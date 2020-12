Športni direktor NK Maribor razkril marsikaj. Tudi želje v prestopnem roku. #video

Tabor jesenskega prvaka NK Maribor izžareva pozitivno energijo. Po poletju, ki ni moglo zadovoljiti navijačev vijolic, saj so Mariborčani sezono 2019/20 končali brez lovorik, nato pa ekspresno izpadli v Evropi, čeprav so se v Ljudskem vrtu merili z avtsajderji iz Severne Irske, so napočili lepši časi. Moštvo pod vodstvom Maura Camoranesija dosega vse bolj prepričljive rezultate.

''Začelo se je nekoliko slabše, kar je tudi razumljivo glede na poznejši prihod novega trenerja. Vsak strokovni štab potrebuje nekaj časa, da se spozna z delovanjem, ustrojem kluba, z igralci in da skozi določeno obdobje izpelje zamisli, ki jih ima, ter da se te zamisli 'primejo' pri igralcih. Ti pa so najbolj zaslužni za trenutno stanje na lestvici, saj so pokazali in dokazali, da so sposobni obrniti rezultatsko krivuljo navzgor. Ne smemo pozabiti, da je Mauro Camoranesi tretji trener Maribora v letu 2020, ki je bilo krizno leto ne samo zaradi korone, ampak tudi zaradi rezultatov. Krivulja se je obrnila navzgor, kar daje tudi zadovoljstvo poleg pogleda na lestvico,'' je športni direktor Oliver Bogatinov zelo zadovoljen, da je njegov izbor, po Sergeju Jakiroviću je na trenerski stolček vijolic povabil nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa, obrodil sadove.

Oliver Bogatinov se je spomladi s položaja vodje mladinske šole NK Maribor preselil na položaj športnega direktorja, ki ga je pred tem 13 let opravljal Zlatko Zahović. Foto: Planet TV Ne le rezultati, prvega kadrovika mariborskega kluba veseli še nekaj. V slačilnici Maribora, kjer je po sramotnem izpadu proti Colerainu zavladalo nezadovoljstvo, zdaj vladata sožitje in enotnost. Bogatinov je navdušen nad odzivom igralcev. ''Ti fantje so v enem letu zamenjali dva trenerja. Takrat sem želel obrniti ogledalo proti igralcem, ti so se odzvali fantastično.''

Camoranesi je vzpostavil nove vloge v ekipi, nejevolje zaradi prevelike rotacije igralcev v slačilnici ni več čutiti. ''To je ravno ključ. Ponavadi se fantje, ki sedijo, težko sprijaznijo s tem, ti fantje pa se dokazujejo, čakajo na svojo priložnost in, ko jo dobijo, jo želijo izkoristiti na najboljši način. To je ta ekipni duh, ki ga zelo rad gledam,'' je navedel eno od ključnih sprememb, po kateri se je rezultatska krivulja NK Maribor obrnila navzgor, vijolice pa so postale jesenski prvaki in vstopajo v leto 2021 z največjimi možnostmi za osvojitev državnega naslova.

Zadnji zadetek za NK Maribor je v jesenskem delu proti Aluminiju (2:2) dosegel Rudi Požeg Vancaš:

''Izjemno zadovoljen sem z opravljenim delom, povezanostjo, solidarnostjo na igrišču in kolektivnostjo ter odločnostjo, ki se kaže v vsakem dvoboju z intenzivnostjo in tempom igre. Mauro je igral na vrhunski ravni in vsak njegov nasvet, vsaka misel je več kot dobrodošla za vse igralce,'' je Bogatinov v primerjavi s predhodnikom Zlatkom Zahovićem prepričan, kako je Camoranesi odličen izbor za stratega NK Maribor.

Mauro Camoranesi je v drugi polovici jesenskega dela dosegal tako dobre rezultate, da so Mariborčani ušli tekmecem. Foto: Planet TV Maribor je v fazi pomladitve. Povprečna starost začetne enajsterice je v spomladanskem delu znašala 29 let, v jesenskem delu pa je bila znižana na 25 let. Igra vijolic je postala hitrejša, bolj gledljiva, med najbolj zaslužnimi pa sta Aljoša Matko in Jan Repas, ki z 20 oziroma 23 leti spadata med mlajše prvokategornike jesenskih prvakov. Kar zadeva rezerve, je Bogatinov prepričan, da jih je največ mogoče najti v obrambi, ki je jeseni prejela sorazmerno veliko število zadetkov (23).

