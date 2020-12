Po slovesu od trenerja podaljšali s trojico

Luka Kerin in Celjani so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja.

Luka Kerin in Celjani so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski nogometni prvoligaši so konec tedna končali še zadnji krog jesenskega dela. Pri državnem prvaku Celju, kjer so v ponedeljek prekinili sodelovanje s trenerjem Dušanom Kosićem, pa so prav tako podaljšali pogodbe trem nogometašem. S trenutno sedmouvrščeno ekipo Prve lige Telekom Slovenije bodo do konca junija 2023 ostali vratar Metod Jurhar ter napadalca Gašper Koritnik in Luka Kerin, so sporočili iz celjskega kolektiva.