Kdo bi si mislil! Najstniku iz Škofje Loke uspel v 1. SNL poseben podvig.

V prvem delu sezone 2020/21 je bilo doseženih 226 zadetkov, od tega so trije NK Maribor ''padli'' za zeleno mizo, ko so vijolice v uvodnem krogu brez boja premagale Aluminij s 3:0, všteto pa je tudi sedem avtogolov. Med strelce se je po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) vpisalo 94 nogometašev, med njimi pa je največkrat svoj zadetek proslavljal Nardin Mulahusejnović.

Mladi napadalec iz Bosne in Hercegovine je v Kopru dobil tisto, kar si je želel pri Mariboru, a tega, zaradi prevelike konkurence, ni nikoli dočakal. Pri kanarčkih igra redno, zaupanje pa vodstvu kluba in trenerju vrača s številnimi zadetki. Za zdaj jih je dosegel devet, mrežo tekmeca pa je zatresel na vsakih 159 minut. Če je vodilni po številu zadetkov, pa ni najbolj učinkovit pri doseganju golov po minutah. Od njega je bolj učinkovitih šest igralcev, med njimi pa je kar nekaj imen, ki na slovenskih zelenicah (še) niso pustiti večjega pečata.

Seznam nogometašev Prve lige Telekom Slovenije, ki so za zadetek (v povprečju) potrebovali manj kot 200 minut:

Ime in priimek (klub) Minute za gol Nastopi Goli Minute 1. Jakoslav Stanković (Tabor) 16 6 1 16 2. Filip Kukulikić (Aluminij) 49 4 1 49 3. Marsel Stare (Tabor) 68 4 1 68 4. Dino Stančić (Tabor) 120 15 3 360 5. Aljoša Matko (Maribor) 122,8 13 6 737 6. Rok Kronaveter (Maribor) 141,1 16 7 988 7. Nardin Mulahusejnović (Koper) 158,6 19 9 1424 8. Slobodan Vuk (Domžale) 180 6 1 180 9. Jan Mlakar (Maribor) 181,7 15 4 727 10. Đorđe Ivanović (Olimpija) 183,6 18 8 1469 11. Andres Vombergar (Olimpija) 185,6 17 8 1485 12. Dario Kolobarić (Domžale) 197,2 19 8 1578

Najstnik iz Škofje Loke potreboval le 16 minut

Jakoslav Stanković se je poleti preselil v Sežano iz Ljubljane, kjer je nastopal za mladinsko zasedbo Olimpije. Foto: NK Tabor Sežana Najmanj minut za zadetek v tej sezoni potrebuje 19-letni nogometaš Tabora. Jakoslav Stanković, najstnik iz Škofje Loke, igra svojo prvo člansko sezono. V prejšnji sezoni je nosil dres ljubljanske Olimpije in nastopal v mladinskem prvenstvu, kjer je v 16 nastopih dosegel tri zadetke. Pred tem se je dokazoval v Kranju pri mlajših selekcijah Triglava. Gorenjec se je na željo Maura Camoranesija, takratnega trenerja Tabora, odločil za selitev v Sežano. S češnjicami je sklenil sodelovanje do maja 2023 in debitiral v 1. SNL 20. septembra, ko so Kraševci izgubili na gostovanju v Domžalah (1:3), Jakoslav pa je vstopil v igro v sodnikovem podaljšku.

Ko se je Camoranesi preselil v Maribor, je mladi zvezni igralec dočakal stratega, ki ga pozna odlično. V Sežano je namreč prišel Goran Stanković, s katerim si ne deli le istega priimka, ampak je z njim sodeloval tudi v mladinski zasedbi Olimpije. Usoda je hotela, da je pod vodstvom novega trenerja prvič zaigral ravno 25. oktobra, ko so v Sežani gostovali zmaji. Tabor je zmagal z 2:1, mladi Stanković pa je odigral sedem minut.

