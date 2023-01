Selektor le delno zadovoljen: Želel sem si, da bi bolj odločno pohodili stopalko za plin

Slovenska rokometna reprezentanca je letošnje svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem končala s tekmo proti Črni gori. Zmagala je z 31:23, a bi bila lahko razlika tudi višja. "Želel sem si, da bi moji varovanci malce bolj odločno pohodili stopalko za plin," je po tekmi povedal selektor Uroš Zorman, a svojim rokometašem vseeno čestital za dobro opravljeno delo. Zdaj reprezentanti čakajo na dokončen razplet drugega dela tekmovanja, da izvejo, ali so prvenstvo končali med najboljšimi desetimi reprezentancami. S tem bi si namreč priborili kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu leta 2024.

"Prvi polčas je bil dober, drugi pa mi ni bil všeč, saj smo samo nadzorovali izid in ga dobili le za en gol." Foto: Reuters "Prvi polčas je bil dober, drugi pa mi ni bil všeč, saj smo samo nadzorovali izid in ga dobili le za en gol," je po tekmi s Črno goro povedal slovenski selektor Uroš Zorman. "Želel sem si, da bi moji varovanci malce bolj odločno pohodili stopalko za plin. Jim pa nimam česa očitati, na današnji tekmi niso dali svojega maksimuma, so pa dobro opravili svoje delo," je še dodal nekdanji kapetan slovenske vrste, ki pa je zdaj preživel še prvo veliko tekmovanje v vlogi selektorja. In reprezentanco je popeljal do štirih zmag, zaradi dveh ključnih porazov proti rokometnima velesilama Franciji (23:32) in Španiji (26:31) pa je slovenska vrsta ostala brez možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Vtis je bil kljub temu dober, se strinjajo poznavalci rokometnega dogajanja, prihodnost utegne biti še zelo svetla.

Fotogalerija s tekme (foto: Reuters):

"Vedeli smo, da potrebujemo čim višjo razliko, da si zagotovimo deseto mesto. Končna razlika bi lahko bila višja, a na zadnji tekmi nismo igrali dovolj sproščeno. Zmaga z osmimi goli nad Črnogorci je lepa. Upam, da bo tudi zadostovala za deseto mesto, ki vodi v kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu," upa tudi najboljši strelec na današnji tekmi, Aleks Vlah. Črnogorcem je zabil šest golov.

Enega manj je k zmagi prispeval Domen Novak, ki obžaluje manjši padec zbranosti v drugem polčasu: "Lepo je, da smo zmago zaključili svetovno prvenstvo. V prvem polčasu smo bili na naši ravni, v drugem pa nam je malce padla zbranost. Tekmo smo mirno pripeljali do zmage, zmagali z relativno visoko razliko. Lahko smo zadovoljni z današnjo tekmo, a tudi celotnim prvenstvom."

Urban Lesjak je ustavil 16 strelov na svoja vrata. Foto: Reuters

Če bi bila lahko prednost Slovenije višja, pa velja tudi nasprotno. Če v vratih danes ne bi bilo odličnega Urbana Lesjaka, bi lahko Črna gora tudi veliko nevarneje zapretila Zormanovi četi. Lesjak je zbral 16 obramb, za nameček ubranil tudi dva strela s sedmih metrov. "Na današnji tekmi ni bilo vse čisto preprosto, a bili smo dovolj suvereni in kakovostni za zmago nad Črnogorci. Naša motivacija med celotno tekmo ni bila vprašljiva. Od začetka smo narekovali ritem igre in pokazali kaj želimo, pri tem pa smo vztrajali do konca," je ocenil popoldansko dogajanje v dvorani Tauron v Katovicah.

Zdaj bodo slovenski rokometaši z zanimanjem spremljali še ponedeljkove zaključne boje v skupinah 3 in 4. Njihovo končno deseto mesto na turnirju lahko teoretično ogrozijo Srbi, odločala bo razlika v golih, a je ta za zdaj na strani slovenske vrste. "Naš prvi cilj je bil zmaga in jo tudi dosegli. Želeli smo si zmage s čim višjo razliko. Po naši zmagi z osmimi goli nad Črnogorci naši neposredni tekmeci za deseto mesto Srbi v ponedeljek potrebujejo zmago za 14 golov nad Nizozemci. Mislim, da smo danes naredili dober posel, s kančkom sreče bomo osvojili tudi nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre," upa Matej Gaber.