Kdo bi si mislil, brat svetovnega zvezdnika izbral Slovenijo!

Bratje Pogba so zelo povezani. Tako so se udeležili slavnostnega večera na podelitvi MTV nagrad. Foto: Guliverimage

V Prvo ligo Telekom Slovenije prihaja nogometaš z zelo slovitim priimkom. Dres Tabora bo nosil Mathias Pogba, starejši brat francoskega reprezentanta in zvezdnika Manchester Uniteda Paula Pogbaja. Za 30-letnim Parižanom, ki je petkrat zastopal barve Gvineje, je pestra pot dokazovanja v tujini. Kot pravi nogometni nomad je zamenjal številne države, a večinoma nastopal v nižjih ligah. Zdaj bo imel opravka s klubsko elito v Sloveniji.

Slovenija je bogatejša za nogometaša, ki sodeč po zadnjih sezonah ne prinaša kakšnega posebnega dviga kakovosti, a ima zelo zveneč priimek in slavnega brata, tako da je njegova kariera vseeno deležna posebnega zanimanja medijev iz najbolj razvitih držav Evrope. Prihod Mathiasa Pogbaja predstavlja posebno promocijo nogometne Slovenije. Na sončni strani Alp so že igrali sorodniki znanih nogometašev. Pred leti se je denimo v Kopru dokazoval Jonatan Niguez Esclapez, starejši brat priznanega nogometaša madridskega Atletica Saula Nigueza. V prvi ligi ni pustil večjega pečata. Zbral je pet nastopov in hitro zapustil Bonifiko.

Nekdanji španski reprezentant Albert Riera je pred leti presenetil z odločitvijo, da bo igral v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Največjega zanimanja zahodnih medijev sta bila zaradi neposrednih izkušenj s slovenskim klubskim nogometom nato deležna Mauro Camoranesi, zdajšnji trener Maribor, ki je nabiral prve izkušnje v Sloveniji kot strateg Tabora. Veliko presenečenje, da se je odločil prav za Slovenijo, je predstavljal tudi prihod nekdanjega zvezdnika španskega nogometa Alberta Riere, ki je igral za Zavrč in Koper.

Iz španske četrte lige med slovensko elito

Zdaj se je na sončno stran Alp preselil Mathias Pogba. Da bo nosil dres češnjic s Krasa, je razkril v španski televizijski oddaji El Chiringuito, posvečeni dogajanju v nogometu. Njegova nogometna zvezda na nebu bledi. Občasno resda brani barve izbrane vrste Gvineje, v klubskem smislu pa je po bolj ali manj uspešnih izkušnjah v Angliji in Italiji, kjer je igral za drugoligaša iz Pescare, izgubil stik z najboljšimi.

Mathias Pogba je nazadnje v prvi ligi igral na Nizozemskem, ko je nosil dres Sparte. Foto: Guliverimage

Nazadnje je bil član španskega četrtoligaškega kluba Lorca iz Murcie, zdaj pa se podaja v Slovenijo, kjer bo skušal pomagati napadu Tabora. Sežančane čaka prva letošnja prvenstvena tekma že v soboto, ko bodo v zaostali tekmi 16. kroga gostovali v Spodnji Šiški pri Bravu.

Mathias Pogba je brat dvojček Florentina Pogbaja, zdajšnjega člana francoskega drugoligaša Sochauxa in starejši brat francoskega asa Paula Pogbaja, enega najdražjih nogometašev na svetu. Ima 30 let. Rojen je v Gvineji, mladost je preživel v Parizu, bil mladinec španske Celte, nato pa se je začela njegova nomadska pot, v kateri se je ustavil v številnih državah.

Z očetom in bratom dvojčkom pogosto stiskajo pesti za Paula Pogbaja na reprezentančnih tekmah Francije. Foto: Guliverimage

Najprej je bil član francoskega četrtoligaša Quimper, nato se je preselil v Wales k Wrexhamu, zaigral v tretji angleški ligi za Crewe Alexandra, se leta 2014 preselil v Italijo k Pescari, nadaljeval na Otoku pri tretjeligašu Crawley Town, se preselil k škotskemu premierligašu Partick Thistle, eno sezono branil barve nizozmskega prvoligaša Sparta Rotterdam, leta 2018, ko je njegov brat Paul z galskimi petelini postal svetovni prvak v Rusiji, se je pridružil francoskemu tretjeligašu Toursu, nato pa imel opravka le še s španskimi četrtoligaši. Z ekipami Manchego, Lorca in Racing Murcia, kjer je nastopal v jesenskem delu. Zdaj se seli v Slovenijo, ki je postala bogatejša za tujca s slovitim priimkom, pri 30 letih še kako motiviranem, da dokaže, kako še ni pozabil zabijati zadetkov.