Začetek, kot so si ga le želeli: Bravo premagal Sežance

Prvi polčas ni postregel z zadetki, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj obetavnih akcij. Prvi so zagrozili domači, potem ko je v 15. minuti Luka Žinko Prišel do strela, v kazenskem prostoru je poskusil z volejem, a je žogo poslal točno v Jana Koprivca.

Zatem so pobudo prevzeli Kraševci in prišli v 17. in 23. minuti v ugodna položaja za strel, obakrat po desni strani, toda ne Djalo Aldair ne Erik Salkić se nista proslavila. Na drugi strani ni bil uspešen niti povratnik v ljubljansko ekipo Milan Tučić, ki je s strelom z glavo žogo poslal čez vrata.

Fotogalerija s tekme med Bravom in Tabor Sežano (foto: Matic Klanšek Velej / Sportida):

Prav Tučić pa je v 50. minuti napovedal boljši napadalni izkoristek Brava v spomladanskem delu sezone, potem ko je bil ta jeseni med slabšimi ekipami po strelskem izkupičku. Tučić je namreč Bravo takrat popeljal do vodstva, ko je v osrčju kazenskega prostora z nogo unovčil lepo globinsko Maružinovo podajo.

Isti igralec je deset minut pozneje podvojil prednost Brava, ko je spet v kazenskem prostoru unovčil globinsko podajo, takrat je podal Sandi Ogrinec. V 71. minuti so gosti zmanjšali zaostanek, Salkić je imel precej časa za podajo na desni strani v bližini gola ter pred vrati našel Hristosa Rovasa, ki je zadel z glavo.

Gosti so pozneje pritiskali, poskušali najti pot skozi obrambo domačih, a v prvi minuti sodniškega dodatka jo je na drugi strani spet našel Tučić, ki je malce z leve zadel z dobrih desetih metrov za končnih 3:1 in svoj "hat-trick".

Bravo : CB24 Tabor Sežana 3:1 (0:0) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Perger, Šumer. Strelca: 1:0 Tučić (50.), 2:0 Tučić (60.), 2:1 Rovas (71.), 3:1 Tučić (90.). Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Španring (od 46. Klemenčič), Žinko, Kramarič, Ogrinec (od 80. Kirm), Nukić, Maružin (od 82. Kancilija), Tučić (od 90. Križan). CB 24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić (od 84. Nemanič), Azinović, Briški, Makoumbou (od 63. Doukoure Grobry), Krivičić, Mihaljević, Salkić, Sever (od 84. Stanković), Djalo Aldair, Stančič (od 63. Rovas). Rumeni kartoni: Kurtović, Kramarič, Nukić, Klemenčič; Salkić, Djalo Aldair.

Rdeči karton: /.