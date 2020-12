Mourinhov učenec v slovenskih šolskih klopeh

Jiri Jarošik, novi trener slovenskih prvakov iz Celja, je kot igralec v nogometu pustil globoko sled in vrsto let igral na visoki ravni. Na najvišji zagotovo takrat, ko je bil član Chelseaja Joseja Mourinha. Drugo kariero je 43-letni Čeh začel pred kratkim in že po pol leta samostojnega trenerskega dela v Celju našel prvo službo v tujini.

Jiri Jarošik, novi trener slovenskih prvakov, je v Celje prinesel številne zanimive nogometne zgodbe. Foto: Guliverimage

Nogometna pot novega trenerja Celjanov še zdaleč ni bila tako bleščeča, kot je bila pot Maura Camoranesija, zagotovo najbolj zvenečega imena v zgodovini slovenske lige, ki trenutno vodi slovenskega serijskega prvaka Maribor. Medtem ko je Camoranesi desetletje igral za Juventus in italijansko reprezentanco, s katero je prišel tudi do naslova svetovnega prvaka, je Jarošik tisto res najvišjo raven evropskega nogometa doživel le za pokušino.

Je bil pa vzorec zelo zanimiv. Po dveh letih dokazovanja pri Slovanu iz Liberca, štirih letih in štirih prvenstvenih lovorikah v majici matične praške Sparte, s katero je že kot zelo mlad izkusil igranje v ligi prvakov, in uspešnih dveh letih kot član moskovskega CSKA, tudi z njim je igral v ligi prvakov in osvajal naslove, je januarja leta 2005 prišel v Chelsea.

Član Chelseaja, ki je po pol stoletja dočakal naslov

Londončani so bili ravno na začetku obdobja Romana Abramoviča, ki je prvi vzpon doživel prav takrat. Medtem ko je Chelsea na nov, šele drugi naslov angleškega prvaka v zgodovini kluba čakal kar 50 let, je Jarošik do njega v Londonu prišel po vsega petih mesecih. V sezoni 2004/05 je najpomembnejšo angleško lovoriko na Stamford Bridge prinesel Jose Mourinho. Prav sloviti Portugalec je poskrbel, da se je takrat 27-letni izkušeni češki polivalentni nogometaš, ki je lahko igral na skoraj vseh položajih v zvezni vrsti in seveda tudi v obrambi, iz Moskve preselil v London. Chelsea je zanj CSKA odštel kar 12 milijonov evrov.

Takole se je v družbi londonskega zaveznika, Rusa Alekseja Smertina, veselil naslova angleškega prvaka. Foto: Reuters

Veliko denarja, malo glasbe, je lahko Mourinho ugotovil že poleti istega leta, ko se je z Jarošikom po vsega 24 nastopih in bolj malo minutah na igrišču dogovoril za selitev v Birmingham City. V Chelsea je Čeh prišel ob nepravem času. Sredi sezone, ko je bila ekipa sestavljena in je prepričljivo vodila na prvenstveni razpredelnici.

Potem je Jarošik bolj ali manj uspešno igral še za Celtic, s katerim se je na Škotskem veselil dveh prvenstvenih lovorik, in se leta 2008 spet vrnil v Rusijo, toda takrat v nekoliko manj ambiciozen klub.

Vse lovorike Jirija Jarošika:

Sparta Praga: 4x češki prvak (1997, 2000, 2001, 2002)

CSKA Moskva: ruski prvak (2004), ruski pokalni prvak (2004)

Chelsea: angleški prvak (2005), angleški ligaški pokalni prvak (2005)

Celtic: škotski državni prvak (2007), škotski pokalni prvak (2007)

Drug, veliko manj ploden del kariere

Če je v prvem delu kariere lovorike nabiral kot za šalo, je v drugem ostal brez najslajšega, kar ponuja nogomet. Igral je namreč za precej manj ambiciozne klube. V Rusiji za Samaro, vmes za eno leto skočil nazaj domov v Prago, potem pa je v Španiji zaigral za prvoligaša Zaragozo in dve leti v drugi ligi še za Alaves, pri katerem je pri 36 letih pred petimi leti končal nogometno pot.

