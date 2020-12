Slovenski prvaki imajo novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NK Celje, ki v tej sezoni brani naslov državnega prvaka, a bo na lestvici prezimil šele na sedmem mestu, je tik po koncu jesenskega dela prvenstva ostal brez trenerja. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, pa so na trenerskem stolčku že našli zamenjavo. Novi trener članskega moštva Celjanov je Jiří Jarošík.

Nekdanji reprezentant Češke ima za seboj bogato nogometno kariero, v kateri je nosil dres praške Sparte, Slovan Libereca, CSKA Moskve, Chelseaja, Birminghama, Celtica, KS Samare, Real Zaragoze in Alavesa, kjer je leta 2015 končal svojo igralsko pot. S Sparto je 4x osvojil naslov državnega prvaka, dvakrat mu je to uspelo s Celticom, po enkrat pa tudi s CSKAjem in Chelseajem.

Trenersko kariero je začel januarja 2017 kot pomočnik pri B-ekipi praške Sparte, v isti vlogi pa jo nadaljeval pri Slovan Liberecu in Ružomberoku. Na samostojno pot je prvič stopil julija letos v svojem rojstnem kraju, kjer je prevzel mesto glavnega trenerja češkega drugoligaša Ústí nad Labem. V knežje mesto se 43-letni Čeh seli prav iz vrst trenutno tretjeuvrščenega moštva češkega drugega kakovostnega razreda.

V svojih igralskih dneh je vadil pod vodstvom mnogih priznanih nogometnih strokovnjakov, tudi Joséja Mourinha, Valeryja Gazzaeva in Steva Brucea. Kot poroča celjski klub, bo češki trener v Slovenijo prispel 5. januarja. Prvi zbor članskega moštva v novem koledarskem letu bo 7. januarja, ko se bo novi trener tudi spoznal z ekipo. Dokončna sestava strokovnega štaba članskega moštva bo znana v prihodnjih dneh.

