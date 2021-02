Pri Olimpiji zapihal nov veter in marsikoga odpihnil

Odkar je prvi mož ljubljanske Olimpije Milan Mandarić, so navijači zmajev vajeni nenadnih sprememb. Karte zeleno-belih se med prestopnimi roki pogosto mešajo, kadrovske menjave in rošade so prerasle v stalnico, tako obsežnim, kot se dogajajo v tem letu, pa še nismo bili priča. Jesenski podprvaki so vstopili v novo poglavje, ob katerem predsednik zadovoljno sporoča, da Olimpija ni več na prodaj. Cilj, kljub pomladitvi in racionalizaciji stroškov, ostaja naslov prvaka.

Pri Olimpiji je letos marsikaj novega. Odšlo je ogromno igralcev, klub so zapustili vsi hrvaški legionarji, vključno z obsežnim trenerskim štabom, na čelu z Dinom Skenderjem, prišlo je nekaj zimskih novincev, nekaj pa jih še pričakujejo. O tem, kdo prihaja, ne odloča več Mladen Rudonja, ki ni več športni direktor.

Mandarić: Olimpija ni več na prodaj

Prihod bogatega hrvaškega podjetnika Željka Mandarića k Olimpiji je finančno razbremenil njegovega daljnega sorodnika Milana Mandarića. Foto: Planet TV Z reševanjem perečih vprašanj kadrovske politike se po novem ukvarja novi trener Goran Stanković, ki je v vsakodnevnem stiku s predsednikom Milanom Mandarićem, temu pa pri odločanju pomaga daljni sorodnik, uspešni hrvaški podjetnik Željko Mandarić. Z njegovim vstopom si je 82-letni Američan srbskih korenin oddahnil.

Pred tem je zmaje hranil le kapital predsednika, s prihodom tesnega poslovnega partnerja pa je Olimpija zaplula v bolj stabilne finančne vode. Proračun je namerno skrčen, plače igralcev so racionalizirane, večina kadra z nadpovprečnimi izdatki je pomahala v slovo, pozimi pa so prišli le novinci, za katere ni bilo treba plačati odškodnine.

Po nekajkratnih neuspešnih poslovnih predajah Olimpije, ob katerih je Mandarić doživljal razočaranja in napovedoval, kako se njegov čas v Ljubljani nezadržno izteka, ga preveva nov optimizem. Sporoča, kako Olimpija ni več na prodaj, znova je zaživel njegov načrt, kako želi zgraditi klub, ki ne bi predstavljal nekaj več le v Sloveniji, ampak tudi širše. Navijači, navajeni takšnih in drugačnih obljub ter nenehnih sprememb v zmajevem gnezdu, ostajajo previdni. Če bi se vse, na kar namigujejo zadnje poteze vodstva Olimpije, tudi uresničilo, bi imeli veliko razlogov za zadovoljstvo.

Pomlajena Olimpija pred spomladanskim delom (prispevek Tomaža Cudra/Planet TV):

Zmaji s prihodom novega trenerja bolj kot kdajkoli prisegajo na uveljavitev obetavnih imen iz lastnega klubskega podmladka. Dodatno vez z navijači, ki jih želi Olimpija vrniti na tribune v večjem številu (ko bodo to tudi dopuščale razmere zaradi epidemije koronavirusa), bi lahko vzpostavil Darijan Matić, legendarni kapetan šampionske ekipe izpred petih let, ki se je v Ljubljano vrnil kot pomočnik trenerja.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution, ZDA), Nino Pungaršek (Celje), Mihailo Perović/ČG (Zorja Lugansk, Ukr), Enrik Ostrc (Troyes/Fra – posoja), Svit Sešlar (Krka - vrnitev s posoje) Odšli: Miral Samardžić (Hatta, ZAE), Ante Vukušić/Hrv (FCSB, Rom), Goran Milović/Hrv (Diosgyör, Mad), Angel Lyaskov/Bol (CSKA Sofija, Bol), Haris Kadrić (Aluminij), Dražen Bagarić/Hrv (Hermannstadt, Rom), Marko Perković/Hrv (MTK Budimpešta, Mad), Mihail Caimacov/Mol (Koper), Enrik Ostrc (Troyes/Fra), Jakov Blagaić/Hrv (Hajduk Split II, Hrv), Luka Marin/Hrv (Diosgyör, Mad), Daniel Kamy/Kam, Mario Kvesić/Hrv, Ivan Močinić/Hrv, Jurij Španja

Stanković presenečen nad napredkom

Mladi Ljubljančan Goran Stanković nosi Olimpijo globoko v srcu. Ko je Milan Mandarić prekinil sodelovanje z Dinom Skenderjem, se je počaščeni Stanković z veseljem iz Sežane vrnil v Stožice,. Foto: NK Olimpija Ljubljana O tem, da bi lahko dobilo priložnost več mladih (slovenskih) nogometašev, namigujejo že pripravljalne tekme. Olimpija jih je odigrala štiri, prav vse na Hrvaškem, kjer je opravila glavnino priprav in imela za razliko od največjih tekmecev veliko sreče pri (ne)okužbah igralcev s Covid-19.

