Novo slovo v Celju, odhajata tudi Bezjak in Pungaršek

Po končanem prvem delu sezone se bosta od državnih nogometnih prvakov iz Celja poslovila Roman Bezjak in Nino Pungaršek. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, Bezjak in Pungaršek zapuščata Celjane, ker sta jima potekli pogodbi.