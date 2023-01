Zadnje dejanje, ki bi lahko prineslo tudi olimpijske sanje

Slovenski rokometaši so po porazu na petkovi tekmi proti Špancem izgubili vse možnosti za preboj v četrtfinale, pred njimi pa je nov in hkrati tudi zadnji izziv na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Zmaga nad Črnogorci na današnji tekmi (15.30) v Tauron Areni v Krakovu bi Slovencem namreč lahko prinesla mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu 2024.

V skupinah III in IV bosta danes in v ponedeljek na sporedu še dva kroga, tako da je na voljo še ogromno število točk za tako želeno deseto mesto, ki na letošnjem mundialu še prinaša olimpijske kvalifikacije. Nastop med osem so si že izborili Švedska, Španija in Francija, slednja pa ima že zagotovljen nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Končna uvrstitev izbrancev slovenskega selektorja Uroša Zormana bo znana šele po ponedeljkovih tekmah zadnjega kroga v skupinah III in IV. Najresnejši slovenski protikandidati za vsaj deseto mesto na letošnjem turnirju so Portugalci, Islandci in Madžari iz skupine II, Nizozemci in Srbi iz skupine III ter Hrvati in Bahrajnčani iz skupine IV. Slovenija bi v primeru zmage nad Črno goro glavni del tekmovanja v skupini I končala s šestimi točkami, a ima zaradi visokih zmag nad Poljsko in Iranom izrazito visoko razliko v danih in prejetih golih. Pred njeno nedeljsko zadnjo tekmo na letošnjem mundialu ta znaša +17, kar je lahko v primeru enakega števila točk s svojimi neposrednimi tekmeci za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v francoski prestolnici na koncu tudi odločilnega pomena.

Slovenci so na tem prvenstvu ugnali Savdsko Arabijo, Poljsko in Iran, morali pa so priznati premoč Franciji in Španiji. Foto: Reuters

Veliko razočaranje po tekmi s Španijo

Slovenci so po porazu s Španijo za STA priznali, da so bili zelo razočarani, zato bo še toliko bolj pomembno, da bodo zbrali misli pred današnjim obračunom. "Težak dan je za nami. Kljub temu bomo v nedeljo naredili vse, da strnemo svoje vrste in se z zmago poslovimo od svetovnega prvenstva. Pred nami je nov izziv, še vedno imamo teoretične možnosti, da se uvrstimo v kvalifikacije za olimpijske igre. Naša glavna naloga je, da osvojimo novi dve točki, potem pa bomo videli, kaj nam bo prinesel točkovni izkupiček v končni razvrstitvi na letošnjem mundialu," je pred zadnjo tekmo dejal selektor Uroš Zorman.

"Naša glavna naloga je, da osvojimo novi dve točki," poudarja Zorman. Foto: Guliverimage

Črnogorci so v prvem delu prvenstva premagali Iran (34:31) in Čile (35:33), priznati pa so morali premoč Špancev (25:30). V drugem delu pa so zabeležili dva poraza proti Franciji (24:35) in Poljski (20:27). A kljub neprepričljivim predstavam nasprotnikov je pred Slovenci zahtevna naloga. Še kako je živ spomin na njun zadnji dvoboj na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem, ko so Slovenci proti Črnogorcem doživeli bridek poraz v Debrecenu in ostali brez glavnega dela tekmovanja, s Črnogorci pa se bodo v prvi polovici marca dvakrat pomerili še v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024.

Današnja nasprotnika se doslej na svetovnih prvenstvih še nista pomerila. Na dosedanjih petih tekmah na evropskih prvenstvih je v Sloveniji 2004, na Norveškem 2008 in Hrvaškem 2018 zmagala Slovenija, v Španiji 1996, ko je bila Črna gora sestavni del Jugoslavije, ter lani na Madžarskem in Slovaškem pa Črna gora.

Aleks Vlah je bil na tem prvenstvu eno od glavnih orožij Slovenije. Foto: Guliverimage

"Minula noč je bila težka, slabo se je spalo, vsaj pri meni je bilo tako," je uvodoma dejal Aleks Vlah, nato pa dodal: "V igri so olimpijske kvalifikacije, zato gremo na zmago. Smo tudi zelo motivirani. Čaka nas klasična balkanska zasedba, ki bo proti nam izjemno motivirana. V tekmo moramo vstopiti 100-odstotno osredotočeni in se držati vseh dogovorov iz slačilnice."

"To tekmo moramo dobiti na lep ali grd način. S svojimi soigralci bom naredil vse, da zmagamo s čim večjo razliko, tudi to bi lahko na koncu nagnilo tehtnico na našo stran v razvrstitvi za olimpijske kvalifikacije. O strategiji proti Črnogorcem je brezpredmetno govoriti, na tej tekmi moramo predvsem pokazati voljo in energijo," je pred tekmo dejal Rok Ovniček.

"Na lanskem evropskem prvenstvu in odločilni tekmi za preboj v glavni del smo proti Črnogorcem izgubili. Še vedno smo motivirani, v nedeljo bomo naredili vse, da zmagamo in tako osvojimo novi točki za uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre," je pred nedeljsko tekmo dejal 203 cm visoki krožni napadalec Blaž Blagotinšek.

