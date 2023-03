Eksplozija slovenskega dragulja odmeva po Evropi

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je na nedeljskem gostovanju Salzburga pri dunajskem Rapidu (4:2) zablestel v polnem sijaju. Med 80. in 87. minuti je dosegel kar tri zadetke, dočakal svoj prvi hat-trick v avstrijskem prvenstvu, popravil klubski rekord in dal misliti trenerju, ki mu v začetku spomladanskega dela ni namenjal veliko minut. Oddahnil si je lahko tudi selektor Matjaž Kek, čarobna predstava Šeška pa je odmevala tudi po Evropi, zlasti na Otoku, kjer ne manjka govoric, kako se je za 19-letnega Slovenca znova ogrel Manchester United. In to kljub temu, da se zaveda, kako se Šeško poleti seli v Leipzig.

Na obraz Benjamina Šeška, enega najbolj opevanih nogometnih najstnikov v Evropi, se je vrnil nasmešek. Dolgo časa je čakal na takšno predstavo. Odkar je sklenil dogovor z Leipzigom in se odločil, da se po koncu sezone preseli k nemškim rdečim bikom, je pri Salzburgu počasi, a zanesljivo izpadel iz udarne enajsterice. Priložnosti, da bi dokazoval svoje znanje, ves potencial, ki ga premore ob izjemnih telesnih predizpozicijah, zaradi katerih so ga Avstrijci svojčas proglasili za naslednika Erlinga Haalanda, je bilo bistveno manj. Nekajkrat mu ni bilo tudi naklonjeno zdravje, 19-letni Slovenec se je znašel v težavah.

Benjamin Šeško je s Salzburgom izpadel iz Evrope v 1/16 finala evropske lige proti Romi. Foto: Reuters

Trener Matthias Jaissle je dajal vedeti, da so nekateri izmed napadalcev v klubu v boljši formi. Tako se je moral zadovoljiti z drobtinicami, a ga to ni potrlo. Verjel je, da se mu bo trdo delo na treningih slej ko prej obrestovalo. In res, pred dvema tednoma je na gostovanju v Innsbrucku dočakal prvi letošnji zadetek, in si vsaj malce okrepil samozavest pred nadaljevanjem sezone. Po izpadu iz Evrope, Salzburg je potegnil krajšo proti Romi, Šeško pa je na Olimpicu odigral le 16 minut, se je posvetil avstrijski bundesligi. Na nedeljskem derbiju na Dunaju je vstopil v igro na začetku drugega polčasa.

🎙 Benji #Sesko: "In diesem Stadion fühlt es sich natürlich speziell an, weil fast alle Fans gegen mich waren! Ich bin echt happy, dass ich mein Ding durchgezogen habe und mit voller Energie zurück bin." #SCRRBS pic.twitter.com/4BgfyXfln5 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 5, 2023

Rezultat med Rapidom in Salzburgom (1:1) se dolgo ni spreminjal, dišalo je po remiju med zeleno-belimi, ki jih vodi nekdanji trener Olimpije Zoran Barišić, ter serijskimi avstrijskimi prvaki, nato pa se je začel šov Šeška. V 80. minuti je popeljal goste v vodstvo, ga štiri minute povišal na 3:1, v 87. minuti, po vnovičnem slalomu mimo dunajske obrambe, v katerem je navduševal z lahkotnostjo preigravanja in natančnostjo strelov, pa je postavil piko na i. Zadel je še tretjič zapored.

Že blizu vrha lestvice najboljših strelcev

Za prvi hat-trick v avstrijskem prvenstvu (ko je bil posojen napadalec Salzburga na delu pri drugoligašu Lieferingu, se je na eni tekmi vpisal med strelce celo štirikrat) je tako potreboval le sedem minut in dve sekundi. Poskrbel je za najhitrejši hat-trick v zgodovini Red Bull Salzburga in celo za tretjega najhitrejšega v zgodovini tekmovanja. Veselju in sreči ni bilo videti konca, za darilo je prejel žogo, s katero si je privoščil Dunajčane, in po tekmi oznanil, kako jo v njegovem domu čaka poseben prostor.

