Zorman po usodnem porazu opozoril tudi na delo sodnikov

Čeprav je bila želja velika, pa so slovenske sanje o četrtfinalu svetovnega prvenstva končane. Slovenci so bili po dobrih 40 minutah tekme v dobrem položaju, v 37. minuti so po golu Blagotinška zadnjič na dvoboju povedli z 19:18, nato pa so pred 2.100 gledalci v dvorani Tauron zagospodarili rokometaši s Pirenejskega polotoka. Po izključitvi na slovenski strani pa so Španci z dvema zadetkoma v prazen slovenski gol naredili razliko, od katere se Slovenci niso več pobrali.

Evropski podprvaki so nato prestavili v višjo prestavo, Slovenci pa so ob pomanjkanju zbranosti in na koncu tudi moči izgubili s 26:31 ter po tekmi s Francijo z drugim porazom na prvenstvu ostali brez možnosti za uvrstitev v četrtfinale. "Na današnji tekmi smo dali vse od sebe in bili do 48. minute povsem enakovredni Špancem. V izenačenih tekmah vselej odločajo malenkosti. V prelomnih trenutkih tekme smo Špancem 'podarili' dve žogi. Po dveh prejetih golih na naša prazna vrata nam je padla tudi disciplina v igri, tudi sodniški kriterij ni bil na najvišji ravni. Moji fantje so dali vse od sebe, glavo gor in gremo naprej," je po tekmi za STA dejal Uroš Zorman.

Slovenci so bili slabih 40 minut tekme v dobrem položaju za uspeh, nato pa je v zaključku padla zbranost, prevladale pa so izkušnje Špancev. Foto: Reuters

Dolenec opozoril na glavne napake

Najboljši strelec ob drugem porazu Slovenije na prvenstvu je bil kapetan Jure Dolenec s sedmimi zadetki. "Borili smo se od prve do zadnje sekunde. Španci so bili danes boljši zaradi številnih dejavnikov. O nekaterih ne smem govoriti, nekateri pa so, da so Španci dosegli lepo število golov ob dvignjenih sodniških rokah za predolg napad, pa tudi iz drugega poskusa po odbiti žogi. Dobili smo preveč tovrstnih golov, v vseh drugih prvinah igre smo bili povsem enakovredni Špancem," je po koncu dejal slovenski kapetan.

Urban Lesjak je bil v prvem polčasu slovenski igralec številka ena. Foto: Reuters

V slovenskih vrstah je bil v prvem polčasu neustavljiv vratar Urban Lesjak, ki je v prvih 30 minutah zbral deset obramb in bil najbolj zaslužen za to, da se je Slovenija od zaostanka z 2:6 vrnila v igro in v zaključku prvega polčasa celo povedla. "Vsi smo dali vse od sebe že v pripravi na pomembno tekmo, na tekmi pa se nam ni izšlo. Španija je bila preprosto boljša ekipa," je priznal slovenski vratar.

Na prelomne trenutke v drugem polčasu pa je po srečanju opozoril tudi Tilen Kodrin. "Boj in želja sta bila vseskozi prisotna, očitamo si lahko le brezglavost v določenih obdobjih tekem. Na današnji tekmi so odločale malenkosti, ena od teh je bilo število izgubljenih žog na naši strani. Tekma se je prelomila sredi drugega polčasa, ko smo zaradi napak prejeli dva gola na prazen gol. V končnici smo jih skušali ujeti, a se nam ni izšlo."

"Trudili smo se po svojih najboljših močeh, a Španci so bili danes boljši," je priznal Bombač. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši so tako na 14. medsebojni tekmi s Španijo na velikih tekmovanjih zabeležili še 12. poraz. Kljub temu se morajo v slovenskem taboru osredotočiti še na nedeljsko tekmo s Črno goro, s katero bodo zaključili prvenstvo. V primeru zmage in osvojitve tretjega mesta v skupini I bi namreč Slovenci naredili velik korak proti uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. "Trudili smo se po svojih najboljših močeh, a Španci so bili danes boljši. Po bolečem porazu moramo strniti svoje vrste in se čim bolje pripraviti na zelo pomemben nedeljski obračun proti Črnogorcem," je opozoril Dean Bombač.

Preberite še: