Predsednik Kopra obdaril navijače, Maribor upokojil št. 28

Nekdanji slovenski reprezentant Mitja Viler in dolgoletni levi branilec NK Maribor se je po desetih letih vrnil v Koper. 34-letni Primorec je sklenil sodelovanje s koprskim prvoligašem, ki bo prezimil na četrtem mestu. Napoved predsednika kluba Anteja Guberca, kako bo Bonifika v tem letu polna povratnikov, je tako prejela novo potrditev. Mariborski klub je v čast nekdanjemu branilcu za naslednjih deset let upokojil številko 28.

Eden najboljših levih branilcev, kar jih je kdajkoli zaigralo v 1. SNL, se vrača na Obalo. Mitja Viler, otrok koprskega kluba, ima zelo prijetne spomine na rumeno-modri dres. Ko ga je nazadnje nosil pred desetimi leti, se je veselil naslovu državnega prvaka, nato pa je nadaljeval kariero na Štajerskem in Mariboru pomagal do številnih uspehov. Po slabši minutaži v jesenskem delu sezone 2020/21, v kateri je v prvenstvu zbral le tri nastope in se bolj posvetil vlogi mentorja mlajšemu stanovskemu kolegu Žanu Kolmaniču, se je odločil, da nadaljuje kariero drugje. Vrnil se je v Koper, kjer pričakuje, da bo lahko ujel tekmovalno formo.

Na položaju levega bočnega branilca, kjer je jeseni v dresu Koprčanov največkrat igral nekdanji kapetan splitskega Hajduka Goran Jozinović, si bo skušal pridobiti zaupanje trenerja Mirana Srebrniča. Koprčani so vrnitev Vilerja predstavili na družbenem omrežju skupaj s fotografijo vedno zgovornega Primorca v koprskem dresu in zapisali: "Tukaj je predčasno novoletno darilo za vse naše navijače. Do novih uspehov nam bo pomagal tudi Mitja Viler."

Viler se je tako pridružil številnim nogometašem, s katerimi si je delil slačilnico tudi v Ljudskem vrtu. Z navdušenjem so ga pričakale nekdanje "vijolice" Aleksander Rajčević, Dare Vršič, Nardin Mulahusejnović, Timotej Dodlek in Matej Palčič.

Mariborčani upokojili dres s št. 28

Nogometaši Maribora, jesenski prvaki Prve lige Telekom Slovenije, do leta 2030 ne bodo nosili dresa s številko 28. Maribor je po odhodu Vilerja upokojil "njegovo" številko 28 za naslednjih deset let. ''Na ta način izražamo Mitji Vilerju globok priklon in hvala na vijol’čni način,'' sporoča mariborski klub.

10 let Ljudskega vrta. 13 trofej, 2x Liga prvakov in 3x Liga Europa v 357 nastopih.



Klubsko zahvalo sta mu ob slovesu v Ljudskem vrtu namenila direktor Bojan Ban in športni direktor Oliver Bogatinov. "Hvala klubu za to veliko čast. To je tudi odgovornost, s profesionalnostjo in odnosom sem dal klubu v preteklih letih svoj prispevek po najboljših močeh, klub pa mi je omogočil najboljše pogoje. Moja družina se je tukaj počutila kot doma in lahko rečem, da je šlo za obojestransko ljubezen. Škoda, da je moralo slovo miniti brez prisotnosti navijačev. Moram pa priznati, da bi bil odhod pred gledalci na tribunah težji, kot je v tem trenutku," je po priložnostni svečanosti glede na aktualne razmere povedal Viler.

Zadetek kariere je dosegel v play-offu lige prvakov proti Be'er Shevi. Foto: Vid Ponikvar

"Karkoli bom rekel, ne bom realen. Prišel sem v Maribor iz nekega drugega okolja, skupaj smo začeli pisati zgodbo, na katero si nisem upal pomisliti niti v najlepših sanjah. Ostali bodo topli, prijetni spomini. Vse je bilo izjemno, od prve trofeje, prve uvrstitve v Ligo Europa, prve uvrstitve v Ligo prvakov, to daje posebno dimenzijo. Potem pa so sledili novi mejniki. Vem, da me je gol proti Be'er Shevi zapisal v zgodovino oziroma me bodo ljudje po njem najbolj pomnili. Ponosen sem na skupne trenutke, je pa vsaka odigrana tekma za takšno institucijo velik dosežek," se je sprehodil skozi desetletno obdobje, v katerem je več kot uspešno nosil vijolični dres. V nadaljevanju sezone bo nosil rumeno-modrega ...