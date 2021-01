"Olimpiji se vsak dan ponuja 100 igralcev"

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je o novem trenerju Olimpije spregovoril z izbranimi besedami. Gorana Stankovića je predstavil kot iskrenega zaljubljenca v ljubljanski klub, ki se je bil zaradi strasti do zmajev pripravljen iz Sežane vrniti tudi peš, če bi bilo treba. "To je živa resnica," pritrjuje 41-letni rojeni Ljubljančan, ki želi ustvarjati profit za Olimpijo in tudi slovensko reprezentanco.

Na vroči stolček Olimpije se je usedel mladi Ljubljančan, ki je lani popeljal mladince zmajev do prvega mesta in udeležbe v mladinski ligi prvakov, na prvoligaškem krstu v Sežani pa je večkrat prekrižal načrte favoritom in s Kraševci prezimil na solidnem šestem mestu.

Ko ga je predsednik Milan Mandarić v začetku leta povprašal, če se je pripravljen vrniti v Ljubljano in prevzeti vodenje članske ekipe, ni bilo pomislekov. To je bila njegova velika želja. "Sem Šiškar. Kot otrok sem hodil na hokejske, košarkarske in nogometne tekme Olimpije. Pri Olimpiji sem prisoten od mladih nog kot navijač in gledalec, zdaj sem njen trener," je Goran Stanković ponosen, da lahko vodi klub, ki ga nosi globoko v srcu.

Želel bi si več domačih igralcev

Od mladih nog obožuje in navija za Olimpijo, zdaj bo z njo napadal državni naslov in pokalno lovoriko. Foto: Vid Ponikvar Zaveda se, da je njegovega predhodnika Dina Skenderja s položaja trenerja odneslo kar nekaj stvari, ki jih po mnenju prvega moža kluba ni opravljal dovolj dosledno. Premalo je bilo uveljavljanja mladih igralcev iz klubskega podmladka, premalo je bilo napadalne, agresivne igre. Stanković se ni ustrašil izziva. Čeprav bo moral vodstvo kluba pa tudi javnost prepričati z rezultati, igro in še čem, je mnenja, da bi lahko opravil nalogo z odliko. Ne le zaradi odličnega poznavanja mlajšega rodu nogometašev Olimpije, ki trkajo na vrata prve enajsterice, ampak tudi ponotranjene vizije o klubu, kjer bi ob zgolj kakovostnih tujcih dobivali prednost domače vzgojeni igralci, s tem pa bi lahko rastel kapital zeleno-belih.

Mandarića je s tem navdušil, kaj pa o pojavu "hrvatizacije" Olimpije, ki je bil zelo opazen v drugem delu jesenskega dela, pravi strateg, ki je omenjen pojav spremljal kot trener Tabora? "Treba je dati priložnost mladim. Kot Ljubljančan in Slovenec pa tudi trener bi si seveda pri Olimpiji želel več domačih igralcev. Verjamem, da bi bilo zaradi tega tudi več navijačev na tekmah. Ljubljana potrebuje nek evropski dogodek, ki ga še ni izkusila. Kvaliteten tujec je vedno dobrodošel, s tem ni nič narobe, a ne smemo pozabiti na razvoj mladih igralcev."

Profit za Olimpijo in slovensko reprezentanco

Goran Stanković odlično pozna mlade igralce Olimpije. Foto: Vid Ponikvar V zdajšnji članski ekipi Olimpije ne manjka igralcev, ki jih je vodil v mladinski zasedbi zmajev. Zanj je igralec v Sloveniji star šele pri 25 letih.

"Ne smemo kopirati nekih modelov, ampak narediti svojega. Moramo dati priložnost mladim. To je vizija, ki bo ustvarjala profit za Olimpijo in slovensko reprezentanco," je opozoril, kako je klubski nogomet tesno povezan tudi z izbrano vrsto. Zaradi bližajočega se evropskega prvenstva do 21 let, ki bo potekal tudi v Sloveniji, bodo igralci Olimpije deležni še dodatne motivacije, da bi njihove predstave opazil selektor Milenko Ačimović.

