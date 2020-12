Pestra tržnica v PLTS: iz Aluminija v Muro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Aluminij se je ob koncu jesenskega dela dogovoril za sporazumno prekinitev treh pogodb. Rdeče-belega dresa v nadaljevanju prvenstva več ne bodo nosili Mihael Klepač, ki se je preselil k Muri, Marko Maletić in Filip Kukuličić, so sporočili iz kluba.

Mihael Klepač je v Kidričevo prišel pred začetkom lanske najuspešnejše klubske sezone in je dres rdeče-belih nosil na 40 tekmah Prve Lige Telekom Slovenije in petih pokalnih. V lanskem tekmovalnem obdobju se je v PLTS podpisal pod devet zadetkov in dva pokalna, v letošnjem pa je vknjižil en zadetek v pokalu. Triindvajsetletni napadalni vezist bo kariero nadaljeval na slovenskih nogometnih zelenicah, po novem bo član murskosoboške Mure.

"Želim se zahvaliti vsem soigralcem, s katerimi sem preživel skupne trenutke, vsem trenerjem in nasploh vsem, ki sem jih imel možnost spoznati v letu in pol. V Kidričevem sem preživel lepe trenutke, ki me bodo vedno spominjale na rdeče-bele. Vsem želim vse najboljše tudi v prihodnje," je ob slovesu od Kidričevega za uradno spletno stran nekdanjega delodajalca povedal Klepač.

Marko Maletić in Filip Kukuličić sta v Kidričevo prišla v poletnem prestopnem roku. Črnogorski napadalec Kukuličić je v dresu rdeče-belih zbral pet nastopov in dosegel en zadetek, Maletić pa je v letošnji sezoni zbral petnajst nastopov in v statistiko vpisal asistenco.

