Tesna zmaga Srbije, Slovenija prvenstvo tako končuje kot deseta

Zadnji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu. Hrvaška je premagala Bahrajn in s sedmimi točkami ostaja za Egiptom (osem točk) in Dansko (sedem točk), ki zvečer igrata za prvo mesto v skupini 4. V skupini 3 pa za prvo mesto igrata Nemčija in Norveška, ki sta s po osmimi točkami že uvrščeni v četrtfinale.

SP v rokometu 2023, drugi del, 3. krog:

Slovenci so SP končali s štirimi zmagami in dvema porazoma. Foto: Reuters Za slovensko rokometno reprezentanco je bil pomemben dvoboj med Srbijo in Nizozemsko v skupini 3. Srbi so ga dobili z 32:30. To pomeni, da je Slovenija zasedla končno deseto mesto na prvenstvu, saj bi morala Srbija zmagati za 14 golov, da bi deseto mesto pripadlo njej. Tako sta Slovenija in Srbija tekmovanje končali s po šestimi točkami, a so imeli izbranci Uroša Zormana gol razliko +25, Srbi pa +14.

Deseto mesto je pomembno, saj prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024. Ti bodo na sporedu po evropskem prvenstvu med 10. in 18. januarjem 2024 v Nemčiji. Predvideni termin zadnjega kvalifikacijskega sita za igre v Parizu je med 11. in 17. marcem 2024.

Četrtfinale: Sreda, 25. januar:

Francija - ?

Švedska - ?

? - Španija

? - Madžarska

Lestvica:

