vzel minuto odmora. Slovenci so se nato še približali na –3, več od tega pa tudi ob odličnem vratarju Perezu de Vargasu ni šlo.

Selektor Zorman je s svojimi varovanci doživel drugi poraz na prvenstvu. Foto: Reuters

Španci so na koncu zanesljivo zmagali z 31:26. Pri Slovencih je kapetan Dolenec na koncu dosegel sedem zadetkov, Janc jih je dodal pet, Bombač in Mačkovšek pa po tri, na drugi strani je Kauldi Odriozola dosegel šest golov.

Slovenija : Španija, foto: Reuters:

Francozi potrdili četrtfinale

V "slovenski" skupini sta se na drugi tekmi pomerila Francija in Iran, galski petelini so upravičili vlogo favoritov, zmagali z 41:29 in potrdili napredovanje v četrtfinale. Zvečer sledi še srečanje med Poljsko in Črno goro ob 20.30.

Švedi so si z zmago nad Islandci priigrali četrtfinale. Foto: Guliverimage

Švedi prek Islandcev do četrtfinala

V skupini 2 so na večerni tekmi gostitelji Švedi s 35:30 premagali Islandce, si zagotovili prvo mesto in napredovanje v četrtfinale. Druga vstopnica še ni oddana.

Na prvi tekmi skupine so Portugalci premagali Zelenortske otoke in so s petimi točkami drugi, a na zadnji tekmi jih čakajo gostitelji. Madžari so premagali Brazilce in so pri štirih točkah. Toliko jih imajo tudi Islandci.

Lestvica:

