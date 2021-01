Trener Celjanov želi igrati lepši nogomet kot Mourinho #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni državni prvak v nogometu Celje, zgolj sedmi po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije, v drugi del prvenstva vstopa z največ novimi obrazi. Prvo med njimi je trener Jiri Jarošik, ki je v četrtek prvič stopil pred svoje nove varovance. Nekdanji češki reprezentant je eno sezono igral tudi za Chelsea in Joseja Mourinha.

Pri NK Celje so v zadnjih tednih opravili kar nekaj kadrovskih menjav, med drugim so v knežjem mestu predstavili novega trenerja. Dušana Kosića, ki je v lanski sezoni Celjane popeljal do premiernega naslova slovenskega prvaka, je zamenjal Čeh Jiri Jarošik. Gre za velik korak v trenerski karieri 43-letnika, ki je pol leta vodil Usti nad Labem v drugi češki ligi, pred tem pa je bil tri leta pomočnik v klubih prve lige.

"Je zelo uspešen trener. Odličen trener. Vsi bi bili radi kot on. Ampak rad bi igral lepši nogomet," o Joseju Mourinhu pavi novi trener Celja. Foto: Guliverimage

Všeč mu je španski nogomet

"Veste, nisem imel desetih ponudb. Morda sem imel eno ali dve. Celje si mi je zelo želelo," je Čeh povedal v pogovoru za Planet TV. Kot igralec je bil šestkrat državni prvak s praško Sparto, po enkrat pa s Celticom, moskovskim CSKA in Chelseajem. Pri zadnjem ga je vodil Mourinho.

"Je zelo uspešen trener. Odličen trener. Vsi bi bili radi kot on. Ampak rad bi igral lepši nogomet. Tak je moj način. Seveda bi bil rad uspešen, imel dobre rezultate, a rad bi, da igramo lepši nogomet," o nekdanjem trenerju pravi Jarošik, ki mu je všeč španski nogomet: "Všeč mi je, da držimo žogo. Želim, da smo čvrsti v obrambi. Seveda tudi rad napadam."

Pomembno je, da je v glavi vse na pravem mestu

Celjane so okrepili trije mladi napadalci: Nino Kukovec iz Fiorentine, Ester Sokler iz Brežic in Anel Hajrić iz Železničarja. Novinec je še Jure Matjašič iz Aluminija. "Imamo zelo mlado ekipo. Po najverjetneje najboljši sezoni je težko obdržati isto raven. Zelo pomembno je, da je vse na pravem mestu tukaj, v glavi," opozarja novinec na trenerski klopi.

Kapetan Dušan Stojinović je prepričan, da je nov trenerski veter prinesel novo motivacijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po jesenskem delu zasedajo šele sedmo mesto, za četrtim Koprom zaostajajo sedem točk, za tretjeuvrščeno Muro deset. "Vsekakor pričakujemo boljši del sezone, kot je bil prvi. Z novim trenerjem seveda pride tuti nova motivacija. Verjamem, da bodo vsi igrali zelo motivirano in da gremo lahko pozitivno v drugi del sezone," je prepričan kapetan Dušan Stojinović.

Cilj je uvrstitev v Evropo

Jarošik o slovenskem nogometu še ne ve veliko. V pomoč mu bodo tri celjske legende: pomočnik Dragan Čadikovski, novi trener vratarjev Aleksander Šeliga in trener U19 Simon Sešlar.

Cilj branilcev naslova je preboj v Evropo. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Imamo 18 tekem, da dosežemo pomemben cilj. Ta je, da se uvrstimo v Evropo," pravi Jarošik, ki je v tem tednu spoznal varovance, s katerimi ga zdaj čaka mesec dni priprav na spomladanski del tekmovanja. Celjani bodo naslednjo tekmo PLTS odigrali 10. februarja v Kidričevem.