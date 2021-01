Mladi napadalec iz Fiorentine v Celje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Celje, ki brani naslov prvaka v Prvi ligi Telekom Slovenije, je v svoje vrste pripeljal Nina Kukovca. Kot so sporočili iz kluba, je 19-letni in 190 centimetrov visoki napadalec podpisal pogodbo do 30. junija 2024.