Rapid je v sodnikovem podaljšku znižal na končnih 2:4, Salzburg pa je po fantastični predstavi Šeška, ki je, čeprav v zadnjih mesecih ni igral redno za bike, z devetimi zadetki že prvi klubski strelec. Več zadetkov od njega je v avstrijskem prvenstvu doseglo le pet nogometašev, če bo Šeško nadaljeval v podobnem ritmu, pa bi se lahko kmalu povzdignil celo na sam vrh, ki ga s 13 goli zaseda napadalec Austrie iz Celovca Markus Pink.

V tej sezoni je v vseh tekmovanjih prispeval za Salzburg 11 zadetkov in 3 asistence. Foto: Guliver Image ''Nekaj posebnega je, ko ti to uspe na takšnem stadionu, kjer so skoraj vsi navijači proti tebi. Vesel sem, da sem pomagal ekipi do zmage in si okrepil energijo,'' je dejal slovenski napadalec, ki bo 20 let dopolnil šele konec maja. Po tekmi ni deloval evforično, niti ni hotel pretirano izpostavljati svojih dosežkov. Najbolj je bil vesel zmage Salzburga, s katero je ohranil visokih devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Sturmom.

''Vedno skušam dati vse od sebe in si počasi utrjujem samozavest. Vem, kaj počnem,'' je nemški Kicker spomnil na pritisk, s katerim se spopada Šeško, saj so ga v Avstriji proglasili za naslednika Erlinga Haalanda v dresu Salzburga. Čeprav ne igra veliko, Šešku ne manjka motivacije. ''Tudi, če bom naslednjič odigral le 10 minut, bom dal 200 odstotkov od sebe,'' je dal vedeti, kako je lačen dokazovanja, novih priložnosti.

Šeško izboljšal klubski rekord Zanimivo je, da je Erling Haaland, ko je kot mladi napadalec izstopal pri Salzburgu, za najhitrejši hat-trick potreboval 38 minut. Hitreje od Šeška ga ni uspelo doseči tudi Jonatanu Sorianu, nekdanjemu asu Salzburga, ki je v avstrijski prvi ligi dosegel kar osem hat-trickov. Za najhitrejšega je potreboval 15 minut. Prejšnji klubski rekord, kar se tiče ekspresnega trojčka, je imel v lasti Brazilec Alan, ki je leta 2014 za tri zadetke proti dunajski Austrii potreboval osem minut.

Šeškov trener: V športu ni vse rožnato

Bo Matthias Jaissle v prihodnje večkrat uvrščal Benjamina Šeško v udarno enajsterico? Foto: Guliverimage Čeprav se je na Dunaju izkazal, pa je njegov trener Matthias Jaissle, izpostavil, kako ga mladi Slovenec še vedno ni prepričal. ''Dobro mu gre, veliko stvari počne pravilno. Čestitam mu za tri zadetke. Spremljali smo Šeška, ki je pokazal veliko svojega potenciala, a ne skozi vso tekmo,'' je dal mladi nemški strokovnjak vedeti, da je v določenih delih srečanja od nekdanjega upa Krškega in Domžal pričakoval več. ''Star je 19 let, prisotno je nihanje v formi, a ga odlikujeta trdo delo in predanost. V športu tako kot v življenju ni vse rožnato. A če se boriš, boš za to nagrajen,'' pravi Jaissle.

Dviga njegove strelske forme se je zagotovo zelo razveselil selektor Matjaž Kek, ki ga čez dobra dva tedna čaka začetek kvalifikacij za Euro 2024. S tako vročim strelcem kot je Šeško, ki je lani kot strelec oziroma podajalec sodeloval pri večini reprezentančnih zadetkov Slovenije, mu bo na gostovanju v Kazahstanu zagotovo lažje.

