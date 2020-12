Najlepši gol jeseni je delo domžalskega Zidanovega posnemovalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Domžal Gregor Sikošek je strelec najlepšega gola prvega dela sezone 2020/21 Prve lige Telekom Slovenije, ste določili bralci in bralke Sportala.

Gregor Sikošek je za gol jeseni poskrbel nedolgo nazaj, ko je v začetku tega meseca v 16. prvenstvenem krogu zatresel mrežo Kopra na tekmi, ki se je v Domžalah končala z rezultatom 1:1. Branilec Domžal je zadel po izjemnem strelu z volejem in tri tedne pozneje prepričljivo zmagal v anket za naj gol jeseni.

Izbirali ste lahko med desetimi najlepšimi od 226 golov, kolikor smo jih v prvem delu sezone videli. Osem finalistov je bilo domačih, slovenskih nogometašev, dva sta prihajala s Hrvaške, avtor najlepšega gola pa je postal 26-letni Brežičan, ki se je v Slovenijo vrnil pred letom in pol, potem ko je po prestopu iz Kopra leto in pol nogomet igral na Danskem.

Gol Gregorja Sikoška na tekmi proti Kopru:

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. To je bil poseben gol. Res sem vesel, da sem ga zabil," je po zmagi v glasovanju za naj gol jeseni 2020 povedal Sikošek, čigar gol vsaj malo spominja na enega najbolj nepozabnih golov v zgodovini nogometa. Tistega, ki ga je leta 2002 v finalu lige prvakov za zmago nad Bayerjem Leverkusnom in evropski naslov Real Madrida v Glasgowu zabil legendarni Zinedine Zidane.

"V sami izvedbi udarca je bilo nekaj podrobnosti, a razlika v težini vseeno obstaja. On je zadetek zabil v finalu lige prvakov," se je primerjave z legendarnim francoskim nogometnim virtuozom, ki zdaj že nekaj let navdušuje tudi v trenerski vlogi, še povedal Sikošek, ki je v prvem delu sezone za Domžale odigral 17 prvenstvenih tekem in zabil dva gola. Skupaj jih je v 116 prvoligaških nastopih v Sloveniji dosegel tri.