''To je lahko tudi posledica naše odprte, napadalne igre,'' je opozoril tudi na podatek, kako je Maribor jeseni dosegel 38 zadetkov (trije so bili doseženi za zeleno mizo za zmago nad Aluminijem v uvodnem krogu), kar deset več od drugega najbolj učinkovitega napada lige, ki ga ima Koper (28). ''V strokovnem štabu smo se odločili za način igre, da zabijemo gol več od nasprotnika. To pa, razumljivo, prinaša tudi določena tveganja. Poskušamo pokrivati vse igrišče, opazno je, da se fantje podijo za žogo na vsakem delu igrišča. To zahteva veliko energije, a tudi zbranosti, skupinskega dela in pa veliko odgovornosti vsakega posameznika na svojem delu igrišča,'' pojasnjuje 42-letni športni direktor, ki ga kmalu čakajo nove naloge.

Mitja Viler je pred dnevi zapustil NK Maribor. Foto: Matjaž Vertuš Od 15. januarja do 15. februarja bo zimski prestopni rok, v katerega vstopa Maribor z odkrito željo. Bogatinov je ne skriva, ampak napoveduje, kako bodo vijolice po odhodu Mitje Vilerja, enega od najboljših levih bočnih branilcev v zgodovini slovenskega prvenstva, okrepile ravno ta igralni položaj. ''Naš namen je, da v spomladanskem delu nadgradimo igro in z manjšimi kadrovskimi spremembami poskrbimo za ravnotežje ekipe. Iskali bomo še eno rešitev na položaju levega bočnega igralca,'' je Bogatinov napovedal, kako bo Žan Kolmanič kmalu prejel konkurenco, Maribor pa bo prejel alternativo za levo stran obrambne vrste.

V zimskem prestopnem roku bodo misli Mariborčanov osredotočene zlasti na morebitne novince v obrambi, kar je več kot logična poteza zaradi hude poškodbe Nemanje Mitrovića, ta je zaradi poškodbe kolena skoraj zagotovo že sklenil sezono 2020/21.

''Razmišljamo v smeri, da ga tisti, ki bi prišel, ne bi zamenjal, ampak nadomeščal, saj komaj čakamo, da se Mitrović vrne v pogon,'' Bogatinov ob tem pojasnjuje, da bodo vijolice posegle le po branilcu, ki bi nadomestil, ne pa tudi zamenjal izkušenega Ljubljančana.

Konkurenca pri NK Maribor je tako velika, da na tribunah ostanejo številni nogometaši. Med njimi se je nekajkrat znašel tudi kapetan Marcos Tavares. Foto: Planet TV Leto 2021 se bo začelo s pripravami na spomladanski del. Prvi trening bo 13. januarja, nato se bodo vijolice odpravile v Turčijo, kjer naj bi odigrale štiri tekme proti zahtevnim tekmecem iz tujine, nato pa se bo 10. februarja začelo zares. Cilji Maribora so zastavljeni najvišje, kar je mogoče v Sloveniji. ''Pri nas si postavljamo visoke standarde, želimo osvojiti prvenstvo in pokal ter se hkrati dobro pripraviti na evropska tekmovanja,'' pojasnjuje Bogatinov. Vse drugo kot dvojna krona Maribora, ki je v prejšnji sezoni ostal brez lovorike, bi bilo torej ocenjeno za nezadovoljivo. Sploh, če bi Maribor ostal brez državnega naslova.

Med ekipami, ki bodo spomladi pomenile največjo nevarnost za Maribor, Bogatinov navaja Olimpijo, Muro in Koper. Najbližje zasledovalce na lestvici. Omenjene štiri klube doživlja kot četverček, vodilno os trenutnega slovenskega klubskega nogometa. Zanimivo je, da je z vsemi omenjenimi že sodeloval. V Mariboru, kjer je nasledil legendarnega predhodnika, bi lahko dočakal tisto, česar ni osvojil še nikoli. Ne kot igralec, pomočnik trenerja ali pa trener. Dvojno slovensko krono.

