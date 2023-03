Rapsodija Vombergarja v Argentini, navijači vzklikajo: Ole, ole, ole, Bomba, Bomba

Slovenski nogometni reprezentant Andres Vombergar še naprej blesti v argentinskem prvenstvu. Tokrat je San Lorenzu pomagal do prepričljive zmage (4:0) nad Gimnasio La Plata z zadetkom za 1:0, doseženim po imenitnem skoku in natančnem strelu z glavo. "La Bomba" je postal ljubljenec navijačev, klub iz Buenos Airesa pa se sooča z evforijo, saj se je povzpel na prvo mesto. Nazadnje je naslov prvaka osvojil pred desetimi leti.

Odkar se dokazuje pri San Lorenzu, enem izmed večjih argentinskih klubov, uživa v vsaki odigrani minuti. V vsakem trenutku, ki ga lahko preživi na vročih zelenicah v domovini aktualnih svetovnih nogometnih prvakov, kjer njegovo ime iz tedna v teden pridobiva na vrednosti. Andres Vombergar, za slovenske prijatelje je bil vedno Andrej, je pri 28 letih dočakal najlepše obdobje v karieri. V soboto je klubu, za katerega stiska pesti tudi papež Frančišek, pomagal do nove prepričljive zmage.

Navijači San Lorenza poskrbijo vedno za noro vzdušje na domačih tekmah. Foto: Guliverimage

Na stadionu Pedro Bidegain, kjer se stiska skoraj 50 tisoč gledalcev in vlada izjemno vzdušje, je poskrbel za prvi vrhunec v 39. minuti. Takrat je po nebeškem skoku in natančnem strelu z glavo, ki je veljal za njegovo specialiteto že v obdobju, ko se je dokazoval v dresu Olimpije v 1. SNL, popeljal modro-rdeče "svetnike" v vodstvo z 1:0.

Zadetek Andresa Vombergarja proti Gimnasii:

#DesdeAdentro 🔎 Braida a pura gambeta metió un centro perfecto, Vombergar se elevó, se mantuvo en el aire, puso un cabezazo milimétrico y el Ciclón abrió la cuenta. pic.twitter.com/c7VGrXmqrF — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 12, 2023

Poskrbel je za rezultat prvega polčasa, v nadaljevanju, ko je še bolj prišla do izraza utrujenost v vrstah tekmeca, ki je že v 16. minuti zaradi izključenega Guillerma Enriqueja ostal z igralcem manj, je do konca srečanja napolnil mrežo tekmeca iz La Plate in se razveselil najvišje zmage sezone (4:0). S takšno razliko je nazadnje odpravil tekmeca v argentinskem prvenstvu pred osmimi leti, ko je s 4:0 ugnal Lanus. Po sobotni zmagi je med privrženci San Lorenza vladala posebna evforija, saj se je klub zavihtel na prvo mesto. Apetiti navijačev so zrasli, 15-kratni argentinski prvak, ki je bil nazadnje najboljši pred desetimi leti, se sooča z evforijo.

Vombergar se zahvaljuje navijačem

Vombergar je s San Lorenzom hit sezone. Foto: Guliverimage Argentinski Slovenec skuša ostati trdno na tleh. Previdno opozarja: "Ta ekipa bo naredila vse, kar je v njeni moči in se bo borila do zadnjega, a do konca je še ogromno," se noče predati evforiji. Naslove je v karieri sicer že osvajal. Pred petimi leti je bil slovenski prvak z Olimpijo.

"Ta ekipa je pripravljena na velike stvari, smo na pravi poti. Navijači so prepoznali naše odrekanje, žrtvovanje. Hvala jim za vse," se Vombergar zahvaljuje vročekrvnim in strastnim navijačem San Lorenza, ki mu v zadnjem času večkrat navdušeno skandirajo: "Ole, ole, ole, Bomba, Bomba." V tej sezoni je na sedmih tekmah dosegel tri zadetke, v prejšnjih je bil na 17 dvobojih uspešen šestkrat.

NORIM SE pic.twitter.com/l6Eo3T5ECX — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 11, 2023

Kmalu se vrača v Slovenijo

Lani je debitiral za A reprezentanco Slovenije na prijateljski tekmi proti Romuniji. Foto: Guliverimage "Vomba la Bomba" je v imenitni formi. V tej sezoni je na sedmih tekmah, vselej je začel dvoboj v udarni enajsterici, zadel v polno trikrat, San Lorenzo pa je zbral kar 16 točk. Na zadnjih treh tekmah je bil uspešen dvakrat, iz Argentine pa prihajajo tudi novice, da je znova prejel vpoklic slovenskega selektorja Matjaža Keka. Tako bo pisal zgodovino. Mariborčan bo sicer seznam vpoklicanih igralcev za uvodni tekmi kvalifikacij za Euro 2024 proti Kazahstanu (v gosteh 23. marca) in San Marinu (doma 26. marca) uradno predstavil v torek.

Takrat bo na Brdu pri Kranju tudi žreb četrtfinalnih parov pokalnega tekmovanja, v katerega so se uvrstile štirje prvoligaši in štirje drugoligaši. Med njimi je tudi nekdanji klub Vombergarja, ljubljanska Olimpija, ki v tej sezoni napada dvojno krono. Zadnjo je osvojila leta 2018, takrat ji je pri tem pomagal ravno Vombergar. Čez nekaj tednov bo tako pisal zgodovino, saj bo prvič v kvalifikacijah za veliko tekmovanje sodeloval slovenski nogometaš, ki si služi kruh v klubu v Južni Ameriki.