Odigral je več kot 70 evropskih tekem, veliko večino v ligi prvakov. Skoraj sto nastopov je zbral v dveh od petih najboljših evropskih nogometnih lig, v Španiji in v Angliji. Približno enkrat toliko se jih je nabralo v nekoliko slabših, a še vedno zelo dobrih škotski in ruski ligi. Še veliko več pa seveda doma, na Češkem.

Član zlatega rodu češkega nogometa, ki je stopil na novo pot

Osvojil je številne lovorike. Naslovov prvaka se je veselil v Angliji, na Škotskem in na Češkem, pa tudi v Rusiji. Foto: Reuters Po podobni poti kot klubska je šla tudi njegova reprezentančna kariera. Bil je blizu najboljšega, a še vedno ne tam. Vrsto let je bil član zelo močnega rodu češkega nogometa iz prejšnjega desetletja, ampak na velikih tekmovanjih, na katerih so bili Čehi stalnica, nikoli ni zaigral. Še najbližje je bil leta 2004, ko so Čehi na evropskem prvenstvu prišli do polfinala. Na Portugalsko je odpotoval, a ga je Karel Brückner na vsaki od petih tekem pustil na klopi.

Na legendarnega trenerja, ki je Čehe vodil osem let in jih v tem obdobju popeljal na kar tri velika tekmovanja, se je Jarošik zagotovo spomnil tudi v začetku leta 2017, ko je kot pomočnik B-ekipe začel trenersko pot. Kje drugje kot pri praški Sparti. Potem ga je pot vodila čez mejo, na Slovaškem je vlogo asistenta glavnega trenerja eno leto opravljal pri Ružomberoku.

Ko je svoje delo tam končal, je eno leto počival, potem pa letos poleti prvič pljunil v roke kot samostojni trener. S prvo trenersko službo je začel v svojem rojstnem kraju na klopi češkega drugoligaša Usti nad Labem.

Če se po jutru dan pozna, potem Jarošik zna. Majhen klub iz mesta z nekaj manj kot sto tisoč prebivalci, ki je v 75-letni zgodovini odigral le tri prvoligaške sezone, je pustil na tretjem mestu in z lepimi možnostmi, da se prvič po desetletju vrne med najboljše češke klube.

Nazaj med najboljše v najboljši slovenski ligi bo Jarošik zdaj poskušal vrniti tudi Celjane, ki so po nepozabni sezoni 2019/20, ko so prišli do prvega naslova v zgodovini kluba, močno padli in so najbolj neprijetno presenečenje sezone 2020/21.

Morda bo Čeh poskušal celjsko zgodbo nazaj v pravo smer obrniti tudi s kakšno od ukan, ki se jih je naučil od Mourinha, za katerega pravi, da ga je kljub ne najboljši profesionalni izkušnji ohranil v lepem spominu.

Pri Joseju Mourinhu v šampionskem Chelseaju 2004/05 ni veliko igral, a ima na Portugalca lepe spomine. Foto: Reuters

V Celje bo prinesel Mourinhove anekdote, kaj pa rezultate?

"Spomnim se, da smo ob neki priložnosti izgubili dve tekmi v nizu. Ni skrivnost, da je Mourinho velik zmagovalec, ki hoče vedno samo zmagovati, zato smo bili po drugem porazu zelo zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo. Potem pa je prišel v garderobo, na mizo postavil prenosni računalnik, odprl YouTube in nam kazal smešne videe debelih nogometašev. Neverjeten je bil. V garderobi Chelseaja so ga vsi oboževali," je pred časom z eno izmed anekdot o slovitem Portugalcu nasmejal Jarošik.

Celjanom po zelo slabem prvem delu sezone, v katerem so prvaki zdrsnili vse do sedmega mesta na prvenstveni razpredelnici, do smeha zagotovo ni, bodo pa seveda zelo zadovoljni, če bo Jarošik na zelenici stadiona Z'dežele vsaj približno toliko uspešen, kot je bil njegov učitelj na igrišču Stamford Bridgea. Zelo, zelo zadovoljni bodo, če bo tako.

Trenerska pot Jirija Jarošika:

Januar 2017 – december 2017: pomočnik trenerja B ekipe Sparte Prage.

Januar 2018 – junij 2018: pomočnik trenerja Sparte Prage.

Julij 2018 – junij 2019: pomočnik trenerja Ružomberoka.

Julij 2020 – december 2020: trener Usti nad Labem (7 zmag, 3 remiji, 4 porazi).

December 2020 - ?: trener Celja.