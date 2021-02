Olimpijo zapustil še zadnji Hrvat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če so v jesenskem delu pri Olimpiji kraljevali številni Hrvati, tako v trenerskem štabu kot tudi na igrišču, ni zdaj v zmajevem gnezdu več prav nobenega. Leto 2021 je poskrbelo za velike spremembe, kot zadnji je Stožice zapustil hrvaški branilec Marko Perković, ki se je preselil na Madžarsko.

Seznam igralcev, ki so po koncu jesenskega dela zapustili Olimpijo, je vse daljši. Po odhodu 29-letnega Marka Perkovića, ki bo kariero nadaljeval na Madžarskem pri prvoligaškemu klubu MTK iz Budimpešte, se na njem nahaja kar 13 nogometašev. Večino predstavljajo Hrvati.

Zmajevo gnezdo je tako poleg Perkovića zapustilo ogromno njegovih rojakov. Poslovili so se Ante Vukušić (zdaj romunski FCBS, naslednik Steaue iz Bukarešte), Goran Milović (madžarski Diosgyör), Dražen Bagarić (romunski Hermannstadt), Luka Marin (vrnitev k Osijeku II), Jakov Blagaić (vrnitev k splitskemu Hajduku II), Mario Kvesić in Ivan Močinić pa kot prosta igralca iščeta novega delodajalca.

Mihail Caimacov in Marko Perković sta ena izmed številnih tujcev, ki so pred kratkim zapustili Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Poleg Hrvatov so jesenskega podprvaka Prve lige Telekom Slovenije za zdaj zapustili še Miral Samardžić (Hatta iz ZAE), Bolgar Angel Ljaskov (CSKA Sofija), Haris Kadrić (Aluminij), Moldavec Mihail Caimacov (Koper) in Kamerunec Daniel Kamy, ki še išče nov klub.

Perković je za Olimpijo zbral 14 nastopov. "Marku se zahvaljujemo za doprinos in mu želimo srečno v nadaljevanju kariere," so zapisali pri ljubljanskem prvoligašu, ki ga v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije čaka zahtevno gostovanje v Kopru. Takrat bo na trenerskem stolčku zmajev v 1. SNL debitiral Goran Stanković, ki je na odgovornem položaju nasledil Dina Skenderja. Enega izmed številnih Hrvatov, ki so v tem letu zapustili Ljubljano.