Prvi bodo začeli kot zadnji

Pomožno igrišče stadiona Ljudski vrt v Mariboru bo zaživelo v začetku prihodnjega tedna. Foto: Matjaž Vertuš

Maribor

Nogometaši vodilnega Maribora, ki so se pod vodstvom Maura Camoranesija uigrali predvsem ob koncu prvega dela sezone in kazali zavidljivo formo, bodo priprave začeli kot zadnji od vseh desetih slovenskih prvoligašev. Z dopustom do prihodnjega ponedeljka jih je zaradi odrekanj v nevsakdanjem letu 2020 nagradil športni del Mariborčanov na čelu z Oliverjem Bogatinovim.

Športni direktor se je poleti izkazal s kadrovanjem (Aljoša Matko, Ažbe Jug, Ilija Martinović, Jan Mlakar …), za zimsko nogometno tržnico pa ne napoveduje nič spektakularnega. Klub je po desetletju uspehov zapustil veteran Mitja Viler, za katerega utegne najti zamenjavo na levi strani obrambe vijoličastih, medtem ko naj bi vrzel v osrednjem delu obrambe ob hudi poškodbi Nemanje Mitrovića pri Mariboru poskušal zakrpati z notranjimi resursi.

Mariborčani bodo prvi del priprav opravili v domačem okolju, potem pa se odpravili na osrednji del priprav v Turčijo.

O pripravah nogometašev Olimpije je, v skladu s skopim ljubljanskim komuniciranjem z javnostjo, zelo malo informacij. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija

Precej drugače kot z Mariborom je glede informacij o dogajanju v taboru Olimpije, ki se bo na drugi del sezone, v katerem se bo potegovala za dvojno krono, začela pripravljati v četrtek. Hrvaški trener Dino Skender bo, vsaj trenutno kaže tako, lahko računal na vsakega nogometaša iz prvega dela sezone, ki ga je končal na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, s tremi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

Na uradnih kanalih Olimpije ni objav o tem, kje in kako se bodo Ljubljančani pripravljali, a je znano, da bodo osrednji del priprav tudi letos opravili v Turčiji, kamor se odpravljajo čez dva tedna. Ali bo Milan Mandarić pozimi poskrbel še za kako okrepitev, ni jasno, a v Ljubljani v zadnjih letih tako ali tako pogosto kadrujejo tudi takrat, ko so prestopna okna zaprta. Prekinjajo pogodbe s svojimi nogometaši in v svoje vrste vabijo tiste, ki so brez pogodbe. Nazadnje je tako v Stožice pred mesecem in pol prišel pomemben član šampionske Rijeke Matjaža Keka Ivan Močinić in dopolnil hrvaško kolonijo v zasedbi Olimpije.

Ante Šimundža je priprave z Muro začel včeraj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mura

Pokalni prvaki iz Murske Sobote so priprave na drugi del sezone začeli v ponedeljek, ko so pod vodstvom trenerja Anteja Šimundže opravili že dva treninga. Mura bo na domačih tleh odigrala tri pripravljalne tekme, potem pa odšla na dvotedenske osrednje priprave v Turčijo, kjer jo čakajo še trije močni mednarodni tekmeci. Po prihodu domov se bodo v generalki pred nadaljevanjem sezone udarili s sežanskim Taborom.

Mura, ki je trenutno na tretjem mestu in bo v drugem delu sezone potihoma naskakovala sam vrh, kjer do zdaj v prvenstvu ni bila še nikoli, se je pozimi še okrepila. Iz Aluminija se je v Fazanerijo preselil v slovenskem prvenstvu že dokazani hrvaški vezist Mihael Klepač, iz druge ekipe zagrebškega Dinama pa je prišel za zdaj še nedokazani mladi nemški vezist afriških korenin Samsondin Ouro.

Miran Srebrnič bo nogometaše v Kopru zbral v sredo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koper

Novinci med prvoligaši so pozimi nase najbolj opozorili s kadrovsko novico, saj so na Bonifiko vrnili še enega svojega nekdanjega nogometaša, tokrat uveljavljenega branilca Mitjo Vilerja, ki je v svoj matični klub prišel zaključit bogato nogometno pot. Koprčani so se okrepili tudi z brazilskim vezistom Victorjem Juffo, v njihove vrste pa je prišel tudi mladi Albanec Alessandro Ahmetaj.

Odhodov ni bilo, tako da bo trener trenutno četrtouvrščenega prvoligaša Miran Srebrnič v sredo ob začetku priprav na drugi del sezone pozdravil močno zasedbo. Koprčani se bodo na drugi del sezone pripravljali v domačem okolju, potrjenih pa imajo že pet pripravljalnih tekem. Prvo bodo odigrali že sredi naslednjega tedna.

Dejana Djuranovića čakajo prve priprave v vlogi trenerja Domžal. Foto: Vid Ponikvar

Domžale

Dvakratni slovenski prvaki Domžalčani, ki so v prvem delu sezone razočarali s precejšnjim zaostankom za vrhom, so trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice. V nadaljevanju sezone si zagotovo želijo višje, da bo tako, pa bodo poskušali tudi s čim tršim delom na pripravah, s katerimi bodo začeli v sredo.

Kadrovali v Domžalah v zimskem premoru, razen prekinitve pogodbe z izkušenim Predragom Sikimićem, za zdaj še niso, pod vodstvom trenerja Dejana Djuranovića, ki je sredi sezone nasledil Andreja Razdrha, pa bodo imeli veliko več možnosti za morebitno lovoriko v pokalnem tekmovanju, v katerem jih čaka še zaostala tekma proti drugoligašu iz Beltincev.

Nogometaši Tabora bodo v skorajda nespremenjeni zasedbi priprave začeli v četrtek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tabor Sežana

Po vrnitvi med prvoligaše po skorajda dveh desetletjih je Tabor v prvih dveh sezonah brez težav obstal v najboljši slovenski nogometni ligi, status stabilnega prvoligaša pa ima tudi v tej sezoni. Na njenem začetku se je Sežancem zgodilo podobno kot leto pred tem, proti svoji volji so ostali brez trenerja, a so z Goranom Stankovićem, ki so ga pripeljali iz mladinskih vrst Olimpije, spet zadeli v polno.

Po prvi polovici sezone so na visokem šestem mestu, kjer si želijo tudi ostati, če jim ne uspe skočiti še višje. Priprave na drugi del sezone bodo Sežanci začeli v četrtek. Na prvem treningu trener ne bo pozdravil novih igralcev, bo pa pogrešal hrvaška vezista Maria Babića in Maria Zebića, s katerima so pri Taboru prekinili pogodbi.

Prvaki iz Celja v drugi del sezone vstopajo z novim trenerjem, Čehom Jirijem Jarošikom. Foto: Guliverimage

Celje

Prvaki bodo priprave na drugi del sezone začeli v četrtek, na zboru pa bo marsikaj drugače, kot je bilo v prvem delu sezone, ki so ga Celjani končali šele na sedmem mestu. Namesto Dušana Kosića, ki je Celje popeljal do zgodovinskega naslova prvaka, bo nogometaše pozdravil Čeh Jiri Jarošik.

Med nogometaši, ki bodo vadili pod vodstvom nekdanjega češkega reprezentanta in člana slovitega Chelseaja iz Londona, bo kar nekaj novincev. Iz Brežic je prišel mladi napadalec Ester Sokler, iz mladinskih vrst Fiorentine najstnik Nino Kukovec, tudi on se najbolje znajde v napadu, tam pa so Celjani okrepitev dobili tudi v Anelu Hajriću, ki se v Slovenijo vrača po epizodi v tujini. Velika okrepitev Celja je zagotovo tudi izkušeni vezist Jure Matjašič, ki je prišel iz Kidričevega.

Bilo je tudi nekaj odhodov. Po poletnih odhodih nosilcev, najboljšega posameznika prvenstvene sezone 2019/20 Mitje Lotriča in hrvaškega napadalca Daria Vizingerja, sta se od celjskega dresa pozimi poslovila še vezist Nino Pungaršek in izkušeni napadalec Roman Bezjak. Z obema so Celjani pogodbi prekinili sporazumno.

Dejan Grabić z dobrim delom uspešno nadaljuje razvojno pot mladega, leta 2006 ustanovljenega Brava. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo

Ljubljančani, ki se tudi drugo sezono v nizu uspešno kosajo s prvoligaško konkurenco, treninge začnejo danes, že včeraj pa so se zbrali in opravili testiranje na koronavirus. Pozimi niso kadrovali, tako da bo trener Dejan Grabić na začetku priprav pozdravil enako zasedbo, kot jo je imel v prvem delu sezone, ki ga je končal na osmem mestu prvenstvene lestvice.

V prejšnji sezoni je šlo mlademu Ljubljančanu še bolje, prvenstvo je v krstni prvoligaški sezoni v zgodovini kluba končal na visokem šestem mestu, vmes nanizal enajst tekem brez poraza, na šestih tekmah v nizu zmagal, predvsem pa skupaj z Bravom predstavil zdrav model delovanja in projekt, mamljiv za mlade nogometaše, ki ciljajo na uveljavitev v članskem nogometu. Podobno lahko od rume družine iz Ljubljane pričakujemo tudi v drugem delu sezone 2019/20.

Kidričane po novem vodi Oskar Drobne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Aluminij

Kidričani so po prvem delu sezone nepričakovano nizko, na predzadnjem mestu. Da se ne bi prvič po petih letih spet znašli med drugoligaši, pa bodo skušali poskrbeti v drugi polovici sezone. Priprave na spomladanski del prvenstva so začeli v ponedeljek, na prvem treningu pa predstavili najnovejšo in tudi za zdaj edino okrepitev. Iz Litve se je nazaj v Slovenijo vrnil izkušeni branilec Klemen Bolha.

Pred tem so Kidričane zapustili Jure Matjašič in Mihael Klepač, ki sta odšla v Celje oziroma Muro, ter Filip Kukuličić in Marko Maletić, ki sta pogodbi z Aluminijem predčasno prekinila. Najbolj odmevna novica, ki je prišla iz Aluminija, je sicer ta, da je trenerski stolček po letu in pol zapustil Avstrijec Slobodan Grubor. Nasledil ga je Oskar Drobne.

Novogoričanom v lovu za obstanek ne kaže najbolje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gorica

Novinci med prvoligaši so trenutno z zgolj desetimi točkami z 19 tekem prikovani povsem na dno prvenstvene razpredelnice, zato bodo morali, če se ne želijo, podobno ekspresno, kot so se vanjo vrnili, od nje tudi posloviti, pošteno pritisniti na plin. Pri Gorici so v prvem delu sezone že dvakrat menjali trenerja, po decembrskem odhodu Gorana Petrića pa še iščejo njegovega naslednika.

Novogoričani so priprave začeli v ponedeljek, tudi oni pa z obveščanjem o klubskem dogajanju niso najbolj dejavni. Znano je le, da so predčasno prekinili pogodbo s španskim branilcem Diegom Bardanco, ki je v prvi ligi za Novogoričane odigral le sedem tekem.