Še malo, pa bo šlo zares. Nogometaši Tabora se bodo prvič za točke v letu 2021 udarili že jutri. To bo prav posebna tekma za Igorja Božiča, novega trenerja Sežančanov. "Upam, da ne bom prvi, s katerim bi vodstvo Tabora zgrešilo pri izboru," nam je zaupal željo 43-letni Primorec ter se razgovoril o novi službi, Izoli, znanih sokrajanih, Rodolfu Vanoliju, Mathiasu Pogbaju in poslanstvu klubskega nogometnega ponosa Krasa.

Odkar so se češnjice vrnile v prvo ligo, se za njihovimi trenerji dviga veliko prahu. Pozitivnega. Vodstvo kluba se je moralo sprijazniti z nenavadno usodo, ki pa jih je lahko navdajala s ponosom, saj je dokazala, da so bile njihove usmeritve še kako pravilne. Zgodilo se je namreč, da so močnejši slovenski prvoligaši še vedno Sežančanom "vzeli" prav vse trenerje.

Andreja Razdrha je tako navdušila ponudba iz Domžal, Mauro Camoranesi se ni dolgo obotavljal, ko je dobil vabilo Maribora, zadnji pa je Kras po delu, ki ga je slovenska nogometna javnost označila kot uspešnega, zapustil še Goran Stanković. Ljubljančan se je vrnil k največji ljubezni Olimpiji, s tem pa dal priložnost nasledniku, ki se je že nekajkrat omenjal kot mogoči novi trener Tabora, a vselej ostal brez glavne nagrade. To je 43-letni Igor Božič.

Zapustil Izolo, ki se je odločila za srbskega znanca 1. SNL

"Nekajkrat sem bil v stikih, a me je vsakič nekdo prehitel. Sem bil pa že zaradi tega vesel, da sem bil vsaj v bobnu," priznava Izolan, ki je sežanski klub spoznaval kot igralec, pa tudi kot trener v nižjih starostnih kategorijah. Ko je letos prišla konkretna ponudba, je opravil temeljit pogovor z vodstvom, na roko pa mu je šel tudi domači klub Izola, kjer je pošteno zavihal rokave in ga poskušal popeljati na višjo raven. "Hvaležen sem Izoli, da smo dosegli konsenz in so mi zaželeli veliko sreče," se nekdanjemu prvoligašu, na katerega je čustveno zelo navezan, zahvaljuje novi trener Tabora.

Stevan Mojsilović, pred davnimi leti trener NK Domžale, se vrača v Slovenijo. Vodil bo nižjeligaša iz Izole. Foto: Vid Ponikvar

O tem, da mislijo v Izoli zelo resno, ko napovedujejo boj za preboj v drugo ligo, dokazuje tudi podatek, da so na trenerski položaj privabili Srba Stevana Mojsilovića, starega znanca 1. SNL, ki je pred leti vodil Domžale.

Vsa Izola ponosna na Darka Milaniča V Izoli ne manjka nogometnih trenerjev, ki so že opozorili nase. "Najbolj znan je Dare (Darko Milanič, aktualni trener Slovana iz Bratislave), je izolski pionir, kar se tiča uspehov. Vsa Izola je ponosna nanj. Tu je še Tonči (Anton Žlogar, zdajšnji selektor izbrane vrste do 17 let), moj vrstnik," je Božič ponosen, da dopolnjuje skupino Izolanov, ki so vedno bolj uveljavljeni v trenerskih krogih. Med tujimi strategi najbolj spoštuje delo Italijana Arriga Sacchija in Španca Josepa Guardiole.

Vanoli bo stiskal pesti zanj

Italijan Rodolfo Vanoli je leta 2016 popeljal Olimpijo do državnega naslova. Foto: Vid Ponikvar Prvo ligo je že spoznaval kot pomočnik Rodolfa Vanolija pri Kopru in Olimpiji. Sodeloval je pri osvajanju lovorik, po tem, ko mu je Tabor ponudil priložnost, pa je najprej delil veselje z družino, nato pa še z dolgoletnim sodelavcem, ki je trenutno v domovini Italiji. "Ob njem sem nabiral izkušnje, hvala mu za vse. Zaželel mi je veliko sreče in napovedal, da bo navijal za nas, ko bo obiskal Slovenijo," se je zahvalil nekdanjemu "šefu", ob katerem je prisegal na igro s tremi branilci v zadnji vrsti.

Bi lahko Božič nadaljeval tradicijo nenavadnega trenerskega fenomena češnjic ter s tem, ko je prevzel Tabor, tudi on nekoč iz Sežane stopil še stopničko višje in prevzel vodenje katerega izmed najboljših slovenskih klubov? "O tem smo se v klubu že malce šalili, a moramo priznati, da Sežana, če odmislimo Camoranesija, daje možnost mladim neuveljavljenim slovenskim trenerjem. Za zdaj so vedno zadeli z izborom. Upam, da ne bom jaz prvi, s katerim bodo zgrešili," se je zasmejal gostobesedni Primorec, ki ga od krstnega trenerskega nastopa v Prvi ligi Telekom Slovenije loči le še en dan.