Bogatinov o učinku igralcev v jesenskem delu

Jan Repas je v dresu Maribora pridobil tekmovalno formo, ki jo je v Franciji, ko se je kot slovenski reprezentant dokazoval pri Caenu, izgubil. Foto: Morgan Kristan/Sportida V pogovoru za klubsko stran se je Bogatinov sprehodil skozi vijolični kolektiv v prvi polovici sezone 2020/21: ''Ekipa je kakovostna, imela je dobre temelje, potrebovala pa je določeno preoblikovanje, novo dimenzijo. Predvsem glede hitrosti. Vsak novinec, razumljivo, potrebuje določeno obdobje za prilagajanje in fantje so uspešno prestali uvodno fazo. Jan Repas je priložnost, ko jo je dobil, izkoristil in bil eden od najpomembnejših pri dodajanju nove dimenzije moštvu. Jan Mlakar je že bil tukaj, pri njem je prilagajanje potekalo hitreje. Verjamem, da tudi sam pri sebi ve, da kljub dobrim igram lahko da še mnogo več, tudi sam to verjamem. Ažbe Jug upravičuje zaupanje, Ilija Martinović je pridobil pomembno vlogo v obrambni vrsti, Aljoša Matko zabijal gole na ključnih tekmah. Večji pomen kot posameznikom pa bi dal moštvu, kajti v nasprotnem primeru, brez enotnosti sloga igre, ki zahteva veliko napadanja in branjenja, ne bi dosegel namena. Že od marca, ko poteka koronaprotokol, so fantje zelo povezani med seboj, na način, da to obdobje, ko nogomet kot ena od redkih športnih panog, ki živi v tem obdobju, vliva optimizem,'' je opozoril na pomembnost enotnosti sloga igre.

''Zasluge za napredek v različnih pogledih gredo predvsem vsej ekipi, ki potem vrže na površje posameznika. V tem kontekstu je zato nehvaležno omenjati samo novince, saj je veliko fantov pokazalo, da razume skupinsko dinamiko in interese ekipe. Na primer Aleks Pihler je pokazal, da s svojim značajem lahko odigra odlično tudi na štoperskem položaju, Denis Klinar ob desni tudi na levi strani, Felipe Santos v vlogi desnega bočnega igralca, Rok Kronaveter na krilu, da ne naštevam naprej. Po drugi strani je na primer Špiro Peričić utrdil stabilnost, Blaž Vrhovec je vedno na maksimumu ne glede na nasprotnika, dovolj zgovorno je pogledati samo njegovo veselje ob četrtem golu Matka proti Domžalčanom. Žan Kolmanič je naredil korak naprej v intenzivnosti dvobojev in takoj odigral ducat zaporednih tekem na odlični ravni. Skupaj z Rudijem Požegom Vancašem sta na levi strani predstavljala veliko nevarnost za nasprotna vrata, a hkrati nista zanemarjala obrambnih nalog. Rene Mihelič je kljub svojim letom garal na vsakem treningu in priložnost, ki jo je dobil z Gorico, odlično izkoristil. Odigral je kot mladenič, za informacijo naj povem, da je na tej tekmi pretekel več kot 12 kilometrov. Ne želim izpustiti nobenega imena, saj tako kot je Mauro govoril, so vsi igralci znali sprejeti svojo vlogo ne glede na to, ali so začenjali tekmo ali čakali na svojo priložnost. Tako da bi na tem mestu omenil tudi Luko Koblarja, ki daje velik pomen nogometu in profesionalnemu odnosu do dela ter je hkrati začel zanemarjati socialne medije ter znamke oblačil, ki so visoko na lestvici vrednot. Pardon, zmotil sem se, to je moja novoletna želja,'' se je ob tem, ko je prečesal učinek vijolične zasedbe, še malce pošalil Bogatinov.

Športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov želi v spomladanskem delu popeljati vijolice do dvojne krone. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo je, da je ob podajanju ocen za jesenski del ''pozabil'' na nekatere igralce, brez katerih si še nedavno ni bilo mogoče zamisliti udarne postave. To so kapetan Marcos Tavares, ki v tej sezoni še čaka na prvi gol v prvi ligi (v polno je zadel le v pokalu), v napadu sta se dokazovala še Jasmin Mešanović in Gregor Bajde, v zvezni vrsti Alexandru Cretu, Andrej Kotnik in Amir Dervišević, v obrambi bo lahko spomladi spet zaigral Martin Milec, saj se mu bo iztekel suspenz po dopinškem prekršku, konkurenco je po vrnitvi okrepil Luka Uskoković, ob prvem vratarju Jugu pa sta na priložnost med vratnicama zaman čakala Jasmin Handanović in Kenan Pirić.