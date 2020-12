Prvaki so okrepitev spet našli v Kidričevem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Aluminiju, Domžalah in Zavrču bo Jure Matjašič v prvi slovenski ligi igral še za Celje.

Po Aluminiju, Domžalah in Zavrču bo Jure Matjašič v prvi slovenski ligi igral še za Celje. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Celju, ki je v prvem delu sezone močno razočaralo, zato je pri prvakih prišlo tudi do trenerske spremembe, so naznanili prihod izkušenega krilnega vezista Jureta Matjašiča, ki v Celje prihaja iz Aluminija iz Kidričevega.

Poleti je iz Kidričevega v Celje prišel Matic Vrbanec, zdaj je po isti poti k prvakom prišel še izkušeni 28-letni Jure Matjašič, ki je Kidričane zapustil po izteku pogodbe.

V prvem delu sezone je Matjašič za Aluminij v 18 prvenstvenih nastopih zabil dva gola, prispeval pa tudi tri asistence, skupaj pa je v najboljši slovenski nogometni ligi v majicah Zavrča in Domžal v 188 nastopih dosegel 14 zadetkov. Včasih je spadal med opaznejše nogometaše v ligi in leta 2016 pod vodstvom Srečka Katanca na prijateljski tekmi proti Turčiji dočakal tudi svoj edini reprezentančni nastop.

Matjašič v Celje, kjer bo po novem trenersko službo po odhodu Dušana Kosića opravljal Čeh Jiri Jarošik, prinaša tudi izkušnje iz tujine. Med letoma 2018 in 2019 je namreč igral v ZDA, kjer je bil eno leto član Sacramenta, za katerega je v ligi USL odigral 24 tekem, zabil dva gola in prispeval pet asistenc.

Matjašič je s Celjem podpisal pogodbo za leto in pol, na stadionu Z'dežele pa bo nosil dres s številko 72, so še sporočili iz vrst prvakov, ki so po prvi polovici Prve lige Telekom Slovenije šele na sedmem mestu.