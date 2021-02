Kakšen povratek Milana Tučića! #video

Bravo : Tabor Sežana 3:1 (0:0)

KONEC TEKME!

90. minuta: GOOOL! 3:1! Konec je! Bravo je zadel še enkrat in razrešil vse dvome. Še tretji zadetek na tekmi je dosegel Tučić.

Video: še tretji zadetek Tučića:

72. minuta: GOOOL! 2:1! V polno so zadeli tudi Sežanci. Po podaji Salkića je v polno zadel Christos Rovas, ki je v igro vstopil v 63. minuti.

Video: Rovas znižal na 1:2:

59. minuta: GOOOL! 2:0! Bravo je še povišal vodstvo! Po izjemni podaji Ogrinca je še drugič v polno zadel Tučić. Tabor ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo.

Video: drugi zadetek Tučića:

50. minuta: GOOOL! 1:0! Bravo vodi! V polno je zadela najnovejša okrepitev Milan Tučić, ki je pred odhodom v tujino tresel mreže za velenjski Rudar. Lepo ga je zaposlil Hrvat Loren Maružin, napadalec Brava pa je lepo matiral Koprivca.

Video: prvi zadetek Tučića:

46. minuta: Če že ni zadetkov, na Žaku dežujejo rumeni kartoni. Glavni sodnik Slavko Vinčić, ki je pokazal že pet. Tri pri domačih in dva pri gostih.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

38. minuta: Nov strel za Bravo. Po lepi podaji Nukića z leve strani, je do strela z glavo prišel Tučić, a njegov strel je bil nenatančen in ostalo je pri začetnih 0:0.

30. minuta: Tudi po pol ure tekme izid na Žaku ostaja nespremenjen.

17. minuta: Nevarna akcija tudi pri gostih. Lepo je prodrl Aldair ter nekoliko z desne strani sprožil na vso moč, a žoga je švignila prek Vekićevih vrat.

Video: priložnost gostov:

15. minuta: Prva nevarnejša akcija Brava. Po odbiti žogo domače obrambe je s super položaja sprožil izkušeni Žinko, a strel je končal naravnost v naročju vratarja gostov, Koprivca.

10. minuta: Da ne boste mislili, da smo zaspali po sobotnem kosilu, a v prvih minutah se na tekmi v Šiški ni zgodilo prav nič omembe vrednega. Obračun poteka med obema kazenskima prostoroma. Malo gre dol, malo gor, nevarnosti za gol še ni bilo. Niti dišalo ni po njem.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi:

Prvih 11 💛💙 za prvo borbo za nove točke v 2021. #plts @PrvaLigaSi pic.twitter.com/5nKzCHleZT — NK Bravo (@NKBravo) February 6, 2021

Pred tekmo:



Bravo ali Tabor? V jesenskem delu so bili malenkostno uspešnejši Sežančani, a le zato, ker so zbrali večje število točk na krilih izjemnega učinka na domačih srečanjih. V gosteh jim ni šlo, na osmih tekmah so osvojili le eno točko. Pri Bravu v tej sezoni še niso gostovali, so se pa že mudili v Ljubljani pri Olimpiji, kjer so nesrečno izgubili v Stožicah, po tekmi pa sodnikom očitali kar nekaj spornih odločitev.

Tokrat bodo gostovali na stadionu ŽAK, ki ima kar nekaj podobnosti s sežanskim objektom Rajko Štolfa. Oba imata nekoliko manjše igrišče, v bližini obeh poteka aktivna železniška proga. Oba kluba sta pred kratkim igrala v drugi ligi, pri obeh pa je želja, da si čimprej zagotovita obstanek in zaplujeta v varnih vodah.

Mladi ljubljanski klub letos praznuje šele 15-letnico obstoja. V zimskem prestopnem roku je okrepil zlasti napad. Vrnila sta se Mitja Križan in Milan Tučić, ki je že navdušil ob prvem nastopu (dva zadetka na pripravljalni tekmi z Wackerjem), konkurenco v napadu je okrepil tudi Loren Maružin. Trener Dejan Grabić je zelo zadovoljen: ''Zdaj imamo res zdravo konkurenco, podvojene imamo vse tri pozicije v napadu. Pridobili pa smo tudi hitrost,'' sporoča 40-letni strateg, ki danes zaradi kazni ne bo mogel računati na Roka Kidriča.

Pri gostih, ki bodo v kratkem sklenili sodelovanje s starejšim bratom francoskega zvezdnika Paula Pogbaja, 30-letnim reprezentantom Gvineje Mathiasom Pogbajem, bo zaradi kartonov manjkal Denis Kouao. V Ljubljano prihajajo izboljšati klavrn izkupiček na gostovanjih. V jesenskem delu so bili najslabši gost. "Naš trend, specifiko jesenskega dela, ko Tabor v gosteh ni osvajal veliko točk, bomo poskušali obrniti v drugo smer," poudarja Igor Božič, strateg iz Izole, ki danes praznuje 44. rojstni dan.

Nekdanji pomočnik Rodolfa Vanolija pri Kopru in Olimpiji bo danes doživel velik trenutek v 1. SNL. Prvič bo samostojno vodil prvoligaša, z zmago pa bi Tabor na lestvici poskočil na visoko peto mesto.

Češnjice so po odhodu trenerja Gorana Stankovića nekoliko spremenile zasedbo. Odšla sta hrvaška soimenjaka Mario Babić in Mario Zebić ter slovenski napadalec Marko Vukelić. V zadnjo vrsto se vrača Hrvat Antonio Azinović, ki je v Sežani že nosil kapetanski trak, poleg Pogbaja pa bo svežo kri prinesel še novinec iz velenjskega Rudarja Žiga Ovsenek.

Dvoboj se bo začel ob 14. uri, glavni sodnik je Mariborčan Slavko Vinčić.