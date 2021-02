Koprčani poslali sporočilo Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometno leto 2021 v taboru številnih slovenskih prvoligašev mineva v znamenju okužb igralcev s Covid-19. Izjema ni tudi Koper, ki je imel kar nekaj tovrstnih primerov. Zato na pripravljalnih tekmah in treningih ni mogel pogosto računati na najmočnejšo zasedbo, a so se zdravstvene težave kluba z Obale, ki je lani praznoval 100. rojstni dan, le umirile. ''Na srečo je šlo vse že mimo. Zadnjih nekaj tednov so vsi na razpolago, tako trenerji kot igralci,'' je trener Kopra Miran Srebrnič namignil, kako lahko za sredin derbi proti Olimpiji v miru pripravlja udarno postavo.

Med kanarčki je kot zadnji prebolel okužbo z novim koronavirusom Aleksander Rajčević. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Okužbo je izkusil tudi na lastni koži. Med pripravami je moral v karanteno. Ni čutil težjih simptomov, loteval se ga je prehlad in blaga izguba okusa. ''Morali smo se prilagajati med pripravami, a smo, čeprav nas je manjkalo kar nekaj, dobro speljali stvari. Sodeč po zadnjem opravljenem treningu, so vsi nared za sredo,'' sporoča nekdanji slovenski reprezentant, ki je imel letos vsega skupaj v dveh različnih časovnih obdobjih opravka z devetimi okuženimi igralci. Kot zadnji se je okužil obrambni steber Aleksander Rajčević, a je tudi on že nared za največje izzive.

Olimpija je še vedno Olimpija

Mihail Caimacov (na sliki št. 27) se je jeseni meril proti Kopru v zeleno-belem dresu, zdaj pa bo ravno obratno. Foto: Urban Meglič/Sportida Sreda ponuja na papirju zelo zahteven vstop v spomladanski del. Olimpija na lestvici zaostaja le za jesenskim prvakom Mariborom, tako da se na Primorskem obeta derbi 20. kroga. ''Olimpija je, čeprav je pozimi izgubila nekaj igralcev, še vedno Olimpija. Še vedno ima zelo kakovostno ekipo in ogromen motiv. A tudi mi smo ambiciozni, naš cilj je zmaga,'' sporoča ljubljanskemu klubu in ne skriva visokih pričakovanj pred poslastico uvodnega spomladanskega kroga.

Na njej bi lahko prvi nastop za Koper vpisal tudi Mihail Caimacov, reprezentant Moldavije, ki je jeseni nastopal kot posojen igralec druge ekipe hrvaškega Osijeka za zmaje, zdaj pa se je preselil na Obalo. ''Gre za kvalitetnega igralca, ki nam bo zagotovo v pomoč. Pri Olimpiji je dobro igral. Zadovoljni smo, da je prišel k nam. Imamo zelo široko paleto igralcev z različnimi karakteristikami. Tekem bo še dosti za vse,'' je prepričan, da bodo lahko prišli na svoj račun vsi njegovi izbranci, saj je Koper aktiven tako v prvenstvu kot tudi pokalu.

Koprčani prihajajo nazaj

Mitja Viler bo po desetletju zaigral v 1. SNL v dresu Kopra. Foto: Instagram Koprčani v zimskem prestopnem roku niso veliko menjali ekipe. Največjo pridobitev predstavlja vrnitev velikega znanca 1. SNL in otroka kluba z Bonifike Mitje Vilerja. ''Cilj kluba je, da bi zanj igralo čim več domačih fantov. Ta trend se je zdaj popravil, Koprčani prihajajo nazaj. Klub je urejen, sam pa se prepričan, da bodo igralci, ki so v nogometno zrelih letih, v pomoč Kopru,'' doživlja prihod nekdanjega dolgoletnega levega bočnega branilca NK Maribora kot pomembno okrepitev.

Konkurenco pri kanarčkih sta poleg Caimacova okrepil še Brazilec Victor Nildo Juffo in "italijanski" Albanec Alessandro Ahmetaj. Klub so zapustili Luka Badžim, Lovre Čirjak in Tilen Mlakar. ''O teh fantih ne morem reči nič slabega. Konkurenca je bila pač taka, da jim privoščim, da dobijo novo sredno, kjer bi lahko dobili več priložnosti,'' se je dotaknil odhodov treh igralcev.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Mitja Viler (Maribor), Victor Nildo Juffo/Bra (Vitoria ES, Brazilija), Mihail Caimacov/Mol (Olimpija, Osijek II/Hrvaška - posoja), Alessandro Ahmetaj/Alb (Sassuolo U-19, Ita) Odšli: Luka Badžim, Lovre Čirjak/Hrv (Hapoel Afula, Izrael), Tilen Mlakar (Sered, Slk)

Mulahusejnović prodajni produkt kluba

Nardin Mulahusejnović se je jeseni podpisal v prvi ligi pod devet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Pomlad predstavlja nov izziv nogometašema Kopra, ki sta jesenski del končala kot kralja zadetkov oziroma asistenc. To sta mladi napadalec iz BiH Nardin Mulahusejnović in izkušeni zvezni igralec Dare Vršič. ''Vesel sem, da sta glede na prejšnjo sezono naredila preskok. Nardin v Mariboru ni dobil priložnosti, zato je bilo zanj dobro, da je prišel k nam. Cilj kluba je, da so mladi fanti prodajni produkti. Pred njim je dobra kariera. Dare pa je mojster nogometa,'' je bil kratek in jedrnat, ko je podal oceno o nekdanjem slovenskem reprezentantu, ki igra pri Kopru pri 36 letih kot prerojen.

Cilj Kopra je znan. To je Evropa. Vsaj Evropa. ''Moramo težiti k temu in biti ambiciozni. Do Evrope imamo odprto pot v prvenstvu, še vedno smo v igri tudi za pokalno lovoriko. Pred nami je lepa priložnost, ki jo je potrebno zgrabiti,'' je predstavil osrednji klubski cilj za leto 2021.

Izkušeni Dare Vršič je v jesenskem delu dosegel pet zadetkov, hkrati pa prispeval kar šest asistenc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj pa morebiten boj za vrh? Če bi v sredo premagali Olimpijo, bi se še približali vrhu … ''Normalno je treba sanjati tudi o najvišjih dosežkih, a v glavi razmišljati le za vsako tekmo posebej. Igrati dobro in osvajati točke,'' je predstavil recept, s katerim želi Koper zadržati stik s slovensko klubsko elito in se do zadnjega potegovati za evropsko vozovnico. Če ne še za kaj več …

Pripravljalne tekme v letu 2021: