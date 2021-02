Prvak bo napadal iz ozadja: Vse je še mogoče

Nov trener, uspešne priprave v Turčiji in sreča s koronavirusom so tri stvari, ki celjske nogometaše pred nadaljevanjem prvenstva navdajajo z optimizmom. V prvem delu jim ni šlo, nihanja v igri je bilo preveč, povsem drugačeno zgodbo pa tehnični direktor slovenskih prvakov Sebastjan Gobec pričakuje v drugem delu prvenstva. Ne skrivajo, da si želijo med prve tri, a zaostanek je zelo velik.

Celjani se po prvem delu državnega prvenstva nahajajo v spodnjem delu lestvice. Šest zmag, pet remijev in osem porazov je prineslo 23 točk, kar je bilo dovolj le za sedmo mesto. Slovenski državni prvaki so prehiteli le Bravo, Aluminij in Gorico, za tretjouvrščeno Muro zaostajajo že deset točk. "Zagotovo je bila po tisti lanski šampionski sezoni naša želja, da ne popustimo in držimo ritem, na žalost pa smo padli v krizo, ki je prinesla kar nekaj slabših rezultatov. A sezona je še dolga. Vse je še odprto," uvodoma pove tehnični direktor Celja Sebastjan Gobec.

Koronavirus jim ni nagajal

Legenda Celja Sebastjan Gobec zdaj opravlja delo tehničnega direktorja. Foto: Vid Ponikvar Celjani so priprave pred sredinem začetku drugega dela prvenstva opravili v Turčiji, kjer si imeli fenomenalne pogoje za delo.

"Vse je bilo tako, kot smo si lahko le želeli. Pogoji za trening so bili odlični, tudi vreme je bilo super. Odigrali smo tri pripravljane tekme, na katerih trener spoznal ekipo, imeli pa smo tudi nekaj sreče s koronavirusom, ki za razliko od drugih ekip ni prišel do naše slačilnice. Vse je bilo tako, kot smo načrtovali, zato menim, da so bile priprave pred sezono res zelo uspešne. Komaj čakamo, da se prvenstvo nadaljuje," dodaja legenda Celja.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prihodi: Anel Hajrić (Željezničar, BiH), Jure Matjašič (Aluminij), Nino Kukovec (Fiorentina U19, Ita), Ester Sokler (Brežice 1919), Valentin Zekhov (NK Triglav, konec posoje), Žan Flis (NK Triglav, konec posoje), Stjepan Vego (Inter Zaprešić, Hrv) Odhodi: Nino Pungeršek (Olimpija), Roman Bezjak (Balikesirspor, Tur), Deni Štraus (Kalsdorf, Avt), Rok Štraus (Trofaiach, Avt)

O strokovnem štabu le pohvale

Celjane bo v drugi del Prve Lige Telekom popeljal novi trener Jiri Jarošik, ki je igral v številnih eminentnih klubih. Med drugim je pri Chelseaju sodeloval tudi s Josejem Mourinhem. "O njem lahko povem le dobre besede. Jiri se je pokazal kot odličen strokovnjak in tudi kot oseba. Vidi se, kje vse je igral in od koga vse se je učil. V ekipo je s svojim pomočnikom vnesel svež veter, zato sem prepričan v eno pozitivno zgodbo. Priključil se nam je tudi izkušeni Aleksander Šeliga, prav vsi vedo, kaj je njihova naloga in kako se stvari streže. Tudi tukaj z moj strani ni niti ene pripombe, le pohvale," poudarja Gobec. Slovenske prvake bo drugi del popeljal češki strokovnjak Jiri Jarošik. Foto: Guliverimage

Cilj je zmagati na vsaki tekmi

Celjani so prvi del sezone zaključili na sedem mestu. Kljub temu, da imajo kar deset točk zaostanka za tretjeuvrščeno Muro, ciljajo na mesta v Evropi.

"Zaostanek ni prevelik. Ne gledamo preveč naprej, ampak le do naslednje tekme. Cilj je vsako tekmo zmagat in napad na Evropo. Čaka nas izredno naporen ritem, tekme si bodo sledile na tri ali štiri dni, zato bo treba biti izredno pameten in veliko rotirat. Kdor bo uspešno ohranjal svežino v prednosti. Imeti bo treba še malce sreče pri poškodbah in kartonih, skratka lahko se zgodi še marsikaj. Cilj je zmagat vsako tekmo in se prebiti v Evropo. Zaostanek je velik, a nekaj podobnega je bilo tudi v pretekli sezoni, pa ste videli, kako se lahko vse skupaj hitro obrne," je še dodal tehnični direktor slovenskih prvakov.

Zaostanek za mesti, ki vodijo v Evropo je velik, zato prostora za spodrsljaje ne bo več veliko. Foto: Grega Valančič / Sportida

Slovenske prvake pred štartom v nadaljevanje sezone čaka še petkova generalka z Muro, lov za novimi prvenstvenimi točkami pa začenjajo naslednji četrtek v Kidričevem.

Pripravljalne tekme v letu 2021:

Datum Tekma Strelci (za Celje): 16. januar Celje : Nafta (Slo/2) 1:1 Zekhov 24. januar Celje : Khimki (Rus/1) 3:1 Božić, Kuzmanović, Sokler 27. januar Celje : Krilja Sovjetov (Rus/2) 1:1 Božić 30. januar Celje : Nižni Novgorod (Rus/2) 0:2 / 5. februar Mura (Slo/1) - Celje

Preberite še: