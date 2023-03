Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek je predstavil seznam kandidatov za uvodni kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Kazahstanu in San Marinu. Na njem sta tudi dva novinca, najbolj vroči napadalec 1. SNL Žan Vipotnik (Maribor) in pa branilec ruskega Sočija Vanja Drkušić.

Seznam kandidatov za tekmi s Kazahstanom in San Marinom:

🇸🇮 Znan je seznam vpoklicanih igralcev za začetek kvalifikacij #EURO2024 🏆 #SrceBije pic.twitter.com/RsKqoFjOBg — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 14, 2023

Ko je Slovenija nazadnje nastopila na velikem tekmovanju (2010), je bil njen selektor Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar Nova akcija, novo upanje. Slovenska nogometna reprezentanca ni na velikem tekmovanju nastopila že 13 let. Občutek, kako se je družiti s svetovno elito, je kot zadnji slovenski selektor izkusil prav Matjaž Kek.

Potem ko so navijači z navdušenjem pospremili žreb in spoznali, da bi lahko slovenski nogometaši v skupini z Dansko, prvim favoritom skupine, ki pa je lani na SP 2022 v Katarju pustil klavrn vtis, Finsko, Severno Irsko, Kazahstanom in San Marinom uresničili želje in prvič po SP 2010 zaigrali na velikem tekmovanju, je podobne cilje slišati tudi iz tabora slovenske reprezentance. Euro 2024 v Nemčiji je imenitna priložnost, da Jan Oblak in druščina prvič zaigrajo na velikem tekmovanju.

Slovenija bo kvalifikacije odprla z najbolj oddaljenim gostovanjem, 23. marca bo iskala pot do uvodne zmage v Kazahstanu, nato pa tri dni pozneje v Stožice prihaja evropski palček San Marino, s katerim se je Slovenija v preteklosti že večkrat pomerila in mu vselej napolnila mrežo.

Selektorja še kako zanima 1. SNL

Žan Vipotnik je v tej sezoni v 1. SNL dosegel že 14 zadetkov. Imenitno mu gre tudi v pokalu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvič se je na seznamu znašel mladi napadalec Žan Vipotnik. Bistričanu, ki bo konec tedna dopolnil 21 let, se je tako uresničila otroška želja. Zaradi ostre konkurence, ki vlada na njegovem igralnem položaju (Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Žan Celar, Zlatko Zahović in v zadnjem obdobju v Argentini zelo vroči Andres Vombergar), si bo stežka zagotovil igralne minute, se bo pa selektor Kek lahko na lastne oči prepričal, kaj tako odlikuje prvega strelca 1. SNL, da se je v nekaj mesecih prerinil na osrednje naslovnice, Maribor pa na njem gradi tudi načrt o poslovnem uspehu, saj bi lahko njegov odhod v tujino krepko napolnil klubsko blagajno.

''Vipotnik si je zaslužil vpoklic. Iz slovenske lige so vpoklicani štirje igralci, tako da trditev, kako nas naša liga liga ne zanima, ponovno pada v vodo,'' je pojasnil selektor Kek in dodal, kako je iz mariborskega kluba prejel informacije, da bo Vipotnik med tednom počival v 1. SNL (zaradi lažje poškodbe ni kandidiral tudi za nedavno domačo tekmo vijolic proti Taboru), konec tedna pa bo že nared trenerju Damirju Krznarju.

Marcos Tavares je ponosen, da se je na seznamu Matjaža Keka prvič znašel mladi napadalec Žan Vipotnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Brdu pri Kranju se je ob tem, ko je selektor predstavljal 20-letnega novinca iz Slovenske Bistrice, smejalo Marcosu Tavaresu. Legendarni Brazilec z vijoličastim srcem se je na Gorenjskem mudil kot predstavnik Maribora, saj je pred novinarsko konference s selektorjem in predsednikom NZS potekal žreb četrtfinalnih parov pokala. Mariborčanom je bil naklonjen, vijolice bodo doma pričakale drugoligaša iz Ajdovščine, na katerega ima strelski rekorder 1. SNL prijetne spomine. Ob tem, ko je na Kekovem seznamu prvič zagledal ime Vipotnika, je nasmejano dodal: ''To smo tudi pričakovali.''

Predsednik Mijatović: Nadejamo se nastopu na Euru 2024 Poleg Matjaža Keka je ob začetku kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024 na novinarski konferenci svoja pričakovanja strnil tudi prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović: ''Pričakovanja so visoka, gremo v nov cikel kvalifikacij. Euro 2024 v Nemčiji ne bo daleč od nas, potekalo bo v eni najuspešnejših nogometnih držav. Naši občutki temeljijo na nastopih naše reprezentance v ligi narodov proti odličnimi in močnimi tekmeci, temeljijo na dveh prijateljskih tekmah, ki jih je reprezentanca v celoti odigrala zelo dobro in uspela obstati v močni ligi narodov, po drugi strani pa optimizem, ki ga izražamo pred Eurom, temelji na tem, da ekipa igra že nekaj časa skupaj, da so fantje pokazali visoko stopnjo pripadnosti in dozoreli, da so odlično vodeni, da je selektor Matjaž Kek z njimi že dlje časa. Tako so ustvarjeni vsi pogoji, da poskušamo v teh kvalifikacijah narediti zelo dober rezultat. Da smo v eni izenačeni in tekmovalni skupini, v kateri lahko odpišemo le San Marino, Danska pa ima med vsemi vendarle štartno prednost, na koncu dosežemo eno od teh dveh mest, ki peljeta na Euro. Temu se nadejamo. Prepričan sem, da so fantje to sposobni narediti.''

Kurtićeva kalvarija s kolenom se vleče (pre)dolgo

Jasmin Kurtić letos zaradi zdravstvenih težav še ni odigral nogometne tekme. Čeprav naj bi konec jeseni po prvotnih ocenah počival le mesec dni, se je njegovo okrevanje po poškodbi kolena zavleklo. Foto: Grega Valančič / Sportida Selektor Matjaž Kek bo prihodnji teden prvič po novembru 2022 pozdravil reprezentante. Reprezentanci, ki je na zadnjih šestih tekmah ostala neporažena, ne bo mogel pomagati Gregor Sikošek. Zaradi hujše poškodbe kolena je že končal sezono, tako da bo moral 61-letni Mariborčan najti drugo rešitev za levo stran obrambe.

Izkušeni zvezni igralec Jasmin Kurtić zaradi težav s kolenom ni zaigral za solunski Paok vse od konca oktobra, a bo na začetku kvalifikacij za Euro 2024 vseeno prisoten v taboru slovenske reprezentance. 34-letni Jasmin Kurtić, ki je državni dres oblekel že 83-krat, za tekmo Paoka ni kandidiral niti prejšnji konec tedna. V prejšnji sezoni je bil junak solunskega kluba, dosegel je kar 15 zadetkov, v tej pa mu je ponagajalo zdravje. ''Nastop Kurtića je zelo vprašljiv, a bo z nami od začetka priprav, da se prepričano, v kakšnem stanju je," je na Brdu pri Kranju povedal selektor Kek, ki je v zadnjem obdobju odigral že nekaj tekem brez najbolj izkušenega člana reprezentance. Kurtić, znan po fanatični borbenosti, si je namreč na prejšnjih tekmah prislužil kar nekaj rumenih kartonov.

Naslednji slovenski reprezentant z največ nastopi je kapetan Jan Oblak (54 nastopov), ki se je v ponedeljek zvečer izkazal na dvoboju z Girono, na katerem je pomagal Atleticu do zmage (1:0) in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Oblak je na tekmi 25. kroga #LaLiga zaklenil svoja vrata 🔐 pic.twitter.com/h8qe3dCWFI — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 13, 2023

Zdravstvene težave imata tudi Šporar in Črnigoj

Andraž Šporar, ki je lani v konici napada vse bolje sodeloval z Benjaminom Šeškom, zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za zadnjo tekmo Panathinaikosa. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slab teden dni pred začetkom operacije "Kazahstan in San Marino" selektor Matjaž Kek ne more biti povsem zadovoljen z zdravstvenim kartonom reprezentantov. "Imamo kar nekaj težav s poškodbami," je razkril Mariborčan. Poleg Kurtića, ki ga že dalj časa ovira poškodba kolena, se z zdravstvenimi težavami ubadata še Andraž Šporar in Domen Črnigoj. Napadalec Panathinaikosa, najboljši klubski strelec v tej sezoni (11 zadetkov v vseh tekmovanjih), čaka na rezultate magnetne resonance, ki bo razkrila več o resnosti njegove poškodbe.

''Govoril sem z njim, obstaja velika želja, da sanira poškodbo," se Kek zaveda, da njegove varovance pred prihodom na Gorenjsko, kjer bodo v ponedeljek v Kranju na igrišču z umetno travo, na takšni podlagi se bo odigralo tudi srečanje v Astani, čaka še nekaj tekem in se lahko njihovo zdravstveno stanje še spremeni. Črnigoj se je poškodoval ob zaključku ponedeljkovega dvoboja med Salernitano in Milanom, tudi njega čaka podroben pregled z magnetno resonanco.

Seznam nogometašev Slovenije: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Matevž Vidovšek (Olimpija);



Branilci: Petar Stojanović (Empoli, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Žan Karničnik (Celje), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus);



Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Salernitana, Ita), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč);



Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Žan Celar (Lugano, Švi), Andres Vombergar (San Lorenzo, Arg), Žan Vipotnik (Maribor)