Novi trener zmajev v tem ne vidi nič slabega. Prej obratno. Zaradi tega se bodo skušali še bolj dokazati v prvenstvu, kar bi lahko Olimpiji, ki kot vedno v obdobju predsednikovanja Mandarića štarta na naslov prvaka, prišlo zelo prav v smislu osvajanja točk.

Igralci Olimpije in Maribora imajo drugačno tržno vrednost

Dino Skender je zapustil Olimpijo po uvodnem treningu zmajev v koledarskem letu 2021. Foto: Vid Ponikvar V letu 2021 je vrata Olimpije zapustilo ogromno nogometašev. Prednjačijo hrvaški legionarji, predsednik Mandarić, ki bo v prihodnje tesno sodeloval s trenerjem Stankovićem in iskal najboljše rešitve pri iskanju zapolnitve igralskega kadra, napoveduje, da bo prišlo tudi nekaj imen. O tem je spregovoril tudi novi trener.

"Ko nastopi prestopni rok, se Olimpiji vsak dan ponuja 100 igralcev," je slikovito opisal zanimanje, ki vlada na nogometni tržnici, za to, da bi lahko določeni igralec prestopil prag zmajevega gnezda. "Nočem žaliti drugih klubov, a igralec Olimpije ima v Sloveniji drugačno tržno vrednost. Igralec Olimpije in Maribora. To je velika prednost za mlade fante. Naše vodilo morata ostati ponižnost in delavnost," želi prek treningov dvigniti igro na raven, s katero bi lahko ubil več muh na en mah. Da bi dosegal želene rezultate, razvil igro, ki bi bila všeč tako predsedniku kot tudi navijačem, hkrati pa poskrbel, da bi si nogometaši, med njimi zlasti tisti, obetavni iz domače šole, dvigovali vrednost, kar bi lahko pozneje napolnilo klubsko blagajno.

Upa, da bodo navijači Olimpije spomladi spremljali atraktivno, napadalno igro zmajev, kateri bodo dajali ton številni mladi igralci. Foto: Vid Ponikvar

"Ve se, kakšni so cilji pri Olimpiji. Dober rezultat, dobra napadalna igra, razvoj igralcev. S tem je treba živeti, v nogometu pa vedno zmanjka časa," opozarja na kruto realnost, saj so do začetka spomladanskega dela prvenstva le še štirje tedni.

Tujec mora biti dodana vrednost ekipi

Foto: Vid Ponikvar Ta teden še spoznava varovance. Nekatere pozna veliko bolj. Z določenimi je že sodeloval v mladinski zasedbi, večino je spoznaval kot trener Tabora, ko jih je tudi premagal v Sežani, nato pa še namučil v Stožicah, kjer je Olimpija po spornem zadetku Gorana Milovića, ki je dvignil veliko prahu, tik pred zdajci prišla do tesne zmage. Nekaj pa je tudi povsem novih obrazov, s katerimi se spoprijema prvič.

Do Umaga bo skušal razbrati, kaj velja od njih pričakovati, na Hrvaškem pa bo odigral štiri tekme in verjetno dobil še kakšnega novinca. "Če bo prišel tujec, mora biti takšen, da je res dodana vrednost ekipi. Da pretehta njegova kvaliteta. Drugače so tu mladi domači igralci, pri katerih se je treba odločiti za postopnost doziranja minut. Z njimi je treba znati delati, da se bodo lahko pravilno razvijali."

