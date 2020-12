Nova okrepitev prvakov. Nekdanji drugoligaški golgeter v vrstah Celja.

Po novem trenerju Jiriju Jarošiku in nekdanjem nogometašu Aluminija Juretu Matjašiču, ki je pogodbo s Celjani podpisal v ponedeljek, so slovenski nogometni prvaki danes predstavili novo okrepitev. V Slovenijo se po letu in pol vrača Anel Hajrić, ki je pri nas navduševal kot član Radomelj, za katere je v dveh sezonah v drugoligaški konkurenci zabil kar 51 golov. Posebej uspešen je bil v sezoni 2018/19, ko je bil najboljši drugoligaški strelec po kar 35 golih v vsega 29 prvenstvenih nastopih.

Prav po tej sezoni je napadalec z bosanskim in slovenskim državljanstvom, ki je po pobegu staršev pred krvavo vojno v Bosni in Hercegovini odraščal v Ajdovščini, kjer je potem pri Primorju tudi naredil svoje prve nogometne korake, odšel v tujino, a tam ni imel sreče. Za belgijskega drugoligaša Lokeren je v 15 nastopih zabil le dva gola, potem pa poleti odšel v sarajevski Željezničar. Zapustil ga je po vsega devetih nastopih, ki so minili brez njegovega zadetka. Zdaj je s Sarajevčani podpisal pogodbo in okrepil Celje.

V Mariboru priložnosti ni dočakal, v Celju jo naposled bo

"Vesel sem, da sem se dogovoril za sodelovanje s Celjani. Želim doseči veliko zadetkov in ekipi pomagati do boljših rezultatov. Pričakujem trd boj do konca prvenstva. Verjamem, da bo pogled na lestvico ob koncu sezone veliko lepši," je povedal novi nogometaš Celjanov, ti so v prvem delu sezone, v kateri branijo naslov, močno razočarali in so trenutno šele na sedmem mestu prvenstvene lestvice.

Zanimivo, da bo Hajrić zdaj dočakal sploh prve prvoligaške minute, saj v najboljši slovenski ligi kljub številnim golom, ki jih je zabil v mlajših selekcijah in drugoligaškem tekmovanju, ni odigral še niti ene tekme. Po več kot 50 golih, ki jih je zabil v mlajših selekcijah Maribora, h kateremu je iz Primorja prišel še kot kadet, med člani vijoličastih namreč ni dočakal priložnosti za igro. Vsaj ne v prvi ligi, je pa zato v sezoni 2016/17 redno tresel nasprotnikove mreže v tretji slovenski ligi, v kateri je nastopal za B-ekipo Maribora. Na 25 tekmah je dosegel kar 33 golov.