Vrnitev Dejana Petroviča po slabem letu Dejan Petrovič je proti Salzburgu odigral zadnjih osem minut. Foto: Guliverimage Dejan Petrovič, slovenski legionar pri dunajskem Rapidu, ki je pred tem v 1. SNL blestel pri Aluminiju, je zaigral prvič po slabem letu. 25-letni zvezni igralec je zaigral prvič po 27. aprilu 2022, ko se je pomeril proti Austrii iz Celovca. Nato mu je načrte prekrižala huda poškodba. V zimskem pripravljalnem obdobju se je vrnil, v prvenstvu dvakrat sedel na klopi, proti Salzburgu pa je zaigral. V igro je vstopil v 82. minuti, ravno v obdobju med uvodnima zadetkoma mlajšega rojaka Šeška.

Znova na tarči angleškega velikana

Lani se je v ligi prvakov pomeril s Chelseajem, enim izmed angleških velikanov, ki so zanj pokazali veliko zanimanje. Foto: Reuters Eksplozija dragulja slovenskega nogometa ni odmevala le v Avstriji in Sloveniji, ampak tudi po Evropi. Na Otoku tako danes ne manjka govoric o tem, kako se je za Šeška znova ogrel Manchester United. Sprožil jih je Football Insider. Rdeči vragi so v nedeljo doživeli ponižanje na Anfieldu (0:7), trener Erik ten Hag pa ne skriva želje, da bi poleti okrepil klub z osrednjim napadalcem, ki bi zagotavljal veliko zadetkov. Na seznamu želja je kar nekaj znanih imen.

United naj bi bil najbolj ogret za Nigerijca Victorja Osimhena, ki blesti pri Napoliju, a bi moral angleški velikan zanj odšteti ogromno denarja. Verjetno kar trimestno število milijonov evrov. Omenjajo se tudi kapetan Tottenhama Harry Kane, pa angleški napadalec pri Romi Tammy Abraham, poleg njih pa tudi Benjamin Šeško. Dober glas o mlademu Slovencu je tako hitro segel tudi na Otok, angleški mediji pa namigujejo, da bi skušal United skleniti dogovor z Leipzigom.

Šeško se mu bo uradno pridružil 1. julija, z njim bo sklenil petletno sodelovanje, Salzburg pa bo prejel 24 milijonov evrov. To bo najdražji slovenski prestop vseh časov. Otočani vseeno omenjalo možnost, da bi se lahko spustil Manchester United v boj za Šeška in skušal prepričati Leipziga, da jim ga proda brez enega samcatega nastopa za nemški klub. V tem primeru bi zagotovo Šeško z naskokom izboljšal slovenski rekord in se podpisal pod nov najdražji prestop vseh časov.

Kakšna legenda!

O tem, kako odmeva Šeškova predstava, priča tudi zapis na nogometnem portalu Goal. Ta je zapisal: ''Kakšna legenda! Benjamin Šeško, tarča Manchester Uniteda v prestopnem roku, je zadel hat-trick za Salzburg v sedmih minutah,'' in dodal, kako bi lahko njegova tržna vrednost po takšni tekmi še nekoliko zrasla. Navdih za tekst so prejeli v čivku Salzburga po podvigu Šeška, v katerem je izstopal pripis: ''Kakšen igralec! Kakšna legenda.''

WHAT A PLAYER, WHAT A LEGEND. 4-1. #SCRRBS ⚪🔴 pic.twitter.com/G6FSN2ZN9U — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) March 5, 2023

Šeško bo do reprezentančnega premora, ko čakata Slovenijo tekmi s Kazahstanom in San Marinom, odigral še dve prvenstveni tekmi. Prihodnjo nedeljo bo gostoval v Linzu na novem stadionu Laska, 19. marca pa bo v Mozartovem mestu pričakal Altach.