Mandarić si zasluži podporo sodelavcev, medijev in navijačev

Ima nekaj konkretnih želja, nekaj igralcev, ki bi jih želel pripeljati v Ljubljano, a noče govoriti o imenih. Ima tudi scenarij B. "Če jih ne bo, moramo razmišljati o tem, kako dati priložnost domačim igralcem. Čas je, da jo dobijo. S tem bo boljša tudi slovenska reprezentanca," se dobro zaveda, kako bi lahko okrepil izbrano vrsto. To je spoznal pred leti, ko je pomagal Agronu Šalji v reprezentanci do 19 let.

"Od mladega igralca lahko klub pričakuje tudi nek zaslužek," je spomnil na tisto, kar je imel ob menjavi trenerja v mislih predsednik Mandarić. Stanković ga zelo spoštuje. Z njim bo vsakodnevno komuniciral o igralskem kadru. To bo tudi nuja, saj se Mladen Rudonja poslavlja s položaja športnega direktorja.

Zelo spoštuje prvega moža NK Olimpija Milana Mandarića, s katerim sta v vsakodnevnem stiku. Foto: Vid Ponikvar

"Vemo, koliko časa je predsednik Mandarić prisoten v slovenskem nogometu. To treba spoštovati. Zasluži si podporo od sodelavcev, medijev, navijačev. Tako malo ljudi je, ki dajejo denar v slovenski nogomet. Tako malo Slovencev vlaga v slovenski nogomet. Kamorkoli se obrneš in potrkaš na vrata, ne moreš dobiti niti litra vode," se je zahvalil 82-letnemu Američanu srbskih korenin za trud in denar, s katerima je pomagal Olimpiji do tega, da v tem trenutku, pa čeprav je igralska in trenerska zasedba še enkrat več prevetrena, predstavlja enega izmed najboljših slovenskih klubov.

To bi bila šele zgodba ...

Ko je bil Goran Stanković trener Tabora, je v Sežani premagal tako Olimpijo kot tudi Maribor! Foto: Grega Valančič/Sportida Zmaji bodo v drugi del sezone vstopili s tremi točkami zaostanka za Mariborom. Za vijolicami, ki jih vodi Mauro Camoranesi. Ravno tisti, ki je Stankoviću ponudil priložnost za nabiranje trenerskih izkušenj v prvi ligi.

"Tako je pač napeljalo," dodaja Ljubljančan, ki bo skušal ujeti in prehiteti Maribor. "Časa vedno zmanjka, a bo treba ekipo uigrati, sprožiti neko energijo med fanti. Cilji so jasni," ne izključuje možnosti, da bi Olimpija do konca sezone prehitela največjega tekmeca. To bi bila zgodba, saj bi jo Stanković hudo zagodel svojemu sežanskemu predhodniku.

"V Sežani mi je bilo lepo. Rad bi se Taboru zahvalil za dano priložnost. Ko sem bil v Sežani, je bila moja glava le v Sežani, nikjer drugje," se bo trener, ki ima za svoja leta kar bogate izkušnje, nenazadnje se je dokazoval tudi na Kitajskem, vedno rad spominjal obdobja, ko je vodil Tabor. Ko pa ga je poklical Mandarić in povabil v Ljubljano, zanj ni bilo več dvoma. Odprla so se mu vrata vodenja članske ekipe zmajev, priložnosti, ki se ne ponudi vsakomur. Zagrabil jo je z obema rokama in se zagnano lotil dela.

Ko je Mandarićeva Olimpija prvič osvojila naslov prvaka, je kapetan bil Darijan Matić, zdajšnji pomočnik Gorana Stankovića. Foto: Vid Ponikvar

Pri tem mu bodo pomagali legendarni kapetan Olimpije Darijan Matić, srbski pomočnik Srdjan Trailović, s katerim je sodeloval tudi na Krasu, kondicijski trener ostaja Matic Čoko Lukman, vratarje pa bo treniral Andrej Kračman, še en "staroselec" v vrstah Olimpije.

Prva preizkušnja zmajev bo 19. januarja v Umagu, ko se bodo pomerili z zadnjeuvrščenim poljskim prvoligašem Podbeskidziejem.