''Zelo sem zadovoljen s pripravami. Fante lahko samo pohvalim. Soočajo se z novimi usmeritvami glede igre in to tudi sprejemajo. Pozitivno sem presenečen nad napredkom, ki smo ga naredili. Fantje sprejemajo nove smernice in mislim, da smo iz dneva v dan boljši. Mogoče potrebujemo malo časa, ampak verjamem v igralce in tudi v osebje, ki sestavlja našo ekipo,'' je Stanković, ki je večino jesenskega dela vodil sežanski Tabor, optimist.

V zadnjih tednih je pospešeno uigraval ekipo, igralcem pa vcepil samozavest, da se ne bojijo taktičnih ali tehničnih napak. Najbolj pozna donedavne mladince Olimpije, s katerimi je že deloval in jih tudi v prejšnji sezoni popeljal do prvega mesta in nastopa v mladinski ligi prvakov. ''Pokazali so se v zelo pozitivni luči. Seveda je potrebno delati pametno in jih pravilno dozirati, da se čim boljše razvijejo. To je prihodnost Olimpije,'' zagotavlja, da bodo, če si bodo to prislužili z delom na treningu, dočakali priložnost tudi na prvenstvenih tekmah.

Olimpija spremenila stil igre

Pred Timijem Maxom Elšnikom je zelo pomembno leto, saj se bliža tudi Euro do 21 let, na katerem bo kapetan slovenske reprezentance. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sredo čaka Stankovićevo pomlajeno četo velik preizkus. V derbiju 20. kroga bo z Olimpijo gostoval pri Kopru. Zmaji za vodilnim Mariborom zaostajajo tri točke, zato bi želeli v leto 2021 vstopiti z zmago. ''Verjamem v ekipo. Verjamem v to, da bomo to izpeljali, kot je treba,'' Stanković zaupa varovancem, med katerimi je bistveno manj tujcev kot v jesenskem delu.

Seznam igralcev se je opazno skrčil, kapetanski trak pa še naprej nosi Timi Max Elšnik. Štajerec je zadovoljen s pripravami. ''Osnovne zahteve novega trenerja nam je uspelo dobro osvojiti, vendar bo za uresničitev celotne filozofije potreben čas. Celotno sezono bomo to nadgrajevali in stopnjevali, ampak za začetek smo spremenili stil igre v drugo smer. Mislim, da je to prava smer, napadalna, zmagovalna mentaliteta, ki je "krasila" Olimpijo v vseh letih,'' mladi zvezni igralec opozarja na spremembo v igri, ki bi morala bolj ugajati tistim, ki jim je nogomet tudi namenjen. Navijačem.

Vrnitev Kapuna in Valenčiča, Francozi posodili Ostrca

Enrik Ostrc bo nadaljeval sezono v Ljubljani kot posojeni nogometaš Troyesa. Foto: Grega Valančič/Sportida Še bolj napadalne igre, v katerih bi v večjem številu dosegali zadetke še drugi kot pa le Đorđe Ivanović in Andres Vombergar (jeseni sta bila z osmimi goli med najboljšimi strelci tekmovanja). V obrambi naj bi po odhodih Mirala Samardžića in Gorana Milovića, poslovila sta se tudi Marko Perković in Daniel Kamy, ob Urošu Korunu udarni obrambni dvojec sestavljal Antonio Delamea Mlinar, v zvezni vrsti bi lahko vrzel po številnih odhodih Hrvatov zapolnila tudi domača povratnika Nik Kapun in Vitja Valenčič, več priložnosti kot jeseni bi lahko dobil tudi nadarjeni najstnik Enrik Ostrc, ki je sklenil za Olimpijo donosno sodelovanje s Troyesom, a bo še nekaj časa kot posojeni igralec trenutno najboljšega francoskega drugoligaša ostal v Sloveniji.

Cilj kapetana Elšnika glede sredinega gostovanja Olimpije je samo eden: ''V poštev pride samo zmaga.'' Dvoboj se bo na Bonifiki začel v sredo ob 18.30.

