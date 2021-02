Slovenski prvaki predstavili novo zimsko okrepitev

Slovenski nogometni prvaki iz Celja so po vrnitvi iz Turčije, kjer so opravili osrednji del priprav na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, predstavili najnovejšega zimskega novinca. Branilcem naslova se je pridružil 23-letni levi bočni branilec Stjepan Vego, ki je začel svojo nogometno pot v Nemčiji, oblekel pa tudi dres mlade izbrane vrste Bosne in Hercegovine.

Češki trener Jiri Jarošik, ki se bo prihodnji teden prvič podal po prvenstvene točke v Sloveniji, je okrepil zadnjo vrsto. V Celje je kot prosti igralec prišel 23-letni Stjepan Vego. Pogodbo je sklenil do poletja leta 2023.

"Oče se je rodil v Frankfurtu, mama v Hamburgu, moje korenine pa so na Hrvaškem. Doma sem že od rojstva neprestano brcal žogo. Oče je imel tega ropota z žogo dovolj, zato me je že pri mojih štirih letih odpeljal na trening v Egenbüttel," je za klubsko stran spregovoril branilec, po katerem se pretaka hrvaška kri. Kariero je začel pri SC Egenbüttlu, nadaljeval pri Niendorfu in Victorii iz Hamburga, preizkusil pa se je tudi pri najslavnejšem klubu iz velemesta na severu Nemčije HSV. "Najbolj sem užival pri Niendorfu, kjer smo v tekmovanju hamburške regije osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. V HSV sem igral za II. ekipo, s katero smo se uvrstili v najvišji rang tekmovanja, glede na to, da je takrat naša prva ekipa nastopala v bundesligi."

bil je pri HSV-ju in oblekel je dres mlade reprezentance BIH, zdaj pa si bo nase nadel rumeno - modro barvo Državnega prvaka Slovenije. Stjepan Vego, dobrodošao u Celje!

Pot ga je v karieri vodila tudi v BiH (GOŠK Gabela) in na Hrvaško (Inter Zaprešić), kot mladi reprezentant Bosne in Hercegovine pa je zaigral na dvoboju z Albanijo. Zanimivo je, da si je na tej reprezentančni akciji delil slačilnico tudi z dvema zdajšnjima nogometašema Celja, in sicer Advanom Kadušićem in Mićem Kuzmanovićem. "Po tem sem bil vpoklican tudi v mlado izbrano vrsto Hrvaške, ki se je v prijateljskem srečanju v Beauvaisu pomerila s Francijo, a priložnosti za igro od takratnega selektorja Nenada Gračana nisem dobil," je pojasnil.

Vego je peta zimska okrepitev Celja. Pred njim so v knežje mesto prišli še Ester Sokler, Jure Matjašič, Anel Hajrić in Nino Kukovec.