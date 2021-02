Zmeda s trenerjem Gorice, kdo je sploh glavni?

Gorico bo v drugi del sezone popeljal še tretji trener v tej sezoni. Po dveh visokih porazih proti Bravu in Kopru se je moral že na začetku sezone posloviti Borivoje Lučić, ki je Novogoričane vrnil v prvo ligo. Nasledil ga je Gordan Petrić, ki je bil trener do 19. kroga. Odšel je po štirih zaporednih porazih, na klopi Gorice je Srb v 17 prvenstvenih tekmah zmagal zgolj dvakrat.

Zapisnik bo za zdaj ostal prazen

Potem sta vajeti v svoje roke vzela Florijan Debenjak in v Sloveniji malo znani Srb Aleksandar Jović, ki sta do konca prvega dela sezone v ekipo prinesla nekaj svežega vetra. Gorica je v zadnjih treh tekmah leta 2020 pokazala napredek, a tekme proti Celju (0:2), Taboru (0:1) in Olimpiji (0:2) prav tako izgubila. Nova rešitev v novogoriškem strokovnem štabu je prinesla nekaj nejasnosti, kdo je sploh trener, Jović ali Debenjak, legendarni primorski nekdanji nogometaš, ki je v dresu Gorice odigral prek 300 tekem.

Trener je Jović, a trenerski prostor v zapisnikih tekem Gorice bo še nekaj časa prazen. Jović bo v njem zapisan kot tehnični vodja ekipe, Debenjak pa kot pomočnik glavnega trenerja. Zapleta se z licenco za 48-letnega Jovića, ki sicer ima najvišjo Uefino PRO-licenco, ampak na dovoljenje opravljanje dela zaradi nekaterih nejasnosti še čaka. V klubu pravijo, da delajo v tej smeri, do takrat pa bo Gorica – vsaj uradno – na tekmah brez glavnega trenerja.

Aleksandar Jović Foto: Grega Valančič/Sportida

"Najpomembneje je, da čutim podporo vodstva kluba na čelu s predsednikom Harijem Arčonom. Vodil sem priprave, vodim treninge," nam je odgovoril Jović in razblinil dvome, kdo je trener Gorice. "Trenerski posel opravljam že 15 let. Veliko sem delal z mladimi, veliko kot pomočnik, v najboljši srbski ligi sem vodil Čukarićki," je povedal Jović, nogometaš z izkušnjami z Madžarske, Nemčije in Izraela, trenerski posel pa je do zdaj opravljal tudi v Grčiji in celo Angoli.



Kaj je povedal po štirih tednih priprav na drugi del sezone, ki jih je v domačem okolju opravil z Gorico? "Za nami je mesec dni trdega dela, pred nami pa zadnji teden priprav, v katerem se bomo posvetili podrobnostim. Vsi vemo, da smo v zelo težkem položaju. Sedem porazov, ki smo jih doživeli ob koncu prvega dela sezone, je pustilo posledice. Skušali smo resetirati stvari in začeti na novo. Dosti smo naredili. Razvijali smo igro, fizično pripravljenost in samozavest, ki je zelo pomembna. Vidi se premik pri fizični pripravljenosti, do premika je prišlo tudi v igri, kako bo s samozavestjo, pa bomo videli že na prvi tekmi," sporoča trener Novogoričanov, ki z drugim delom sezone začenjajo v sredo, ko jih čaka gostovanje pri ljubljanskem Bravu.

Spremembe v zimskem prestopnem roku:

Prišli:

Matic Črnic, Matko Zirdum, Edin Šehić, Til Mavretić in Žan Vipotnik.



Odšla:

Joseph Asante in Diego Bardanca.

Izkušeno gardo povratnikov je dopolnil Matic Črnic

Gorica je pred začetkom sezone v klub pripeljala številne izkušene, preverjene nogometaše. Prišel je izkušeni napadalec Etien Velikonja, v kljub sta se vrnila branilca Nejc Mevlja in Matija Širok, prišel je tudi Goran Cvijanović, ki je bil pred leti precej reden reprezentant, Gorica pa je k sebi zvabila še kar nekaj nogometašev, a na koncu po prvi polovici sezone pristala povsem pri dnu. Na 19 tekmah je zbrala vsega deset točk, v ligi pa prejela največ golov (33) in jih zabila najmanj, vsega 12.

Pozimi se je Gorici priključil še en preverjeni slovenski nogometaš, krilni napadalec Matic Črnic. Ob njem so Novogoričani v svoje vrste zvabili še vezista Tila Mavretića, hrvaškega branilca Matka Zirduma, bosanskega krilnega napadalca Edina Šehića, ki se vrača v slovenski nogomet, in mladega, komaj 18-letnega iz Maribora posojenega napadalca Žana Vipotnika.

Tjaš Begić je v prvem delu sezone zbral 13 nastopov, a le enega od prve minute. Igral je 355 minut. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uveljavitev velikega novogoriškega talenta?

Trener Gorice obljublja, da bodo spomladi priložnost dobili mladi nogometaši, ki so bili pred leti zaščitni znak štirikratnih slovenskih prvakov. Zanimalo nas je predvsem, kaj bo s Tjašem Begićem. Mladenič, produkt novogoriške nogometne šole, ki je z vsega 16 leti nase opozoril v prvi polovici lanskega leta, je v prvem delu sezone dobil zelo malo priložnosti za igro. V začetni enajsterici je zaigral le v prvem krogu, potem pa na igrišče prihajal le še s klopi, če sploh. Če gre soditi po pripravljalnih tekmah, na katerih so Novogoričani dvakrat zmagali, štirikrat pa izgubili, bo v drugem delu sezone drugače.

"Tjaš je prihodnost ne samo goriškega, ampak slovenskega nogometa. Na pripravljalnih tekmah je pokazal velik talent. Je neverjetno fizično sposoben, ima velik potencial. Je tudi zelo marljiv. Verjamem, da bo kmalu pokazal svoj razkošen talent. Ni pa tu samo Begić, iz mladinske ekipe so zraven še Žan Žejen, Luka Baruca, Žiga Podgornik in Mark Gomizelj. Za vse ne bo prostora, a so vsi zelo nadarjeni," je še povedal Jović, ki bo moral, če želi Gorico rešiti pred izpadom, preplezati visoko goro. Trenutno so Novogoričani na dnu s petimi točkami zaostanka za Aluminijem iz Kidričevega. Na osmem mestu, ki prinaša gotov obstanek, ima ljubljanski Bravo že 12 točk več, za nameče pa je odigral tekmo manj.

Datum Tekma Strelci (za Gorico): 13. januar Gorica : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 16. januar Gorica (Slo/1) : Tabor 2:1 Ilić, Vipotnik 23. januar Gorica : Radomlje (Slo/2) 3:1 Velikonja, Cvijanović, Begić 27. januar Gorica : Wacker Innsbruck (Avt/2) 0:1 / 30. januar Gorica : Nafta (Slo/2) 0:2 / 3. februar Domžale (Slo/1) : Gorica 4:1 Velikonja

