Če se po jutru dan pozna: rumeni topovi so vroči #video

Domžalčani so na 19 tekmah jesenskega dela državnega prvenstva lepo razporedili zmage, remije in poraze. Zmag in porazov so vknjižili po šest, dodali so še sedem neodločenih izidov, kar je bilo dovolj za 25 točk in zadnje mesto zgornjega dela lestvice.

Ne glede na to, da so imeli Domžalčani dolgo časa težave s koronavirusom, udaril je tako po igralcih kot strokovnem vodstvu, so rumeni naredili velik korak naprej v primerjavi z lansko sezono, a prepričani so, da so bile predstave v prvem delu daleč od tistega, kar je ta ekipa sposobna.

Zametki tega, kaj lahko in kako lahko, so bile tudi predstave na prijateljskih tekmah. V pripravah pred nadaljevanjem prvenstva so odigrali šest tekem, pet so jih dobili, le enkrat remizirali. Na tekmo so v povprečju dosegali krepko preko treh zadetkov, na zavidljivi ravni pa je bila tudi obramba. Le na eni tekmi so prejeli več kot en zadetek.

Trener rumenih Dejan Djuranović ima občutek, da bo spomladanski del nadvse uspešen. Foto: Vid Ponikvar

"Priprave lahko ocenim kot zelo pozitivne, saj smo imeli na voljo tako čas kot tudi odlične pogoje za delo in kar je najpomembnejše, v trenažnem procesu so vse od začetka bili prav vsi nogometaši. Težav s Covidom-19, ki nas je oviral v jesenskem delu prvenstva, ni bilo. Nevšečnosti niso povzročale niti bolezni in ostale poškodbe. Program dela, ki smo ga začrtali, je bil izpeljan v celoti, zato smo ob vstopu v februar zelo veseli," je za klubsko stran dejal trener Dejan Djuranović.

"V dobrih štirih tednih smo dobili jasno sliko vsakega posameznika in tudi celotne ekipe. V prvenstvo se tako podajamo zelo dobro pripravljeni. Gre za pravo podlago, res pa je, da se zares šele začenja," še opozarja in ostaja na realnih tleh.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: / Odšli: Predrag Sikimić (Železničar Pančevo, Srb), Til Mavretič (ND Gorica, posoja)

Odšla Sikimić in Mavretič

Za razliko od drugih ekip se v Domžalah niso okrepili. Ekipo je zapustil napadalec Predrag Sikimić, na posojo h Gorici pa je odšel Til Mavretič. Djuranovića klubsko kadrovanje preko novega leta ne skrbi še več, sam meni, da je največja okrepitev to, da so vsi zdravi in lačni dokazovanja.

Predrag Sikimić se v Domžalah ni znašel in se vrnil v domovino. Foto: Vid Ponikvar

"Z obstoječo zasedbo smo zadovoljni predvsem iz razloga, ker se je v popolni trenažni proces vrnilo veliko fantov, ki jih v preteklih mesecih ni bilo zaradi težav s poškodbami. Po dolgotrajni odsotnosti je del moštva ponovno Tilen Klemenčič, izredno pomembne zimske priprave je v celoti opravil tudi Gaber Dobrovoljc. Tukaj sta še Mattias Kait in Slobodan Vuk, ki sta v zaključku preteklega leta prav tako imela kar nekaj smole. Omenjeni veljajo za naše okrepitve," poudarja.

Ravno zadnji omenjeni Vuk je bil v pripravah izjemno razpoložen. Od 20 zadetkov Domžal, ki je hrvaški napadalec prispeval pet, po dva so dodali še Dario Kolobarić, Jakupović, Dobrovoljc in Podlogar.

Pripravljalne tekme v letu 2021:

Datum Tekma Strelci (za Domžale): 15. januar Domžale : Bravo (Slo/1) 3:0 Svetlin, Vuk, Vuklišević 20. januar Domžale : Levski Sofija (Bol/1) 2:1 Podlogar, Dobrovoljc 22. januar Domžale : Orijent (Hrv/2) 3:3 Vuk 2, Podlogar 27. januar Domžale : Dinamo Vranje (Srb/2) 4:1 Vuk, Jakupović, Martinović, Mujan 30. januar Domžale : Sarajevo (BiH/1) 4:1 Martinović 2, Jakupović, Dobrovoljc 3. februar Domžale : Gorica (Slo/1) 4:1 Kolobarić 2, Vuk, Černe

Začenjajo proti Mariboru

Po videnem na pripravah, lahko sklepamo, da so rumeni topovi že ogreti in pripravljeni, da se v sredo začenja ofenziva na mariborska vrata. Štajerci imajo obilico težav s koronavirusom, zato ne bi bilo veliko presenečenje, če bi naslednji teden tri točke vknjižili ravno domačini.

Slobodan Vuk je v pripravah dosegel pet zadetkov in potrdil izjemno formo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Kot sem rekel, zdaj se začenja zares, realno podobo ekipe bomo dobili od 10. februarja dalje, ko bo na sporedu dvoboj z Mariborom. Slednji je zaradi koronavirusa v težavah, v kakršnih smo bili sami med lanskima avgustom in decembrom kar trikrat. Točno vemo, kako je, ko ekipa ni popolna, ko trenerski štab ni prisoten na treningih in tekmah, ampak sami smo šli skozi to in tudi vsem ostalim ekipam drugega žal ne preostane," še dodaja Djuranović.

