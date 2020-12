Noro leto za legendo Celja, ki je ostal brez službe

Celjani so jesenski del končali z domačim porazom proti Muri (1:3). Bilo je mučno, branilci državnega naslova so še enkrat več razočarali navijače. ''Bilo je hudo. Bolelo nas je zaradi poraza, naslednji dan pa je potekal sestanek, na katerem sem izvedel, da nisem več sestavni del kluba. Ni mi bilo enostavno,'' se sestanka z vodstvom kluba, po katerem se je poslovil od ljubljenega kluba, spominja Amel Mujčinović.

Prizadel ga je način, kako je bilo to izpeljano

Celjanom se je v jesenskem delu večkrat zalomilo. Prezimili bodo na sedmem mestu. Foto: Grega Valančič / Sportida Ko je v začetku tedna izvedel, da ne bo več sodeloval s klubom, s katerim je povezan kar 22 let, mu ni bilo vseeno. Le kako bi mu bilo, ko pa je vedno dal klubu vse, kar je bilo v njegovi moči, da mu pomaga. Zanj je v prvi ligi zbral več kot 300 nastopov. Spada med klubske ikone, klubu je ostal zvest v dobrem in slabem, ko pa je pospravil nogometne čevlje v kot, je hitro prestopil v trenerske vode in bedel nad razvojem čuvajev mreže.

Dobra duša slačilnice NK Celje doživlja rumeno-modre kot drugi dom, zato se je stežka poslovil od projekta, kateremu je namenil skoraj polovico svojega življenja. A, ko se je od branilcev državnega naslova poslovil glavni trener Dušan Kosić, je to pomenilo, da z njim zapuščata strokovno vodstvo tudi pomočnik Jasmin Jerić in trener vratarjev, njegova malenkost.

''Lagal bi, če bi rekel, da mi je bilo vseeno. Najbolj me je prizadel način, kako je bilo to izpeljano. A, to je pač nogomet. Nobeden ni večen, tudi sam nisem. Ni mi vseeno, a življenje gre naprej, Celje pa je bilo in bo še ostalo del mene. Del mojega življenja. Želim mu vse najlepše v prihodnosti,'' nam je sporočil priljubljeni Mujke, ki smo ga zmotili v Banovićih, rojstnem mestu v Bosni in Hercegovini. Tam bo preživel novoletne praznike, nato pa se bo vrnil v Slovenijo.

O Kosiću le najlepše besede

V prejšnji sezoni je užival, ko je sodeloval z Dušanom Kosićem in Robertom Korenom. Foto: Vid Ponikvar Za zdaj še ne ve, kaj bo opravljal v bodoče, je pa prepričan, da zaradi strasti do nogometa, ki jo poseduje, še ni rekel zadnje. ''Vzel si bom malce časa za razmislek, zagotovo pa bom ostal v nogometu. Trenersko delo me zelo veseli,'' sporoča nekdanji reprezentančni vratar Bosne in Hercegovine.

Žal mu je tudi za usodo stanovskega kolega Dušana Kosića, ki je le pet mesecev po tem, ko je Celjane popeljal na vrh, ostal brez službe v tretjem največjem slovenskem mestu. ''Kruto, res. Na žalost je pač tako. Z Dušanom sva v tej zgodbi sodelovala najdlje, od samega začetka. O njem lahko povem le najlepše besede. Izjemno sva sodelovala. Kot trener vratarjev bi si samo želel, če bi imel lahko z naslednjim šefom takšen odnos,'' se je zahvalil Ljubljančanu za zgledno sodelovanje. Morda bi lahko v prihodnosti ponovno združila moči, kdo ve. Zdaj sta oba na nogometni borzi dela. ''Nikoli ne veš, kaj bo prineslo jutro. Moja glava je še kar vroča, tako da bom še malce premislil. Predolgo pa tudi ne smem premišljevati, saj gre življenje naprej. Kmalu se želim spet posvetiti delu na igrišču,'' ne skriva želje.

Šeliga je pravi izbor Celjanov Aleksander Šeliga je nazadnje sodeloval z Lendavčani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Novi trener vratarjev NK Celje je Aleksander Šeliga. Znano ime slovenskega nogometa, tudi nekdanji udeleženec SP 2010 v Južni Afriki, ki je v karieri v Celju sodeloval tudi z Mujčinovićem. ''S Sandijem sva preživela skupaj veliko let. Imava zelo dober prijateljski odnos. Dobil je svojo priložnost, sprejel izziv. Želim mu veliko sreče. Celje je bil vedno njegov klub, tako kot tudi moj. Prepričan sem, da je Sandi pravi mož za položaj trenerja vratarjev,'' je pohvalil nekdanjega vratarja Celja, ki je nazadnje deloval kot trener vratarjev pri drugoligašu Nafti in se z njim uvrstil v finale pokala. ''Vse je potekalo neverjetno hitro. Zapuščam izjemno urejen klub, prihajam pa v klub državnih prvakov. Zadovoljen sem. Komaj čakam, da začnem delati,'' je po tem, ko je celjski klub potrdil njegov prihod, povedal 40-letni Štorovčan.

Bil je neizmerno srečen

V Slovenijo je prišel leta 1995, nato pa v Celju s krajšim premorom, ko je tri leta preživel v Rusiji (Anži) in Muri, preživel 22 sezon. V njih je doživljal zmage in poraze, vzpone in padce, a najlepše je sledilo letos, ko je v nenavadni sezoni, zaznamovani z izbruhom koronavirusa, Celje postal državni prvak.

S Celjani (drugi z leve), s katerimi sodeluje že več kot 20 let, je vendarle dočakal naslov državnega naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida

''To je bil vrhunec moje športne karieri. Na naslov sem čakal tako dolgo in ga vendarle dočakal. Ne kot igralec, ampak kot trener, a mi je le uspelo,'' je poleti, ko je Celje končal prvoligaški maraton pred Mariborom in Olimpijo, izkušal neverjetno radost.

Po zadnjem sodniškem žvižgu na tekmi z Olimpijo (2:2) je stekel v objem igralcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Bil sem neizmerno srečen. Po glavi mi je rojilo milijon stvari, takoj sem se pomešal med igralce in slavil naslov. Je pa potrebno priznati, kako imamo trenerji svoj delež pri naslovu, daleč največje usluge pa pripadajo igralcem. Pa tudi upravi, ki je omogočila izredne pogoje. Da smo lahko delali v miru. To je bilo nekaj norega, naslov smo si zaslužili,'' se bo vse življenje rad spominjal prizorov po tekmi zadnjega kroga, v kateri so Celjani remizirali proti Olimpiji (2:2) in se po zlata vredni točki polastili prvega državnega naslova.

Premalo časa, da bi se resetirali

Mitja Lotrič se je vpisal v zgodovino kot kapetan celjskega kluba, ki je osvojil prvi naslov državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V sezono 2020/21 so Celjani krenili kot branilci naslova, čakale so jih tudi obveznosti v kvalifikacijah za ligo prvakov, a rumeno-modrim ni šlo vse po načrtih. Kmalu se je izkazalo, da je odhod udarnega dvojca, sestavljala sta ga najboljša strelca in asistenca Dario Vizinger ter Mitja Lotrič, predstavljal nenadomestljiv udarec.

''Sodelovala sta pri 80 odstotkov vseh zadetkov. Seveda se bo to poznalo. Čeprav so namesto njiju prišli dobri igralci, se nam je odsotnost tako dobrega dvojca zagotovo poznala. Imeli smo tudi na voljo premalo časa, da se resetiramo. Evropa je prišla takoj po koncu šampionske sezone, niti ni bilo časa, da bi se spočili. Proti koncu jeseni je že delovalo bolje. Prepričan sem, da se bo ekipa spomladi dvignila. Ta premor bo prišel fantom še kako prav,'' ne dvomi v kakovost ekipe in je prepričan, da bo do konca sezone pridobila na lestvici kar nekaj mest. ''Treba je le pustiti igralcem, da delajo v miru in izvlečejo maksimum. Če bo to dovolj za Evropo, bo krasno, če pa ne, pa se iz tega ne sme delati velike tragedije. Res je, zaostanek za tekmeci je dokaj velik, a ni nedosegljiv, saj je liga zelo izenačena.''

Handanoviću želi, da še izboljša rekord

Jasmin Handanović, ki bo čez dva meseca dopolnil 43 let, še ni rekel zadnje v 1. SNL! Foto: Reuters Malce pred tem, ko so Celjani senzacionalno osvojili krstni naslov prvaka, je ostal Amel Mujčinović brez rekorda. Dolga leta je veljal za najstarejšega igralca, ki je vknjižil nastop v slovenskem prvenstvu. Ko je zadnjič stal med celjskim vratnicama, je bil star 41 let, 9 mesecev in 29 dni. Letos je njegov rekord popravil Jasmin Handanović, a to zelo pogosto nasmejanega sogovornika ni prav nič zmotilo.

''To je bilo za pričakovati. Jasko si zasluži ta rekord. Je vrhunski profesionalec, človek na mestu, tako da sem mu iz srca čestital. Nimam prav nobene slabe vesti. Jaskotu bi želel, da rekord še popravi,'' ne izključuje možnosti, da bi izkušeni vratar Maribora, ki v tej sezoni še ni dobil priložnosti, ampak spremlja na delu Ažbeta Juga, še kdaj stopil na vrata vijolic.

''Nikoli ne veš. Podobno je bilo z menoj. Več let sem razmišljal o tem, da bi se poslovil, a so me v klubu prosili, če bi jim šel na roko. Finančna situacija ni bila banja, a smo se zmenili. Nato sem bil vzporedno vratar in trener vratarjev. Imel sem dvojno funkcijo. To ni bila nobena težava, važno mi je bilo le, da sem pomagal Celju.''