Strelski prvenec 19-letnega Jakoslava Stankovića v 1. SNL:

S klopi je do konca sezone vstopil v igro še štirikrat, nazadnje v zadnjem krogu jesenskega dela, ko je Tabor izkusil prvi domači poraz. 19. decembra je na Stadionu Rajko Štolfa izgubil v primorskem spopadu in ostal praznih rok proti Kopru (3:4), a tudi dočakal strelski prvenec. V zadnjih sekundah sodnikovega podaljška je postavil končni rezultat srečanja in se razveselil prvega zadetka v Prvi ligi Telekom Slovenije. Skupno je na šestih tekmah po podatkih vodstva tekmovanja zbral 16 minut in se znašel na prvem mestu naše lestvice.

Vrh rezerviran za Tabor in Aluminij

Napadalec Tabora Dino Stančić je za tri zadetke v jesenskem delu potreboval 360 minut. Foto: SPS/Sportida Na drugem mestu je Filip Kukulikić. Zdaj že nekdanji črnogorski branilec Aluminija je jeseni v 1. SNL zbral štiri nastope. Vedno je vstopil v igro s klopi in skupno odigral 49 minut. Na gostovanju v Sežani (3:1) je prispeval častni gol za goste iz Kidričevega. Zanimivo je, da je na omenjenem srečanju končni rezultat postavil napadalec Tabora Marsel Stare. V polno je zadel v 88. minuti, na eni od štirih tekem jesenskega dela, na katerih je zaigral kot rezervist Tabora. Skupno je odigral 68 minut.

Med nogometaši, ki so v 1. SNL v polno zadeli več kot enkrat, se lahko z najboljšim povprečjem minut, potrebnih za zadetek, pohvali še en nogometaš Tabora. Dino Stančić, eden redkih rojenih Sežančanov v zasedbi Tabora, je v tej sezoni zbral že 15 nastopov, a le trikrat začel dvoboj od prve minute. Na zelenicah je prebil 360 minut in dosegel tri zadetke. V polno je zadel tudi na zadnjih dveh tekmah Tabora v tem koledarskem letu. Proti Gorici je odločil zmagovalca (1:0), proti Kopru pa izkoristil neverjetno napako Aleksandra Rajčevića in znižal zaostanek češnjic na 1:2. Napadalec, ki je prve izkušnje v 1. SNL nabiral v dresu kanarčkov z Bonifike, tako dosega zadetek vsakih 120 minut.

Med "serijskimi" strelci najboljši Matko

Aljoša Matko je med nogometaši, ki so se v jesenskem delu vpisali med strelce več kot trikrat, potreboval najmanj minut za gol. Foto: Sportida Peto mesto na lestvici zaseda Aljoša Matko, prvi iz kategorije razigranih strelcev, ki so v jesenskem delu dosegli vsaj pet zadetkov. Takšnih je v 1. SNL skupno 14, mladi napadalec Maribora pa se lahko pohvali z najboljšim izkoristkom glede na minute, ki jih je preživel na igrišču. Skupno je odigral 737 minut in mrežo tekmeca zatresel šestkrat, tako da je strelec na vsake 122,8 minute.

Za njim se je zvrstil izkušeni soigralec Rok Kronaveter, pa prvi strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović, Slobodan Vuk, najboljši strelec Domžal v zgodovini 1. SNL, in še soigralec, tako v klubu kot tudi v mladi izbrani vrsti, Jan Mlakar. Sledita jim najboljša strelca Olimpije Đorđe Ivanović in Andres Vombergar.

Seznam nogometašev, ki so jeseni za zadetek potrebovali manj kot 200 minut, kot 12. zaključuje vroči strelec Domžal Dario Kolobarić, ki je, podobno kot pred njim omenjena napadalca zmajev, končal prvi del sezone z osmimi zadetki. V spomladanskem delu velja tako pričakovati zelo izenačen boj za naslov najboljšega strelca, kar pa se tiče junaka, ki je v povprečju za gol potreboval najmanj minut, pa je postal "jesenski kralj" 19-letni up Tabora.