Pogbaju je treba dati še nekaj časa

Mathias Pogba že trenira s sežansko ekipo. Foto: Guliverimage V Sežani je zadovoljen z igralskim kadrom, najbolj pa s tem, da mu je vodstvo omogočilo prepotreben mir pri delu. Do živega mu niso prišle niti glasne govorice, ki so krožile po Sloveniji ob koncu jesenskega dela, da pri Taboru zamujajo plače in vlada določena finančna nedisciplina. Vesel je, da ni pri igralcih niti v enem trenutku zaznal, da bi jih motile omenjene težave. Pohvalil je njihovo vnemo in prizadevnost, s katero želi nadaljevati delo predhodnika Stankovića in Tabor obdržati v varnih vodah, proč od boja za obstanek.

Bi lahko mir v kraškem klubu skalil prihod nogometaša z zelo znanim priimkom, starejšega brata svetovnega prvaka Paula Pogbaja, Mathiasa Pogbaja, po zaslugi katerega se je v svetu čez noč povečalo zanimanje za NK Tabor? "Kaj dosti o njem še ne morem povedati. Pri nas je opravil šele rekreativni trening. Zaradi njega bomo medijsko zelo zanimivi, o tem ni dvoma, kot trener pa bom presoidl o njegovih kvalitetah. Fantu moramo dati še nekaj časa. Je bil pa naša želja, zato sem prepričan, da bi nam lahko koristil," se veseli dela s 30-letnim napadalcem, če bodo resnično sklenili sodelovanje. Dogovori so že v sklepni fazi, a za sobotni dvoboj ne bo prišel v poštev, saj do takrat skoraj zagotovo še ne bo registriran za Tabor.

✍️ | Druga okrepitev zimskega prestopnega roka je 23-letni Kranjčan Žiga Ovsenek, ki v Sežano prihaja iz velenjskega Rudarja. Nekdanji igralec Triglava, Ilirije in Dekanov se najbolje znajde na poziciji zadnjega veznega igralca in tudi centralnega branilca.#WelcomeŽIGA 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/LI9FlxvZSi — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) February 5, 2021

So pa Sežančani dan pred dvobojem v Ljubljani predstavili novega zimskega novinca. To je postal 23-letni Žiga Ovsenek, ki igra na položaju zadnjega zveznega igralca oziroma v obrambi, jeseni pa je igral za velenjski Rudar.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prihodi: Antonio Azinović/Hrv (Horn, Avstrija), Žiga Ovsenek (Rudar Velenje), Mathias Pogba/Gvi (Racing Murcia, Špa – prestop še ni potrjen) Odhodi: Marko Vukelić, Mario Zebić/Hrv (Korona Kielce, Poljska), Mario Babić/Hrv

Želi uveljaviti čim več mladih igralcev

V soboto se bo odpravil v Ljubljano z jasnim ciljem. Ostati neporažen. "Naš trend, specifiko jesenskega dela, ko Tabor v gosteh ni osvajal veliko točk, bomo poskušali obrniti v drugo smer," si obeta veliko od dvoboja z izbranci Dejana Grabića, ki ga pozna zelo dobro, saj sta skupaj opravljala šolanje. "Poznam njegovo filozofija dela in ga zelo cenim. Bila sva tudi že tekmeca, jaz kot trener kadetov Kopra, on pa Brava."

🔜 | Po zimskem premoru se v soboto nadaljuje tekmovanje v #PLTS. Rdeče-črne čaka peklenski februar 🔥.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/rsrAcKEMHc — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) February 3, 2021

Poleg velikega števila tujcev, ki so se jeseni bolj ali manj izkazali za posrečeno odločitev, saj so številni opozorili nase z dobrimi predstavami, poskuša Tabor uveljaviti tudi čim več mladih slovenskih imen. Na zadnji pripravljalni tekmi je izstopal 19-letni Jakoslav Stanković, ki je dvakrat zatresel mrežo Radomelj. "Uspeh mladih igralcev ni nikoli linearen, na kakšnega moraš tudi počakati. Tabor ima to smernico, da bi uveljavili čim več mladih, ki čakajo na pravo priložnost. Imam pa tudi sladke skrbi, kar zadeva tujce. Naša želja za spomladanski del je jasna, želimo povečati število zadetkov."

Češnjice bodo v soboto v zaostali tekmi 16. kroga gostovale na stadionu ŽAK v Ljubljani. Foto: SPS/Sportida

V nasprotju z nekaterimi tekmeci pri Taboru niso imeli težav z okužbami z novim koronavirusom. "Moram kar potrkati po lesu. V začetku januarja smo imeli dva primera, a nato ohranili zdrav balonček. Na treningu lahko računam na vse fante," je vesel, da v Opčinah, na drugi strani meje, lahko trenira z najmočnejšo zasedbo in usklajuje še zadnje podrobnosti za dvoboj v Ljubljani.

Pripravljalne tekme v letu 2021: